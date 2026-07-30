เคราะห์ซ้ำกรรมซัด! ผู้รอดชีวิตแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเจออุณหภูมิจ่อ38 -40องศา แถมน้ำ-ไฟฟ้ายังขัดข้อง หวั่นยอดตายเพิ่มเป็น 34

เจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่นยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ โดยยอดผู้เสียชีวิตนับถึงเมื่อวันพฤหัสฯ (30 ก.ค.) ทำท่าเพิ่มเป็น 34 คน ขณะที่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นจากการที่ประชาชนจำนวนมากยังไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าว โดยทางการได้ประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยระวังเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนจัด และคาดว่า สุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิอาจแตะ 38 - 40 องศาเซลเซียส
วันพฤหัสฯ เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่วัดความแรงได้ 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคาร (28)
รัฐบาลจังหวัดคุมาโมโตะแถลงเมื่อวันพฤหัสฯ ว่า ผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวคราวนี้ส่วนใหญ่พบที่โรงงานของนิปปอน เปเปอร์ อินดัสทรีส์ และห้างสรรพสินค้าอิออน โดยที่ยืนยันแน่นอนว่ามีสาเหตุจากแผ่นดินไหวจำนวน 25 คน นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีก 9 คนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่า เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวหรือไม่ สำหรับผู้บาดเจ็บมีอย่างน้อย 63 คน โดย 5 คนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส
ชาวญี่ปุ่นหลายพันคนยังต้องพักอยู่ในศูนย์อพยพที่จัดตั้งขึ้นชั่วคราวในสนามกีฬาและสถานที่ขนาดใหญ่อื่นๆ เนื่องจากบ้านเรือนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ และบางคนยังไม่กล้ากลับเข้าบ้าน
รายงานระบุว่า บ้านเกือบ 23,000 หลังยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และประชาชนกว่า 1,000 คนพักอยู่ในศูนย์พักพิงที่มีอยู่ราว 400 แห่ง ซึ่งมีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเพื่อให้สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้
ขณะเดียวกัน กระทรวงสิ่งแวดล้อมประกาศเตือนให้ประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะระมัดระวังเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีทสโตรกหรือภาวะขาดน้ำ โดยคาดว่า อุณหภูมิจะสูงถึง 33 องศาเซลเซียสในวันพฤหัสฯ และแตะ 38 - 40 องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์
ทั้งนี้ กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น (SDF) ได้นำเครื่องปรับอากาศราว 300 เครื่องไปติดตั้งในศูนย์อพยพและสถานที่สำคัญอื่นๆ ทั่วคุมาโมโตะ
นอกจากนั้นหลังเกิดแผ่นดินไหวไม่นาน SDF ได้ขนถังบรรทุกน้ำไปยังศูนย์ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ทั่วเมืองยัตสึชิโร ก่อนกลับไปเติมน้ำจากถังสำรองฉุกเฉินที่ใต้อาคารศาลากลาง และแจกจ่ายให้ประชาชนคนละไม่เกิน 5 ลิตร
เสบียงใกล้หมด
ในเมืองคิกาวะ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในจังหวัดคุมาโมโตะ ประชาชนจำนวนมากยังไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาใช้ หรือทั้งสองอย่าง และบางคนเลือกนอนในรถในสวนสาธารณะหรือที่จอดรถของศาลากลาง
ที่ทางเข้าศาลากลาง เจ้าหน้าที่นำน้ำดื่มและข้าวกึ่งสำเร็จรูปบรรจุห่อมาแจกจ่าย ขณะที่ทหารกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินนำรถเข็นบรรทุกน้ำสะอาดมาให้บริการแก่ประชาชน
ยูทากะ โคบายาชิ แพทย์ที่ถูกส่งมาจากจังหวัดไอจิ เผยว่า ได้ไปที่ศูนย์อพยพเมื่อวันพฤหัสฯ เพื่อประเมินสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อพยพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยและผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งต้องเผชิญสภาวะแวดล้อมยากลำบาก
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเมืองฮิกาวะเผยว่า เริ่มขาดแคลนเสบียงอาหารฉุกเฉิน เช่น ขนมปังบรรจุกระป๋องและข้าวกึ่งสำเร็จรูป
รอข่าวผู้สูญหาย
สมาชิกครอบครัวผู้สูญหายยังคงเฝ้ารอฟังข่าวท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวอยู่ใกล้ห้างอิออนในเมืองคาชิมะที่พังเสียหายจากการระเบิดหลังเกิดแผ่นดินไหวไม่ถึงชั่วโมง
เจ้าหน้าที่เปิดเผยเมื่อเช้าวันพฤหัสฯ ว่า มีผู้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิต 6 คน จาก 11 คนที่สามารถนำออกมาจากใต้ซากห้าง
ส่วนที่โรงงานนิปปอน เปเปอร์ อินดัสทรีส์ในเมืองยัตสึชิโร ที่ปล่องควันถล่มลงมานั้น ทีมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดคุมาโมโตะเผยว่า เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังออกมาได้ 10 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 8 คน และสูญหาย 1 คน
กระทบการผลิต
ขณะเดียวกัน เริ่มมีความกังวลมากขึ้นว่า เหตุแผ่นดินไหวล่าสุดครั้งนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น เนื่องจากคุมาโมโตะและส่วนอื่นๆ ของเกาะคิวชูเป็นฐานการผลิตสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และเซมิคอนดักเตอร์
โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน ไอซิน และโซนี่ ระงับการผลิตบางส่วน ขณะที่ TSMC ของไต้หวัน อพยพพนักงานออกจากโรงงานพร้อมระงับการดำเนินงานช่วงสั้นๆ เพื่อประเมินความเสียหาย
มิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ พร้อมย้ำว่า ภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการฟื้นฟูและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงท่าเรือและสถานที่สำคัญอื่นๆ ก่อนสำทับว่า รัฐบาลจะติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม อาทิ เซมิคอนดักเตอร์และรถยนต์
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์/เอเอฟพี)