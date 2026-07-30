ตอ.กลางส่อลุกเป็นไฟ! จับตาซาอุฯ ทิ้งจุดยืนเป็นกลางทางทหาร ร่วมวงสหรัฐฯ ถล่มพันธมิตรอิหร่าน

การตัดสินใจของซาอุดีอาระเบียที่จะละทิ้งนโยบายความเป็นกลางทางทหาร และเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกับสหรัฐอเมริกาในวันที่ 28 ก.ค. ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในสงครามตะวันออกกลาง โดยตลอด 5 เดือนที่ผ่านมาริยาดพยายามต่อต้านการถูกดึงเข้าไปสู่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทว่าการถูกยั่วยุด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก็บีบให้ทางการซาอุฯ ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในที่สุด
**เหตุใดซาอุดีอาระเบียจึงเลือกที่จะเข้าแทรกแซง?**
- ความล้มเหลวของความเป็นกลางภายใต้การโจมตีโดยตรง: แม้จะรักษาการติดต่อทางการทูตกับเตหะราน แต่ซาอุดีอาระเบียก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการเพิ่มระดับความรุนแรงอย่างมาก ตามรายงานของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านได้โจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธมากกว่า 30 ครั้งภายใน 72 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ทรัพย์สินของสหรัฐฯ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า ความลังเลใจก่อนหน้านี้ของริยาดที่จะดำเนินการตอบโต้ใดๆ ถูกตีความผิดโดยฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอ ทำให้การแสดงแสนยานุภาพต่อสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อกำหนดเส้นแดงที่ชัดเจน
- วิกฤตจุดคอขวดในทะเลแดง: เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซาอุดีอาระเบียจึงเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญ—เฉลี่ยวันละ 9 ล้านบาร์เรล—ผ่านท่าเรือในทะเลแดง เช่น ยานบู ทว่าเมื่อวันที่ 20 ก.ค. กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนประกาศปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างเข้มงวดในช่องแคบบับเอลมันเดบ และทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในทะเลแดง เหตุการณ์นี้คุกคามเส้นทางเศรษฐกิจหลักที่เหลืออยู่ของซาอุดีอาระเบียโดยตรง
- การปกป้องเศรษฐกิจอธิปไตย: ปัจจุบันซาอุดีอาระเบียกำลังปรับแผนพัฒนาประเทศวิสัยทัศน์ 2030 ใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัญญาประดิษฐ์ และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การถูกโจมตีด้วยโดรนและการปิดล้อมทางทะเลอย่างไม่หยุดยั้งก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทั้งทางกายภาพและทางการเมือง ซึ่งเสี่ยงที่จะทำลายเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเหล่านี้อย่างสิ้นเชิง
**ผลกระทบต่อสถานการณ์ในภูมิภาค**
ปฏิบัติการทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียได้เปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างสิ้นเชิง โดยเปลี่ยนความขัดแย้งในพื้นที่ให้กลายเป็นวิกฤตการณ์ระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ
- การล่มสลายของแนวกันชนในอ่าวเปอร์เซีย: ก่อนหน้านี้ ประเทศในคณะมนตรีความมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) วางตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลาง พยายามป้องกันไม่ให้สงครามขยายตัว แต่เมื่อซาอุดีอาระเบียประสานงานกับกองทัพสหรัฐฯ อย่างเปิดเผย และมีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการลับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวต ภูมิภาคจึงแตกแยกออกเป็นกลุ่มพันธมิตรที่แข็งกร้าวและต่อต้านกัน
- ความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่ออธิปไตยของอิรัก: การโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าไปที่กองกำลังระดมพลประชาชน (PMF) ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านใน 7 จังหวัดของอิรัก รัฐบาลอิรักประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้ง และนายกรัฐมนตรีอิรัก อาลี อัล-ซาอิดี ได้ส่งสัญญาณตอบโต้โดยยกเลิกการเยือนริยาดที่วางแผนไว้ทันที ขณะที่กลุ่มติดอาวุธท้องถิ่น เช่น คาตาอิบ ฮิซบอลลาห์ ขู่ว่าจะตอบโต้แก้แค้นต่อผลประโยชน์ของซาอุดีอาระเบีย
- ความเสี่ยงของสงครามหลายแนวรบ: อิหร่านตอบโต้ทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธชุดใหม่ใส่ที่ตั้งทรัพย์สินของสหรัฐฯ ทั่วตะวันออกกลาง ในขณะเดียวกัน ซาอุดีอาระเบียก็กำลังพยายามรวบรวมพันธมิตรนานาชาติใหม่เพื่อทำลายการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตี ทำให้ริยาดต้องกลับเข้าสู่การเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงกับเยเมนอีกครั้ง
- ความผันผวนของพลังงานโลก: เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการค้าทางทะเลของภูมิภาคนี้ ปัจจุบันเป็นเขตสู้รบที่ดุเดือด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบมาตรฐานโลก เช่น น้ำมันดิบเบรนท์ พุ่งขึ้น 5% ในชั่วข้ามคืนสู่ระดับ 88.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานโลกในระยะยาว
ที่มา: เอเจนซีส์