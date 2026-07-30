'ล็อกฮีด' คว้าดีล $58,600 ล้าน เร่งผลิตขีปนาวุธ 'แพทริออต' ป้อนกองทัพสหรัฐฯ หลังถลุงใช้ในสงครามจนร่อยหรอ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันพุธ (29 ก.ค.) ว่า กองทัพบกสหรัฐฯ ได้มอบสัญญามูลค่าสูงถึง 58,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่บริษัท ล็อกฮีด มาร์ติน เพื่อผลิตขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออต (Patriot missiles) สืบเนื่องจากความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนกำลังทำให้คลังอาวุธของสหรัฐฯ ร่อยหรอ
สหรัฐฯ ได้จัดหาอาวุธจำนวนมากให้แก่พันธมิตร ขณะเดียวกันก็ใช้อาวุธเหล่านั้นในการปฏิบัติการทางทหารของตนเองในอิหร่าน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณอาวุธป้องกันภัยทางอากาศและอาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูง
กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า การมอบสัญญาให้แก่ล็อกฮีดครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนสัญญาเดิมมูลค่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ทำไว้เมื่อเดือน เม.ย. ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี ให้กลายเป็นร่างข้อตกลง 7 ปี และสร้างแผนการจัดซื้อขีปนาวุธสกัดกั้นแบบหลายปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2026 จนถึง 2032
ผู้เจรจาของกระทรวงกลาโหมกำลังกดดันผู้รับเหมาให้ดำเนินการเร็วขึ้น โดยข้อตกลงการผลิตเบื้องต้นที่ทำไว้เมื่อต้นปีนี้เป็นหัวใจสำคัญของความพยายามในการเพิ่มผลผลิตขีปนาวุธ
รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มแรงกดดันต่อบริษัทผู้รับเหมาด้านกลาโหมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการผลิตมากกว่าการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ทรัมป์ ยังลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อเดือน ม.ค. เพื่อระบุชื่อผู้รับเหมาที่ถูกพิจารณาว่าทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานในสัญญาของรัฐบาล แต่ยังคงจ่ายผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมต่างยินดีกับข้อตกลงด้านการผลิต แต่ย้ำว่าสภาคองเกรสจะต้องจัดสรรงบประมาณก่อนที่บริษัทต่างๆ จะสามารถลงทุนในส่วนประกอบและกำลังการผลิตได้มากขึ้น
เงื่อนไขและกำหนดวันส่งมอบที่แน่นอนสำหรับข้อตกลงด้านเครื่องกระสุนของเพนตากอนหลายรายการยังอยู่ระหว่างการเจรจา
ข้อตกลงกรอบการทำงานที่คล้ายกันนี้ได้ทำขึ้นกับบริษัทแม่ของเรย์ธีออน (Raytheon) คือ RTX เพื่อเพิ่มการผลิตขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์กจากอัตราปัจจุบันประมาณ 60 ลูกต่อปีสำหรับสหรัฐฯ ไปเป็น 1,000 ลูกต่อปีในที่สุด
ล็อกฮีด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเบเธสดา รัฐแมริแลนด์ กล่าวว่า เงินทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถทำตามสัญญาที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น PAC-3 MSE เป็น 3 เท่าภายในสิ้นปี 2030 และเพิ่มตำแหน่งงานที่โรงงานในเมืองแคมเดน รัฐอาร์คันซอ ขึ้น 50% จากประมาณ 1,200 คน เป็นประมาณ 1,850 คน ก่อนหน้านี้ ล็อกฮีดได้ประกาศว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot PAC-3 เป็น 2,000 หน่วยต่อปี
ล็อกฮีด มาร์ติน แถลงว่า บริษัทกำลังลงทุน 8,000-9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงปี 2030 เพื่อปรับปรุงโรงงานมากกว่า 20 แห่งในสหรัฐฯ รวมถึงศูนย์ผลิตเครื่องกระสุนแห่งใหม่ในรัฐแอละแบมาและรัฐอาร์คันซอ
PAC-3 MSE เป็นขีปนาวุธสกัดกั้นแบบยิงแล้วทำลาย (hit-to-kill) ที่ใช้ในระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต เพื่อต่อต้านขีปนาวุธ ขีปนาวุธร่อน และอากาศยาน
ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศศึกษา (Center for Strategic and International Studies) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยในกรุงวอชิงตัน ประเมินในสัปดาห์นี้ว่า กองทัพสหรัฐฯ มีระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตเหลืออยู่ไม่ถึง 1,000 ลูก และระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ THAAD เหลืออยู่ไม่ถึง 250 ลูก ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สำคัญ 2 ระบบ และทั้งสองระบบนี้ถูกใช้งานอย่างหนักในตะวันออกกลางเมื่อเร็วๆ นี้
ที่มา: รอยเตอร์