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ยุโรปผวา! ผู้อพยพหลายหมื่นว่ายน้ำ/ปีนรั้วจากโมร็อกโกเข้าดินแดน 'สเปน' ทำฝรั่งเศสต้องสั่งคุมเข้มชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้อพยพนับหมื่นๆ คนว่ายน้ำ/ปีนรั้วข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เขตปกครองคนเองเซวตา (Ceuta) ของสเปนในแอฟริกาเหนือเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่นายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเชซ เตรียมเดินทางไปเพื่อจัดการวิกฤตผู้อพยพครั้งล่าสุดที่ชายแดน

แหล่งข่าวตำรวจให้ข้อมูลกับเอเอฟพีว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีผู้อพยพไม่ต่ำกว่า 40,000 คนข้ามพรมแดนเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ ซึ่งมีประชากรอยู่เดิมราว 80,000 คน

การหลั่งไหลเข้ามาอย่างกะทันหันและมากมายนี้ได้ก่อให้เกิดวิกฤตสำหรับรัฐบาลสเปน และกระตุ้นให้ฝรั่งเศสประกาศมาตรการตรวจสอบคุมเข้มบริเวณชายแดนที่ติดกับสเปน

มาดริดได้ส่งทหารไปเสริมกำลังรักษาความปลอดภัยในเซวตา ขณะที่นายกฯ ซานเชซ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมชายแดนทาราฮาล (Tarajal) ของดินแดนส่วนแยกของสเปนในวันนี้ (31)

ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีพบเห็นผู้คนหลายร้อยคน ทั้งชาย หญิง และเด็ก เข้าไปในเซวตาโดยการว่ายน้ำอ้อมแนวกั้นชายแดนกับโมร็อกโกเพื่อเข้าไปในดินแดนส่วนแยกของสเปน โดยทิ้งห่วงยางและเสื้อผ้าที่ใช้ในการข้ามแดนเสี่ยงภัยนั้นไว้

แหล่งข่าวจากตำรวจระบุว่า จนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 18 ราย จากการพยายามเข้าไปในดินแดนส่วนแยกของสเปน

แหล่งข่าวกล่าวว่า "มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน" และเสริมว่าผู้อพยพ "ยังคงเดินทางมาถึงตลอดทั้งคืนและยังคงเดินทางมากันอยู่" ในช่วงเช้าวันศุกร์ (31)

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า อะไรเป็นสาเหตุของการหลั่งไหลของผู้อพยพจากโมร็อกโกในครั้งนี้

ในปี 2021 ผู้คนหลายพันคนข้ามพรมแดนเพื่อใช้ประโยชน์จากการที่ราบัตผ่อนคลายการควบคุมชายแดนในช่วงที่มีข้อพิพาททางการทูตกับสเปน

ภาพเหตุการณ์การหลั่งไหลของผู้อพยพมายังเซวตาได้เริ่มก่อความขัดแย้งทางการทูตแล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดี (30) อิตาลีเรียกร้องให้สเปนถูกระงับสมาชิกภาพจากเขตเชงเกน ซึ่งเป็นเขตเปิดพรมแดนของยุโรป ส่งผลให้สเปนเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีเข้าพบ และกล่าวหาโรมว่าใช้ประโยชน์จากวิกฤตนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนในทำเนียบขาวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ก็ถือโอกาสตอกย้ำนโยบายต่อต้านผู้อพยพอีกครั้งในวันพฤหัสบดี (30) โดยใช้คลิปสถานการณ์จากเซวตามาเป็นหลักฐานสนับสนุน

ที่มา: เอเอฟพี