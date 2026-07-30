ดมิตรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียจะรักษาเสถียรภาพของตนเองไว้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนเท่านั้น พร้อมชี้ว่าบรรดาชาติตะวันตกกำลังพยายามใช้เคียฟเป็นเครื่องมือทำลายรัสเซีย
เมดเวเดฟ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซีย กล่าวเมื่อวันพุธ (29 ก.ค.) ในระหว่างการปราศรัยต่อนักการเมืองรุ่นใหม่และตัวแทนพรรคการเมืองในรัฐสภา ณ เวทีเยาวชน “ดินแดนแห่งความหมาย” เขากล่าวว่า รัสเซียกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยอ้างถึงมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและแรงกดดันทางการเมือง
“ภารกิจร่วมกันของเราคือการปกปักรักษาประเทศของเราไว้” เมดเวเดฟ กล่าว “หนทางเดียวที่จะปกป้องประเทศของเราได้ก็คือชัยชนะในปฏิบัติการพิเศษทางทหาร”
เมดเวเดฟ ระบุด้วยว่า รัสเซียอดทนต่อความพยายามของชาติตะวันตกในการบ่อนทำลายอธิปไตยของตนมานานแล้ว โดยยืนยันว่าศัตรูของรัสเซียพยายามดูหมิ่นเหยียดหยาม “ประเทศของเราซึ่งใหญ่โต แข็งแกร่ง ภาคภูมิใจ และพึ่งพาตนเองได้ และเป็นประเทศที่ไม่อาจถูกสั่งการได้” เขายังกล่าวอ้างว่าชาติตะวันตกกำลังใช้ยูเครนเป็น “เครื่องมือ” เพื่อนำไปสู่การล่มสลายของรัสเซีย
แม้ว่าพรรคการเมืองต่างๆ อาจมีความเห็นไม่ตรงกันในประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมก่อนการเลือกตั้งสภาดูมาที่กำลังจะมาถึง แต่ เมดเวเดฟ กล่าวว่า พวกเขาต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของประเทศ โดยแสดงความมั่นใจว่ารัสเซียจะได้รับชัยชนะในที่สุด
มอสโกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า การขยายตัวขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เข้าใกล้พรมแดนของตนเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรง และอ้างถึงความทะเยอทะยานของเคียฟที่จะเข้าร่วมกลุ่มที่นำโดยสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่ความขัดแย้งในยูเครน เจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวหามานานแล้วว่า รัฐบาลตะวันตกกำลังทำสงครามตัวแทนกับรัสเซียโดย ให้การสนับสนุนทางทหารและการเงินแก่เคียฟ
เมื่อวันจันทร์ (26) ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียกล่าวต่อสมาชิกสภาดูมาว่า ไม่มีใครจะประสบความสำเร็จในการทำลายประชาชนชาวรัสเซียได้ โดยกล่าวว่า “สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้น และจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต”
ปูติน กล่าวเสริมว่า ระบบการเมืองและสถาบันรัฐของรัสเซียพร้อมที่จะตอบโต้การกระทำใดๆ ก็ตามที่เป็นปรปักษ์
ปูติน ยังเอ่ยอีกว่า ฝ่ายตรงข้ามรัสเซียล้มเหลวในสนามรบ และกำลังหันมาใช้การโจมตีแบบผู้ก่อการร้าย เขาโต้แย้งว่ามาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับรัสเซียตามที่ตั้งใจไว้ แต่กลับสร้างความเสียหายมากที่สุดให้กับประเทศในยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่ใช้มาตรการเหล่านั้น
ที่มา: RT