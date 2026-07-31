เขมรประกาศชัย!หลัง'แม็คโคร'ปิดกิจการสาขา'เสียมราฐ' โวบอยคอตต์เห็นผลมอบบทเรียนสั่งสอน'สินค้าไทย'

สื่อเขมรโวสนั่น ประชาชนชาวเสียมราฐทำสำเร็จแล้ว พร้อมยุยงผู้คนในพนมเปญเอาอย่าง ระบุหลังจากอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากชาวกัมพูชาที่แสดงความเห็นหนึ่งเดียวกันไม่ซื้อสินค้าไทย ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่อย่าง "แม็คโคร" สาขาเสียมราฐ ต้องประกาศปิดกิจการอย่างถาวรในช่วงสิ้นเดือนกรกฏาคม หลังจากพยายามประคองธุรกิจให้อยู่รอดมานานกว่า 7 ปี พร้อมชี้การบอยคอตต์ครั้งใหญ่กลายเป็นบทเรียนทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญ และบีบให้ยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดของไทยต้องคุกเข่าและถอยร่นออกไปในสภาพเปลือยเปล่า
รายงานของเคบีเอ็นนิวส์ ระบุว่าแม็คโคร ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเสียมราฐ แถลงอย่างเป็นทางการ จะหยุดปฏิบัติการขายตรงทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคมเป็นต้นไป ซูเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งนี้ให้บริการลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นมาตั้งแต่ 2018 แต่ต้องมาหยุดระงักลง สืบเนื่องจากถูกโจมตีโดยตรงโดยขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านสินค้าและบริการที่มีต้นทางจากไทย อย่างไรก็ตามเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ทางบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายและผลักดันมุ่งหน้าสู่การขายทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่เพิ่งรีแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ PSAR PLUS เมื่อไม่นานที่ผ่านมา
สื่อมวลชนเขมรแห่งนี้อ้างพวกนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจทั้งหลาย มองว่านอกเหนือจากแรงกดดันอย่างฉับพลับที่เกิดจากการเคลื่อนไหวบอยคอตต์หมู่ของประชาชนชาวกัมพูชา สืบเนื่องจาก แม็คโคร เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของไทยแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังการปิดสาขาในครั้งนี้ อาทิเช่นวิกฤตการท่องเที่ยวในเสียมราฐ ซึ่งยังไม่ฟื้นตัวโดยสมบูรณ์ และกลยุทธ์การลดสินค้าคงคลังในอดีต ซึ่งทำให้ยอดขายร่วงลงอย่างมาก
พวกนักวิเคราะห์ชี้ว่า การแถลงปิดสาขาในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น แต่ยังก่อความกังวลใหญ่หลวงและความเสียใจในหมู่พลเมือง ที่สูญเสียโอกาสอย่างกะทันหัน ในการจ้างงานพนักงานและคนงานในท้องถิ่นจำนวนมาก
กระนั้น เคบีเอ็นนิวส์ เน้นย้ำว่าการปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแม็คโคร สาขาเสียมราฐ ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม เป็นหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจที่ยิ่งใหญ่และอิทธิพลของชาวกัมพูชา ที่ใช้มาตรการบอยคอตต์ทางเศรษฐกิจ ตอบโต้ความขัดแย้งระหว่างประเทศ พร้อมชี้ว่านี่คือบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับบรรดาบริษัทต่างๆชาติทั้งมวล ให้รับรู้ว่าการทูตและความเคารพต่อความรู้สึกชาติรักชาติของชาวบ้านท้องถิ่น เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการกำหนดชะตากรรมของธุรกิจต่างๆ
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)