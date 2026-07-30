แค้นสุมอก!สหรัฐฯกลับมาโจมตีอิหร่านหลังหยุดไปหลายวัน เอาคืนถูกเตหะรานถล่มฐานทัพในตอ.กลาง

สหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่เล่นงานอิหร่านในวันพุธ(29ก.ค.) จากการเปิดเผยของกองทัพอเมริกา ทวีความดุเดือดแก่สงครามที่ลากยาวมานานกว่า 5 เดือน ที่ได้แผ่ลามจากแนวรบหลักไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ
"กองกำลังสหรัฐฯเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านตอนเวลา 20.22น.ตามเวลาอีที(ตรงกับเมืองไทย 7.00น.ของวันพฤหัสบดี)" จากคำแถลงของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ "การโจมตีเป็นการตอบโต้ที่หนักหน่วงต่อความพยายามของอิหร่านที่โจมตีฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯในตะวันออกกลางเมื่อวานนี้"
ก่อหน้านี้ในวันเดียวกัน โดรนลำหนึ่งพุ่งเข้าเล่นงานเรือสำหรับขนส่งก๊าซที่มีสหรัฐฯเป็นเจ้าของ ณ ท่าเรือดาเมียตตา ริมทะเลแดงของอียิปต์ จากการเปิดเผยของ Ambrey บริษัทความปลอดภัยด้านการเดินเรือสัญชาติสหราชอาณาจักร ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากสหรัฐฯและซาอุดีอาระเบีย เปิดฉากโจมตีกลุ่มต่างๆที่เป็นแนวร่วมของอิหร่าน ทางตะวันออกของอิรัก และอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าใส่ทหารอเมริกาในจอร์แดน
เหตุโจมตีรอบล่าสุดในอิรักและอียิปต์ เสี่ยงลากประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเข้าสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติม หลังจากพวกฮูตีในเยเมน พันธมิตรของอิหร่าน ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯที่เล่นงานอิหร่านในวันพุธ(29ก.ค.) มีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน จะแก้แค้นอิหร่าน โทษฐานที่ยิงใส่กำลังพลของอเมริกา "งั้นก็ถึงตาของเราแล้ว" ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว เขาบอกว่าวอชิงตันจะดูว่าทั้ง 2 ชาติจะมีโอกาสบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สำหรับยุติสงครามหรือไม่ "แต่เราจะเล่นงานพวกเขาหนักหน่วงมากๆ"
อิหร่าน ยืนยันเมื่อคืนที่ผ่านมา ว่ายิงใส่ฐานทัพของสหรัฐฯในจอร์แดนและเรือหลายลำในช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ยังบอกปัดข้อเสนอของโอมาน สำหรับร่วมกันบริหารจัดการช่องแคบแห่งนี้ ที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญของโลก
สงครามเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องในข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวฉบับหนึ่งในเดือนมิถุนายน ก่อนที่มันจะพังครืนลงท่ามกลางการสู้รบรอบใหม่เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอิหร่านกล่าวอ้างว่าเวลานี้อยู่ในการควบคุมของพวกเขา
การโจมตีร่วมระหว่างสหรัฐฯและซาอุดีอาระเบีย ถือป็นครั้งแรกที่ริยาดเข้าร่วมวงความขัดแย้งอย่างเปิดเผยเคียงข้างวอชิงตัน
กองกำลังระดมพลประชาชน (Popular Mobilization Forces) ของอิรัก ซึ่งเป็นกึ่งทหารทรงอิทธิพลที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ที่ผนวกรวมเข้ากับกองกำลังรักษาความปลอดภัยของอิรัก เปิดเผยว่ามีสมาชิกของพวกเขา 20 นายเสียชีวิตและบาดเจ็บ 32 คนในเหตุโจมตีโดยสหรัฐฯและซาอุดีอาระเบีย ที่เล็งเป้าเล่นงานฐานทัพต่างๆทั่วอิรัก
วอชิงตันและริยาด บอกว่าพวกเขาโจมตีกลุ่มติดอาวุธต่างๆในอิรัก ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน แก้แค้นกรณีที่ส่งโดรนโจมตีที่ตั้งทางน้ำมันหลายแห่งของซาอุดีอาระเบีย
อย่างไรก็ตาม หลังจากโจมตีร่วมกัน ทางรัฐมนตรีกลาโหมซาอุดีอาระเบีย ได้พบปะกับ เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันพุธ(29ก.ค.) เรียกร้องขอรัฐบาลทรัมป์ อย่าได้ขยายวงความขัดแย้งมากไปกว่านี้ ด้วยการโจมตีพวกฮูตีในเยเมน และโจมตีเพิ่มเติมเล่นงานพวกนักรบทั้งหลายที่เป็นแนวร่วมของอิหร่านในอิรัก
(ที่มา:รอยเตอร์ส)