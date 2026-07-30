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ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย 2 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยูเครนระบุว่าได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซีย 2 แห่ง เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการพบปะระหว่างเซเลนสกีกับทรัมป์

เจ้าหน้าที่ยูเครนระบุเมื่อวันพุธว่า กองกำลังยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย 2 แห่งในคืนที่ผ่านมา เป็นการโจมตีระยะไกลครั้งล่าสุด ขณะที่เคียฟเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจ การทหาร และการทูตต่อมอสโก

การโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธระยะไกลเกือบทุกวันของยูเครน โดยใช้อาวุธที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ ได้สร้างความเสียหายให้กับโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมานานหลายเดือน ปฏิบัติการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดวิกฤตเชื้อเพลิง

หน่วยงานความมั่นคงและกองบัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนระบุว่า การโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันลูคอยล์ในภูมิภาคเปร์มของรัสเซีย ซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนมากกว่า 1,500 กิโลเมตร (900 ไมล์) และโรงกลั่นในเมืองเรียซาน ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 400 กิโลเมตร (180 ไมล์)

ตามข้อมูลของยูเครน โรงกลั่นเหล่านี้มีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ 220 ล้านบาร์เรลต่อปี และมีส่วนสำคัญต่อความพยายามทางทหารของรัสเซียและรายได้ของรัฐบาล

ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้ในทันที อย่างไรก็ตาม พาเวล มัลคอฟ ผู้ว่าการเมืองเรียซาน ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ 6 คนถูกนำส่งโรงพยาบาลหลังจากถูกโจมตีด้วยโดรน เขาบอกด้วยว่าเศษซากโดรนทำให้เกิดไฟไหม้ใน "สถานที่อุตสาหกรรม" ที่ไม่ระบุชื่อ

ไวลด์เบอร์รีส์ ผู้ค้าปลีกออนไลน์ของรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่คล้ายกับอเมซอน และถูกยูเครนโจมตีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้ระบุว่า มีการอพยพพนักงานออกจากโรงงานในเรียซาน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

รัสเซียมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัย ​​แต่พื้นที่กว้างใหญ่ของรัสเซียทำให้ยากที่จะครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง

การโจมตีเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี เดินทางเยือนวอชิงตันเมื่อวันอังคารเพื่อเจรจากับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เพื่อผลักดันความช่วยเหลือที่สำคัญยิ่งขึ้นจากสหรัฐฯ

“รัสเซียต้องรู้สึกว่าทุกวันที่สงครามนี้ดำเนินต่อไป จะมีแต่ราคาที่สูงขึ้นสำหรับรัสเซีย เราต้องทำให้ผู้รุกรานอ่อนแอลง และกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อยุติสงครามนี้ให้เร็วขึ้น” เซเลนสกีระบุในโซเชียลมีเดีย

ความสำเร็จที่โดดเด่นของยูเครนในการต่อต้านรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ สร้างความประทับใจให้กับวอชิงตัน และช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ หลังจากที่ทรัมป์ลังเลที่จะให้การสนับสนุนเคียฟในช่วงเริ่มต้นวาระที่สองของเขา ซึ่งท่าทีดังกล่าวเคยทำให้เกิดความกังวลว่ายูเครนและยุโรปจะต้องต่อต้านการรุกรานของรัสเซียเพียงลำพัง

ที่มา เอพี