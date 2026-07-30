สื่อตะวันตกแฉ "เตหะราน" เตรียมรับล็อตแรก “เครื่องยิงจรวดประทับบ่าปักกิ่ง” 400 ตัว คาดส่งจากภาคตะวันตกของจีนผ่านทาง “ปากีฯ”

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ - อิหร่านอีกไม่กี่สัปดาห์คาดจะไม่กี่สัปดาห์จะได้รับเครื่องยิงจรวดประทับบ่าจีน 400 ตัวเป็นล็อตแรกไว้ต่อสู้โดรน-เครื่องบินรบอเมริกัน-อิสราเอล แสดงให้เห็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างอิหร่าน-จีนแน่นขึ้น
ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานวานนี้(29 ก.ค)ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ 3 คนได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ยุทโธปกรณ์จีนล็อตแรกกำลังจะมาถึงอิหร่านอีกไม่กี่สัปดาห์เพื่อสู้รบกับสหรัฐฯและอิสราเอล
เป็นการจัดซื้อมูลค่า 60 – 70 ล้านดอลลาร์ของระบบเครื่องยิงจรวดแบบประทับบ่าหรือ MANPAD ที่มีการลงนามระหว่างกันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มเปิดฉากเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นปี และยังแสดงให้เห็นความใกล้ชิดทางการทหารที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างจีน-อิหร่าน สื่อยิวชี้
รอยเตอร์รายงานว่า เป็นสัญญาการซื้อ MANPAD จีนรุ่น QW-12 ราว 300 – 400 ตัว และมิสไซล์ F-16 อ้างอิงจากแหล่งข่าว
บริษัทฐานในฮ่องกง Zhongqing Baoshang International Investment ที่เป็นคู่สัญญาลงนาม ซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่าบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างอิหร่านและซัพพลายเออร์จีน
แต่ถึงแม้จะมีการลงนามแต่ทว่ากำหนดการส่ง จำนวนของที่ส่งและรายละเอียดอื่นอาจเปลี่ยนแปลงได้
รอยเตอร์รายงานว่า แผนวิธีการส่งที่ระบุแต่เดิมนั้นจะมีการสงมอบทางอากาศจากอูรุมชี (Urumqi) ทางตะวันตกของจีน ก่อนที่จะขนส่งผ่านปากีสถานเข้าอิหร่าน ที่ไม่มีการเปิดเผยว่าในเฟสนี้จะเป็นการขนทางบกหรือทางอากาศ
โดยแหล่งข่าวกรองตะวันตก 2 คนและแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อินเดีย 1 คนเปิดเผยว่า เตหะรานเคยพยายามหาเส้นทางการลำเลียงยุทโธปกรณ์ทหารจีนและอุปรณ์ที่สามารถใช้ได้ 2 ด้านทั้งทหารและพลเรือนผ่านการลำเลียงทางบกเพื่อซ่อนเร้นและลดความเสี่ยง
ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า ปักกิ่งมีโปรเจกต์ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าที่จ.ไคเบอร์ปัคตูนควาที่มีพื้นที่เชื่อมไปจนถึงกรุงคาบูลของอัฟกานิสถานและสามารถต่อไปถึงอิหร่าน
ล่าสุดอนาโดลูของตุรกีรายงานว่า ปากีสถานวันนี้(30)ออกมาปฎิเสธว่า ไม่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือการจัดส่งเครื่องยิงจรวดประทับบ่าจีนไปให้เตหะรานตามการรายงานของรอยเตอร์
ขณะเดียวกัน ปากีสถานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน เปิดเผยว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองชาติคู่อริกลับคืนสู่โต๊ะเจรจา
ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศจีน ออกมาปฎิเสธอย่างหนักแน่นโดยชี้ว่า ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และอีกทั้งปักกิ่งทำงานเพื่อโปรโมทสันติภาพและยุติความขัดแย้งอย่างไม่เสื่อมคลาย
ทั้งนี้ระบบMANPAD จีนรุ่น QW-12 และมิสไซล์ FN-16 เป็นระบบเครื่องยิงจรวดแบบประทับบ่านำวิถีด้วยอินฟราเรดแบบภาคพื้นสู่อากาศเป้าหมายเล่นงานเครื่องบินเพดานต่ำ เฮลิคอปเตอร์ และโดรน
การที่เป็นเครื่องยิงแบบเคลื่อนที่ทำให้สามารถส่งเข้าพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว