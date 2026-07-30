บานปลายไหม!อิหร่านเล็งถล่มท่าเรือยูเครน แก้แค้นเคียฟโจมตีเรือสินค้าในแคสเปียน

อิหร่านกำลังพิจารณาโจตีท่าเรือทะเลในยูเครน ตอบโต้กรณีที่เคียฟเล่นงานเรือลำหนึ่งของอิหร่าน อย่างไรก็ตามเวลานี้กำลังมีความพยายามทางการทูตอย่างกระวีกระวาดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์ส ที่อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อิหร่านและตะวันตก
ยูเครน ซึ่งกล่าวหาอิหร่านและรัสเซียให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของอีกฝ่าย ได้โจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งของเตหะรานในทะเลแคสเปียนเมื่อวันเสาร์(25ก.ค.) สังหารพลเรือนไป 1 ราย กระตุ้นให้อิหร่านออกมาประกาศกร้าวว่าจะแก้แค้น
นิวยอร์กไทม์สอ้างบุคคลที่ได้รับฟังรายงานสรุปข่าวกรอง ระบุพวกเขาคาดหมายว่าอิหร่านจะยิงขีปนาวุธติดหัวรบขนาดเล็กเข้าใส่ยูเครน เพื่อเป็นสัญลักษณ์การแก้แค้น แต่จะก่อความเสียหายเล็กน้อย ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นๆบอกว่าเป้าหมายอาจเป็นหนึ่งในท่าเรือริมทะเลแดงของยูเครน
การยิงขีปนาวุธใดๆจากอิหร่านไปยังยูเครน จะเป็นการยกระดับสถานการณ์ขึ้นอย่างฉับพลันและโหมกระพือสงครามในวงกว้าง สืบเนื่องจากความตึงเครียดระหว่าง 2 ชาติ เกี่ยวกับความเป็นพันธมิตรระหว่างอิหร่านกับรัสเซีย
รายงานของนิวยอร์กไทม์ส อ้างเจ้าหน้าที่อิหร่านหวังว่าความขัดแย้งจะจบลงแค่ตรงที่พวกเขาโจมตีแก้แค้นเท่านั้น แต่พวกเจ้าหน้าที่ตะวันตกเตือนมันยากจะคาดเดาว่ายูเครนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร
เมื่อวันอาทิตย์(26ก.ค.) อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เรียกการโจมตีโดยยูเครน ว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายลากยุโรปเข้าสู่สงครามที่อิหร่านเปิดศึกกับสหรัฐฯ พร้อมโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ "จะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปเฉยๆ"
ปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียโดยสหรัฐฯ ทำให้การค้าขายระหว่างอิหร่านกับรัสเซียผ่านทะเลแคสเปียนมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยทะเลแคสเปียนกลายมาเป็นเส้นทางป้อนอุปทานอันสำคัญทั้งการค้าที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยระหว่าง 2 ชาติ
อย่างไรก็ตามในวันอังคาร(28ก.ค.) หลังบรรดาผู้แทนทูตยูเครนหาทางคลี่คลายความตึงเครียด อารากชีได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับ อันดรี ซีบิฮา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน และหลังจากหารือกันทางโทรศัพ์ อารากชี โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เผยว่า ซีบิฮา อ้างว่าการโจมตีเรือสินค้าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ "อิหร่านไม่ได้หาทางยกระดับความขัดแย้ง แต่ยืนยันอย่างชัดเจนว่า การโจมตีใดๆใส่พลเมืองหรือผลประโยชน์ของเรา เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ต้องมีการชดใช้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น"
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าความตึงเครียดระหว่าง 2 ชาติจะลากยาวไปนานแค่ไหน
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี อยู่ในวอชิงตันในวันอังคาร(28ก.ค.) สำหรับพบปะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และร่วมพิธีรำลึกถึงวุฒิสมาชิกลินด์ซีย์ แกรห์ม ผู้ล่วงลับ ที่สนับสนุนยูเครนทำศึกสงครามกับรัสเซียมาตลอด
เซเลนสกีได้รับปากว่าจะนำข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่รัสเซียให้การสนับสนุนอิหร่านในสงครามกับสหรัฐฯ มามอบให้ทรัมป์ หลังจากที่ผ่านๆมา พวกเจ้าหน้าที่ยูเครนอ้างว่ารัสเซียมอบภาพถ่ายดาวเทียมฐานทัพต่างๆของอเมริกาในตะวันออกกลางให้แก่อิหร่าน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยูเครนส่งเสียงคร่ำครวญมาช้านาน เกี่ยวกับกรณีที่รัสเซียใช้โดรนของอิหร่านและชิ้นส่วนโดรนจากอิหร่าน โจมตีพวกเขา
(ที่มา:นิวยอร์กไทม์ส)