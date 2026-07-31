ยุโรปผวา! ผู้อพยพหลายหมื่นว่ายน้ำ/ปีนรั้วจากโมร็อกโกเข้าดินแดน 'สเปน' ทำฝรั่งเศสต้องสั่งคุมเข้มชายแดน

ผู้อพยพนับหมื่นๆ คนว่ายน้ำ/ปีนรั้วข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เขตปกครองคนเองเซวตา (Ceuta) ของสเปนในแอฟริกาเหนือเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่นายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเชซ เตรียมเดินทางไปเพื่อจัดการวิกฤตผู้อพยพครั้งล่าสุดที่ชายแดน
แหล่งข่าวตำรวจให้ข้อมูลกับเอเอฟพีว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีผู้อพยพไม่ต่ำกว่า 40,000 คนข้ามพรมแดนเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ ซึ่งมีประชากรอยู่เดิมราว 80,000 คน
การหลั่งไหลเข้ามาอย่างกะทันหันและมากมายนี้ได้ก่อให้เกิดวิกฤตสำหรับรัฐบาลสเปน และกระตุ้นให้ฝรั่งเศสประกาศมาตรการตรวจสอบคุมเข้มบริเวณชายแดนที่ติดกับสเปน
มาดริดได้ส่งทหารไปเสริมกำลังรักษาความปลอดภัยในเซวตา ขณะที่นายกฯ ซานเชซ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมชายแดนทาราฮาล (Tarajal) ของดินแดนส่วนแยกของสเปนในวันนี้ (31)
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีพบเห็นผู้คนหลายร้อยคน ทั้งชาย หญิง และเด็ก เข้าไปในเซวตาโดยการว่ายน้ำอ้อมแนวกั้นชายแดนกับโมร็อกโกเพื่อเข้าไปในดินแดนส่วนแยกของสเปน โดยทิ้งห่วงยางและเสื้อผ้าที่ใช้ในการข้ามแดนเสี่ยงภัยนั้นไว้
แหล่งข่าวจากตำรวจระบุว่า จนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 18 ราย จากการพยายามเข้าไปในดินแดนส่วนแยกของสเปน
แหล่งข่าวกล่าวว่า "มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน" และเสริมว่าผู้อพยพ "ยังคงเดินทางมาถึงตลอดทั้งคืนและยังคงเดินทางมากันอยู่" ในช่วงเช้าวันศุกร์ (31)
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า อะไรเป็นสาเหตุของการหลั่งไหลของผู้อพยพจากโมร็อกโกในครั้งนี้
ในปี 2021 ผู้คนหลายพันคนข้ามพรมแดนเพื่อใช้ประโยชน์จากการที่ราบัตผ่อนคลายการควบคุมชายแดนในช่วงที่มีข้อพิพาททางการทูตกับสเปน
ภาพเหตุการณ์การหลั่งไหลของผู้อพยพมายังเซวตาได้เริ่มก่อความขัดแย้งทางการทูตแล้ว
เมื่อวันพฤหัสบดี (30) อิตาลีเรียกร้องให้สเปนถูกระงับสมาชิกภาพจากเขตเชงเกน ซึ่งเป็นเขตเปิดพรมแดนของยุโรป ส่งผลให้สเปนเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีเข้าพบ และกล่าวหาโรมว่าใช้ประโยชน์จากวิกฤตนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนในทำเนียบขาวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ก็ถือโอกาสตอกย้ำนโยบายต่อต้านผู้อพยพอีกครั้งในวันพฤหัสบดี (30) โดยใช้คลิปสถานการณ์จากเซวตามาเป็นหลักฐานสนับสนุน
ที่มา: เอเอฟพี
Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR— The Associated Press (@AP) July 30, 2026