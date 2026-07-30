สื่อเขมรเย้ยไทยเดือดร้อนแน่!อุตหกรรมบันเทิงส่อโดนคนจีนบอยคอตต์ ชาวเน็ตไทยลามปามปมดราม่าแฟนคลับจีนปะทะจนท.

สื่อกัมพูชากล่าวอ้างเวลานี้อุตสาหกรรมบันเทิงของไทยอยู่ในสถานะที่อ่อนไหวและกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็จจีน ในนั้นอาจถึงขั้นบอยคอตต์ หลังแฟนคลับสาวจีนรายหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายโดยสตาฟฟ์รายหนึ่งของศิลปินไทย ขณะที่ไอดอลที่เธอให้การสนับสนุน เอาแต่ยืนมองดูเฉยๆ ประเด็นถกเถียงลุกลามบานปลายกระตุ้นให้ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์จีนและไทยโจมตีตอบโต้กันไปมา
เคบีเอ็นนิวส์ รายงานว่าในวิดีโอที่กลายเป็นคลิปไวรัล พบเห็นทีมงานหลายคนของ GMMTV ไล่แฟนคลับหญิงรายหนึ่งออกจากงานแฟนมีตติ้งของ 2 ศิลปินชาวไทย สื่อแห่งนี้อ้างว่าระหว่างที่แฟนคลับจีนรายนี้กำลังชูโทรศัพท์ถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่หญิงในชุดสีดำ เข้ามาคว้าไหล่และคอของหญิงชาวจีน พร้อมกับพยายามจะแย่งโทรศัพท์ของเธอ แต่พอแฟนคลับจีนรายนี้สู้กลับ สตาฟฟ์รายเดียวกันนี้คว้าคอเธอและทุ่มลงกับพื้น จากนั้นทีมงานสตาฟฟ์คนอื่นๆก็เข้ามาล้อมกรอบเธอ
สื่อมวลชนกัมพูชาแห่งนี้ รายงานอ้างสื่อมวลชนไทย ระบุว่าหลังจากเเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม แฟนคลับหญิงชาวจีนรายนี้ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ ณ สถานีตำรวจและมีแผนขอความช่วยเหลือจากสถานทูตจีนในไทย
เคบีเอ็นนิวส์ อ้างสื่อมวลชนไทย รายงานแหล่งข่าวกล่าวอ้างว่า แฟนคลับจีนรายนี้ละเมิดกฎระเบียบและก่อปัญหา แต่แฟนคลับรายนี้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ยืนกรานว่าเธอมาเข้าแถวตั้งแต่เช้ามืดและมีหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างว่าเธออยู่ในแถวตลอด อย่างไรก็ตามเครื่องหมายแสดงตำแหน่งคิวของเธอถูกปรับเปลี่ยน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลำดับคิว และต่อมาความเห็นต่างนี้ก็ลุกลามกลายเป็นเหตุเผชิญหน้าทางร่างกาย
รายงานของสื่อมวลชนกัมพูชา ระบุต่อว่า หลังจากข้อความที่เธอโพสต์และวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์และติดอันดับต้นๆของรายการที่ถูกค้นหามากที่สุดบน Sina Weibo บรรดาผู้ใช้เน็ตบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไทยในกิจกรรมดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงเช่นนี้ และควรเตือนด้วยปากเปล่าหรือขอให้เธอออกจากแถว แฟนๆบางส่วนถึงขั้นขู่บอยคอตต์ศิลปินไทยและเลิกเข้าร่วมกิจกรรม
สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่าย ในท้ายที่สุดทางบริษัทก็ออกถ้อยแถลงในเย็นวันที่ 26 กรกฏาคม แต่ไม่อาจดับความร้อนแรงของสถานการณ์ลงไทย ทางบริษัทบอกว่าหลังจากทำการสอบสวนกันภายในแล้ว พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้กำลังเกิดเหตุที่จำเป็น และอ้างว่าทางบริษัทไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)