โลกร้อนทำเหตุ! "แม่น้ำดานูบ" สายสำคัญของยุโรปมีระดับต่ำสุดทุบสถิติถึงขั้น “ฮังการี-โรมาเนีย” สั่งปิด “โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์” ด่วน

เอเจนซีส์/เอพี/MGRออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮังการีล่าสุดสั่งปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของตัวเองชั่วคราวไม่กี่วันตามหลังโรมาเนียที่ต้องปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นกันหลังแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่าน 10ประเทศทั่วยุโรปเกิดลดระดับต่ำสุดที่ 23 เซนติเมตรในวันพุธ(29 ก.ค)ทำลายสถิติต่ำกว่าเมื่อปี 2018
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(30 ก.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีฮังการี เปแตร์ มอจยอร์ (Pétear Magyar) ออกคำสั่งปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โรงเดียวของประเทศเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นตามหลังแม่น้ำดานูบ (Danube River)มีระดับน้ำลดต่ำมากจนไม่สามารถนำน้ำไหลผ่านเข้าไปหล่อเย็นเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ให้มีเกิดความเสถียรไม่ได้
พร้อมกันนี้ผู้นำฮังการีได้ออกคำสั่งให้ประชาชนจำกัดกิจกรรมที่ต้องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการใช้สูงสุดระหว่างเวลา 17.00 น. – 22.00 น. รวมไปถึงการชาร์จรถไฟฟ้าและการใช้เครื่องปรับอากาศเกิดขึ้นท่ามกลางการผจญฮีทเวฟมีอุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ มอจยอร์ ยังเตือนประชาชนว่าพลังงานไฟฟ้าของประเทศอาจเกิดปัญหาตั้งแต่วันจันทร์หลังการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และจากการที่ประสบปัญหากับคลื่นความร้อน
สื่ออังกฤษชี้ว่า โรมาเนียได้สั่งปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 1 โรงจากทั้งหมด 2 โรงของประเทศในสัปดาห์นี้เนื่องมาจากระดับแม่น้ำดานูบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกส่งผลทำให้อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะที่ยุโรป
แม่น้ำดานูบที่เป็นแม่น้ำสำคัญของยุโรปในด้านการคมนาคมและมีชื่อปรากฎมากมายในบทเพลงเป็นต้นว่า The Blue Danube ของโยฮัน ชเตราส์ เอพีรายงานว่า แม่น้ำสายนี้ไหลผ่าน 10 ประเทศในยุโรปจากทั้งตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมันไปลงทะเลดำนั้นมีระดับลดต่ำอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตามเส้นทางส่วนใหญ่เผยให้เห็นก้อนหิน ทราย และซากเรือเก่าที่อับปางที่น้อยครั้งจะได้เห็นในอดีต
ที่กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี เจ้าหน้าที่การประปาวัดระดับแม่น้ำดานูบสูง 23 เซนติเมตรในเช้าวันพุธ(29 ก.ค) ทำลายสถิติเก่าที่วัดไว้ในปี 2018 ที่ 33 เซนติเมตร
คาดว่าแม่น้ำดานูบจะลดต่ำลงกว่าเดิมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยไม่มีวี่แววฝนตกลงมาอย่างหนักท่ามกลางอุณหภูมิที่คาดว่าจะสูงกว่า 38 องศาเซลเซียสทั่วภูมิภาค