ยอดดับแผ่นดินไหว 'คุมาโมโตะ' พุ่งทะลุ 30 ศพ ครัวเรือนหลายหมื่นยังไร้น้ำ-ไฟ ท่ามกลางอากาศร้อนจัด

เจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่นยังคงต่อสู้เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่จากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่พังเสียหายในวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะพุ่งสูงถึง 30 ราย และประชาชนนับหมื่นต้องทนทรมานกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด
นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ แห่งญี่ปุ่น ออกมาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด ขณะที่เจ้าหน้าที่จังหวัดคุมาโมโตะกล่าวว่า พวกเขาได้นำศพ 4 ร่างออกจากซากปรักหักพัง เศษเหล็ก และสายไฟของห้างสรรพสินค้าอิออนมอลล์ ตามหลังการระเบิดซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากแก๊ส หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคาร (27)
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นบอกกับเอเอฟพีว่า "ที่ห้างสรรพสินค้า เรานำคนออกมาได้ 10 คน ในจำนวนนี้ 4 คนยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว อีกคนหนึ่งไม่มีสัญญาณชีพ ส่วนอีก 5 คนได้รับบาดเจ็บทั้งสาหัสและเล็กน้อย"
แผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดเเมื่อวันอังคาร (27) สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทำลายบ้านเรือนประชาชน สะพานพังถล่ม เกิดไฟไหม้ และทำให้ชาวบ้านหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าและน้ำใช้ ท่ามกลางอุณหภูมิที่คาดว่าจะสูงถึง 38 องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ผู้สูงอายุหลายร้อยคนต้องนอนหลับบนเสื่อบางๆ บนพื้นแข็งๆ ภายในล็อบบี้ของศูนย์ชุมชนในเมืองอุกิ เพื่อคลายความร้อนอบอ้าว
“ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่พักพิงเหล่านี้” หญิงที่ไม่ประสงค์ออกนามคนหนึ่งกล่าว
“ในสภาพอากาศร้อนแบบนี้ ถ้าไม่มีไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ มันลำบากมาก” ฮิโรยูกิ มัตสึชิมะ พนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตวัย 53 ปี ซึ่งเป็นคุณพ่อลูก 4 กล่าวเสริม
ห้างสรรพสินค้าอิออนถูกสั่งอพยพหลังจากเกิดแผ่นดินไหว แต่ประมาณ 50 นาทีต่อมา อาคารก็ถูกทำลายด้วยแรงระเบิดครั้งใหญ่ โดยมีพนักงานจำนวนหนึ่งที่ไม่ทราบจำนวนติดอยู่ข้างใน
ภาพจากภายในแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยในชุดสีส้มและหมวกนิรภัยสีขาวกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางเศษเหล็กที่บิดเบี้ยว สายเคเบิลห้อยระโยงระยาง และเศษฝ้าเพดาน
นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 5 ราย และสูญหายอีก 4 รายที่โรงงาน Nippon Paper Industries ในเมืองยัตสึชิโร ซึ่งปล่องควันสีแดงและขาวส่วนหนึ่งพังถล่มลงมา ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกล่าวกับเอเอฟพีเมื่อวันพุธ (29)
ในเช้าวันพฤหัสบดี (30) มีรายงานว่าครัวเรือนและสถานที่ต่างๆ ประมาณ 22,670 แห่งยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ และบ้านเรือนประมาณ 84,000 หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในวันพุธ (29)
ภาพจากสถานีโทรทัศน์เผยให้เห็นผู้คนต่อแถวรอรับน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำดื่ม ขณะที่ทางการได้ส่งเครื่องปรับอากาศหลายร้อยเครื่องไปยังศูนย์พักพิงต่างๆ
สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) วัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ 6.8 แมกนิจูด ซึ่งต่ำกว่าที่ทางการญี่ปุ่นวัดได้ 7.1 แมกนิจูด
ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกหลัก 4 แผ่นตามแนวขอบด้านตะวันตกของ "วงแหวนแห่งไฟ" ในมหาสมุทรแปซิฟิก
เมืองคุมาโมโตะเองก็เคยประสบเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งในปี 2016 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 273 คน แลทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 2,800 คน
หมู่เกาะญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณ 125 ล้านคน ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งทุกปี ซึ่งคิดเป็นประมาณ 18% ของแผ่นดินไหวที่เกิดทั่วโลก
ที่มา: เอเอฟพี