ดับฝันฟื้นเจรจา! อเมริกา-อิหร่านซัดกันรอบใหม่ อียิปต์ส่อถูกลากเข้าสงครามหลังท่าเรือถูกถล่ม

อเมริกา-อิหร่านกลับสู่วงจรแห่งการดวลขีปนาวุธรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสฯ (30 ก.ค.) ขณะที่สงครามส่อแววขยายวงไปยังอิรักและอียิปต์ ดับความหวังฟื้นการเจรจาเพื่อยุติสงคราม
หลังจากพักรบได้ไม่กี่วัน สงครามเต็มรูปแบบมีแนวโน้มกลับมาอีกครั้งและสนามรบอาจขยายออกไป โดยในวันพฤหัสฯ จอร์แดนเผยว่า ได้สกัดขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่านเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ด้านคูเวตรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 1 คนหลังพื้นที่ตอนเหนือถูกโจมตี ขณะที่เรือ 2 ลำที่ท่าเรืออียิปต์ถูกโจมตีเมื่อวันพุธ (29) ส่วนซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีเมื่อต้นสัปดาห์
ความรุนแรงที่ลุกลามออกไปตอกย้ำความยากลำบากในการหาทางยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน 5 เดือน ที่ส่งให้ราคาเชื้อเพลิงและสินค้าจำเป็นอื่นๆ พุ่งขึ้น
ก่อนที่การสู้รบรอบนี้จะปะทุขึ้น ประเทศผู้ไกล่เกลี่ยต่างมองแง่ดีว่า อาจนำอเมริกาและอิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจาสำเร็จ โดยเมื่อวันพุธ เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคคนหนึ่งเผยว่า ยังคงมีความพยายามร่วมกับทั้งสองฝ่ายเพื่อฟื้นความสงบและฟื้นข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงคราม
กลับสู่วงจรตาต่อตา-ฟันต่อฟัน
กองทัพคูเวตเผยว่า อาคารของบริษัทจีนแห่งหนึ่งถูกอิหร่านโจมตีเมื่อวันพฤหัสฯ ทำให้โครงสร้างอาคารเสียหายรุนแรงและพนักงานคนหนึ่งเสียชีวิต หลังจากเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหน้านั้น ระบบป้องกันภัยทางอากาศของจอร์แดนสอยขีปนาวุธอิหร่านร่วง 5 ลูก โดยทั้งจอร์แดนและคูเวตล้วนเป็นพันธมิตรของอเมริกา
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากกองบัญชาการทหารด้านกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงว่า ได้เสร็จสิ้นภารกิจการโจมตีอิหร่านที่กินเวลา 2 ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสฯ เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอเมริกาในจอร์แดนก่อนหน้านี้ และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า อเมริกาจะโจมตีอิหร่านหนักหน่วงขึ้น
CENTCOM แจงว่า ได้โจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) แห่งอิหร่าน ซึ่งรวมถึงศูนย์บังคับบัญชาทางทหาร ที่ตั้งขีปนาวุธและโดรน และจุดเฝ้าระวังและป้องกันตามแนวชายฝั่ง
ทางด้านสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บ 2 คนบนเกาะเกชม์ ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงาน 20% ของทั่วโลกก่อนเกิดสงคราม และเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งในขณะนี้
ปฏิบัติการล่าสุดของ CENTCOM เกิดขึ้นหลังจากอเมริการ่วมกับซาอุดีอาระเบียโจมตีกลุ่มติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะรานเมื่อวันพุธ ซึ่งทำให้นักรบอย่างน้อย 20 คน และที่ปรึกษาอิหร่าน 6 คนเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวสองคนเปิดเผยว่า ภายหลังการโจมตีดังกล่าว คาลิด บิน ซัลมาน รัฐมนตรีกลาโหมซาอุดี ได้พบกับรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ที่วอชิงตัน และเรียกร้องให้คณะบริหารของทรัมป์งดเว้นการโจมตีกบฏฮูตีในเยเมนและการโจมตีซ้ำต่อกลุ่มติดอาวุธในอิรัก เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งลุกลามออกไป รวมทั้งยังย้ำว่า ริยาดต้องการเห็นอเมริกาและอิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจา
แหล่งข่าวทั้งคู่เสริมว่า สาเหตุที่ริยาดตัดสินใจร่วมกับอเมริกาโจมตีกลุ่มติดอาวุธในอิรักคือ ต้องการให้อิหร่านตระหนักว่า ซาอุดีจะไม่ปล่อยให้อิหร่านหรือกลุ่มตัวแทนโจมตีอุตสาหกรรมน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอื่นๆ อีกต่อไป
แหล่งข่าวหนึ่งในสองยังแสดงความกังวลว่า การสู้รบที่ปะทุขึ้นใหม่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงสำคัญที่ไม่อาจระบุได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสต็อกอาวุธของอเมริกาที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า กำลังร่อยหรอลง
ทั้งนี้ เมื่อต้นสัปดาห์ศูนย์ยุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศศึกษา (CSIS) ซึ่งเป็นองค์การคลังสมองชื่อดังในวอชิงตัน ประเมินว่า กองทัพสหรัฐฯ เหลือขีปนาวุธแพทริออตไม่ถึง 1,000 ลูก และจรวดสกัดกั้น THAAD ไม่ถึง 250 ลูก
เสี่ยงลามถึงอียิปต์
แอมบรีย์ บริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลของอังกฤษ เผยว่า เมื่อวันพุธเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติ 2 ลำที่ท่าเรือดามิเอตตาของอียิปต์ โดยเรือลำหนึ่งนั้นติดธงอเมริกา ส่วนอีกลำเป็นของกรีซ ได้ถูกโจมตีและทำให้เกิดไฟไหม้ แต่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาประกาศความรับผิดชอบ
สำนักนายกรัฐมนตรีอียิปต์แถลงว่า ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า เรือทั้งสองลำไฟไหม้เนื่องจากถูกโดรนโจมตี
ทั้งนี้ อียิปต์ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอเมริกาและเป็น 1 ในผู้ไกล่เกลี่ย เป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางที่ไม่ถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารโดยตรงระหว่างสงครามอิหร่าน ทว่า หากการโจมตีครั้งนี้ได้รับการยืนยันว่า เป็นฝีมืออิหร่านหรือพันธมิตร จะถือว่า ความขัดแย้งครั้งนี้กำลังลุกลามอย่างมีนัยสำคัญ
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์)