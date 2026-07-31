น้ำมันลง$1ซาอุฯเล็งตั้งแนวร่วมป้องขนส่งทางทะเล หุ้นUSบวกแรง-ทองคำพุ่ง

ราคาน้ำมันขยับลงในวันพฤหัสบดี(30ก.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน นักลงทุนจับตาแนวโน้มแผนของซาอุดีอาระเบียที่เล็งจัดตั้งแนวร่วมทางทะเลเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านคงรอบๆทะเลแดง ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำก็ปรับขึ้นเช่นกัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 87 เซนต์ ปิดที่ 83.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 1.71 ดอลลาร์ ปิดที่ 89.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ซาอุดีอาระเบียกำลังหาทางจัดตั้งแนวร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงในช่องแคบบับ เอล-มันเดบ, ทะเลแดง และอ่าวเอเดน โดยที่กระทรวงกลาโหมของริยาดเผยว่ามีอยู่ 14 ประเทศ ในนั้นรวมถึงตุรกี, ปากีสถาน, อียิปต์, ซูดานและจิบูตี ที่ออกถ้อยแถลงร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนวร่วมนานาชาติป้องกันการเดินเรือดังกล่าว
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากพวกนักรบฮูตีในเยเมน ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คุกคามเส้นทางส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง ซึ่งเส้นทางขนส่งทางเลือกที่ช่วยหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ที่ถูกอิหร่านปิดกั้นเป็นส่วนใหญ่
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแรงในวันพฤหัสบดี(30ก.ค.) ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของกลุ่มชิป และไมโครซอฟต์ดีดตัวขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์วันเดียวมากที่สุดในรอบ 18 ปี หลังจากยักษ์ใหญ่เทคโนโนโลยีแห่งนี้ให้ตัวเลขประมาณการที่ยอดเยี่ยม ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายมหาศาลในด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 613.92 จุด (1.19 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,208.06 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 121.48 จุด (1.66 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,437.63 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 679.24 จุด (2.78 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,122.18 จุด
ไมโครซอฟต์ พุ่งขึ้น 15% เพิ่มมูลค่าตลาดของหุ้นอีก 450,000 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นการเพิ่มขึ้นในวันเดียวมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของบริษัทหนึ่งๆในวอลล์สตรีท
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งนี้ประมาณการว่ายอดขายรายไตรมาสและการเติบโตของธุรกิจคลาวด์จะออกมาดีกว่าที่คาดหมายไว้ นอกจากนี้ยังรายงานตัวเลขรายจ่ายฝ่ายทุนที่ต่ำกว่าประมาณการและคาดว่าจะยังคงสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดปีงบประมาณ 2027 ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นขึ้น
ด้านราคาทองคำปรับขึ้นในวันพฤหัสบดี(30ก.ค.) จากการอ่อนค่าของดอลลาร์และคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 1.6% ปิดที่ 4,160.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)