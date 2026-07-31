แบงก์ชาติเกาหลีใต้ประเมินศก.เกาหลีเหนือโต 3.5% ในปี 2025 อานิสงส์การค้ากับ 'จีน-รัสเซีย' เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเติบโต 3.5% ในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการค้าที่เพิ่มขึ้นกับรัสเซียและจีน ซึ่งเป็นการเติบโตเกิน 3% ติดต่อกันเป็นปีที่สาม ตามการประมาณการของธนาคารกลางเกาหลีใต้ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (31 ก.ค.)
อัตราการเติบโตดังกล่าวต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการขยายตัว 3.7% ในปี 2024 แต่ผลผลิตทางเศรษฐกิจของรัฐคอมมิวนิสต์ที่ปกปิดข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับคาดว่าจะสูงกว่าระดับในปี 2017 ก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติต่อเปียงยางจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางระบุในการแถลงข่าวว่า "การเติบโตส่วนใหญ่เกิดจากการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซีย ควบคู่ไปกับการค้าที่เพิ่มขึ้นกับจีน และการผลักดันโครงการพัฒนาที่รัฐเป็นผู้นำ"
เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ยังกล่าวเสริมว่า ความต้องอาวุธจากเกาหลีเหนือช่วยกระตุ้นผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เพิ่มขึ้น และระบบขนส่งที่เชื่อมโยงมากขึ้น ช่วยกระตุ้นธุรกิจที่พัก อาหาร และการท่องเที่ยว
รายได้จากแรงงานเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปต่างประเทศและกองกำลังที่ส่งไปสนับสนุนความพยายามทำสงครามของรัสเซีย ยังช่วยเพิ่มรายได้จากเงินตราต่างประเทศอย่างมาก
ภาคการผลิตเติบโต 6.6% โดยอุตสาหกรรมเบาพลิกกลับมาเติบโต 3.8% จากการหดตัว 0.7% ในปี 2024 ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่า เป็นผลมาจากนโยบาย "20x10" ที่มุ่งสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเบา 20 แห่งในพื้นที่ต่างจังหวัดทุกปีเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษ
ภาคการก่อสร้างเติบโต 6.3% โดยงานด้านวิศวกรรมโยธานั้นเกี่ยวข้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ เช่น ถนน ทางรถไฟ และโรงไฟฟ้า
การเติบโตของภาคเหมืองแร่ชะลอตัวลงอย่างมากเหลือ 1.6% จาก 8.8% ในปีก่อนหน้า ซึ่งธนาคารกลางเกาหลีใต้ระบุว่า เป็นผลมาจากการลดลงของผลผลิตถ่านหิน ขณะที่ภาคบริการเติบโต 1.8% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 1994
ปริมาณการค้าของเกาหลีเหนือ (ไม่รวมธุรกรรมกับเกาหลีใต้) เพิ่มขึ้น 16% เป็น 3,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การส่งออกเพิ่มขึ้น 30% เป็น 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในภาคการส่งออกของเล่น ขนสัตว์ ขนเป็ด และวิกผม ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 13.9% เป็น 2,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเครื่องแต่งกาย ไขมันและน้ำมันจากสัตว์และพืช
เปียงยางได้กระชับความสัมพันธ์กับทั้งมอสโกและปักกิ่ง
รัฐมนตรีต่างประเทศ โช ซอน ฮุย ได้พบกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียที่กรุงมอสโกในเดือนนี้ เกาหลีเหนือยังได้เพิ่มการแลกเปลี่ยนกับจีน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี แห่งมิตรภาพและสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันในวันที่ 11 ก.ค.
ถึงแม้จะมีการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา แต่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงมีขนาดเล็กมาก รายได้ประชาชาติรวม (GNP) ในปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 48.5 ล้านล้านวอน (34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1.8% ของเกาหลีใต้
ธนาคารกลางของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่การประมาณการเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือมาตั้งแต่ปี 1991 โดยอิงจากข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองและหน่วยงานการค้าของเกาหลีใต้ เนื่องจากไม่มีสถิติอย่างเป็นทางการจากเปียงยาง
ที่มส: รอยเตอร์