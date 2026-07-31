เพนตากอนเล็งยึด “โทรศัพท์มือถือ” ของทหารUSในตะวันออกกลาง หวั่น “อิหร่าน” อาจใช้เป็นช่องทางโจมตีฐาน หลังคลิปถ่ายจากแว่นตาอัจฉริยะ Meta ว่อนเน็ต

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ - กองทัพสหรัฐฯเตรียมออกคำสั่งห้ามทหารในตะวันออกกลางใช้โทรศัพท์มือถือ แหล่งข่าวเปิดทหารอเมริกันในจอร์แดนคาดโดนยึดโทรศัพท์มือถืออีกไม่กี่วัน หลังระดับสูงเดือดคลิปถ่ายจากกล้องของแว่นตาอัจฉริยะ Meta โชว์วินาทีทหารสหรัฐฯที่ฐานทัพอากาศในจอร์แดนกำลังหนีเข้าบังเกอร์ระหว่างฐานโดนโจมตี
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(30 ก.ค)ว่า แหล่งข่าววงในเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ความวิตกที่ว่าฝ่ายตรงข้ามอาจนำข้อมูลที่ได้จากคลิปโทรศัพท์มือถือทหารอเมริกันเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการโจมตีฐานที่มั่นสหรัฐฯในตะวันออกกลางที่อาจจะเห็นทหารสหรัฐฯในตะวันออกกลางโดนยึดโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
รอยเตอร์ชี้ว่า กฎต่างๆเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับทหารสหรัฐฯที่ส่งไปรบนี้อาจถูกใช้อย่างกว้างขวางทั่วกองทัพ แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผย
มีกำลังพลเป็นจำนวนมากต้องอยู่ห่างจากโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์มือถือสามารถถูกแบนโดยเฉพาะในปฎิบัติการของหน่วยรบปฎิบัติการพิเศษ เป็นต้น
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับกำลังพลในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่วนมากต้องใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อกับครอบครัวที่อเมริกาและเพื่อทำให้คนเหล่านั้นรู้ว่ายังปลอดภัย
พลเรือเอก แบรด คูเปอร์ (Brad Cooper) ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯได้แสดงความวิตกในหนังสือที่ไม่มีการเปิดเผยลงวันที่ 28 ก.ค ที่ผ่านมาและรอยเตอร์ได้เห็น
ในรายละเอียดเขากล่าวว่า “อิหร่าน” ได้ประโยชน์จากข่าวกรองที่เกือบเรียลไทม์ถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการโจมตีของตัวเองด้วยการมอนิเตอร์การรายงานข่าวและการโพสต์ออนไลน์ รวมไปถึง “ปฎิกริยาการตอบสนอง ภาพถ่าย และภาพหรือคลิปจากโทรศัพท์มือถือของกองกำลังทหารของพวกเรา”
สิ่งเหล่านี้ที่มาจากแหล่งข่าวกรองเปิดส่งผลกระทบต่อชีวิตกำลังพลทหารอเมริกันและชาวบ้านพลเรือนในบรรดาประเทศอ่าวอาหรับที่ตกเป็นเป้า พลเรือเอกคูเปอร์กล่าว
พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯยังเรียกร้องให้กำลังทหารอเมริกันเพิ่มความสนใจมากขึ้นไปที่ความมั่นของปฎิบัติการแต่ไม่ได้เปิดเผยต่อในรายละเอียด
ทั้งนี้ในจอร์แดนที่มักตกเป็นเป้าการโจมตีจากอิหร่าน มีกำลังทหารอเมริกันบางส่วนได้รับแจ้งว่า โทรศัพท์มือถือของพวกเขาอาจถูกยึดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อ้างอิงจากแหล่งข่าว 2 คนที่รู้ในเรื่องนี้
ขณะที่แหล่งข่าวคนที่ 3 ชี้ว่า มาตรการเช่นนี้กำลังถูกพิจาณาทั่วภูมิภาคเนื่องมาจากความวิตกในความมั่นคงปฎิบัติการ แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นนโยบายที่แน่นอน
สารเร่งด่วนที่ออกมาจากพลเรือเอกคูเปอร์นี้ตอกย้ำด้วยคลิปที่เผแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียในเดือนนี้ เป็นการเปิดเผยจากกล้องของแว่นตาอัจฉริยะ Meta บันทึกช่วงเวลาที่กำลังทหารอเมริกันกำลังวิ่งหลบเข้าบังเกอร์ระหว่างอิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศมูวาฟฟาค ซัลตี ( Muwaffaq Salti ) ในจอร์แดนเมื่อวันที่ 17 ก.ค ที่ผ่านมา
โดยในการโจมตีจากอิหร่านเมื่อวันที่ 17 ก.ค ส่งผลทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิต 3 คน ทำให้ตัวเลขทหารอเมริกันเสียชีวิตรวมที่ 18 คนและบาดเจ็บรวมกว่า 600 คน
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า ดูเหมือนผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯได้กล่าวถึงคลิปที่ฐานทัพในจอร์แดนดังกล่าวพร้อมระบุว่าเป็นคลิปที่ถ่ายจากแว่นตา Meta ที่มาพร้อมกล้องแบบบิวต์อิน
“คลิปที่ถ่ายจากแว่นตา Meta ของทหารอเมริกันถูกโพสต์ทางอินสตาแกรมแสดงว่าที่ไหนและเมื่อไหร่ที่กองกำลังถูกอพยพไปที่บังเกอร์ระหว่างมิสไซล์อิหร่านและโดรนโจมตี” รายงานจากหนังสือของผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ