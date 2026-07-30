อินเดียเคือง เรียกผู้บริหารเฟซบุ้คเข้าชี้แจง กรณีโพสต์ของโมดีโดนปิดกั้น

อินเดียเรียกตัวผู้บริหาร Meta เข้าพบกรณีจำกัดการเข้าถึงโพสต์ของนายกรัฐมนตรีโมดีบน Facebook ชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Meta เปิดเผยในวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) ว่าทางการอินเดียได้เรียกตัวผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยี Meta ของสหรัฐฯ เข้าพบ หลังจากที่แพลตฟอร์ม Facebook ของบริษัทดังกล่าวจำกัดการเข้าถึงโพสต์ของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
วิดีโอของโมดีที่โพสต์บนแพลฟอร์ม Instagram ของ Meta และต่อมาถูกแชร์บน Facebook แต่ถูกจำกัดการเข้าถึงชั่วคราวบน Facebook
โฆษกของ Meta ระบุในขณะนั้นว่า โพสต์ดังกล่าวถูกปิดกั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
"เราได้ขอให้ผู้บริหารระดับสูงของ Meta เข้าพบและชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้น" เอส. คริชนัน เลขาธิการกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย ระบุในวันพฤหัสบดี แต่เขาไม่ได้ระบุเจาะจงว่าใครคือคนที่ถูกเรียกตัวมาพบ
คริชนันระบุเพิ่มเติมว่า Meta แจ้งต่อทางการอินเดียว่า บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับบัญชีของบุคคลสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก
วิดีโอที่โมดีโพสต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการประท้วงของนักศึกษาครั้งใหญ่ที่ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ธาร์เมนดรา ปราดฮาน ต้องลาออกเมื่อวันเสาร์ มียอดวิวมากกว่า 404 ล้านครั้งบนอินสตาแกรม
การโต้เถียงกับ Meta เป็นตัวอย่างล่าสุดของรัฐบาลโมดีที่เข้าจัดการกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
อินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Facebook ในแง่ของจำนวนผู้ใช้งาน
ที่มา รอยเตอร์