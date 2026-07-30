สงครามส่อลาม!ซาอุฯหาทางจัดตั้งแนวร่วมนานาชาติ เตรียมเปิดศึกกับฮูตีปกป้องการเดินเรือในทะเลแดง

ซาอุดีอาระเบียกำลังหาทางจัดจั้งแนวร่วมนานาชาติ เพื่อปกป้องการเดินเรือสินค้าในทะเลแดง คุ้มกันเรือเหล่านี้จากการถูกโจมตีโดยพวกฮูตี ตามรายงานของรอยเตอร์สอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดในวันพุธ(29ก.ค.)
แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้ เปิดเผยว่าองค์ประกอบของแนวร่วมยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด และเวลานี้อยู่ระหว่างการพูดคุยหารือกับหลายสิบประเทศ ส่วนทางศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศแห่งซาอุดีอาระเบีย ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าว
พวกฮูตี พันธมิตรของอิหร่าน เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง ตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าปฏิบัติการปิดล้อมเยเมนโดยซาอุดีอาระเบีย คำกล่าวหาที่ริยาดปฏิเสธ
นับตั้งแต่นั้น ฮูตี เผยว่าพวกเขาได้โจมตีเรือต่างๆของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง ส่วนซาอุดีอาระเบียตอบโต้ด้วยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ในสิ่งที่พวกเขาบอกว่าเล็งเป้าหมายเล่นงานที่ตั้งทางทหารของฮูตี ในท่าเรือโฮเดดาห์ของเยเมน ที่ใช้คุกคามการเดินเรือสินค้า
การปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียโดยพวกฮูตี เท่ากับเป็นการเปิดแนวรบใหม่ต่อต้านสหรัฐฯและพันธมิตร ในสงครามอิหร่านที่ขยายวงขึ้นเรื่อยๆ เป็นยกระดับการโจมตีเรือบรรทุกพลังงานและอุปทานอื่นๆในน่านน้ำต่างๆที่อยู่นอกเหนืออ่าวเปอร์เซีย และผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน
รอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวระบุก่อนหน้านี้ว่า กลุ่มฮูตี มีแผนเอาอย่างอิหร่าน กำลังคิดเก็บค่าธรรมเนียมกับเรือสินค้าทั้งหลายที่ล่องผ่านทะเลแดง หนึ่งสัปดาห์หลังจากประกาศปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย
แหล่งข่าวระบุว่า ฮูตี กำลังหาทางเก็บค่าผ่านทางเรือเกือบทั้งหมดที่ล่องผ่านช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ประตูทางเข้าที่เชื่อมทางใต้ของทะเลแดงกับอ่าวเอเดน อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการดำเนินการ
(ที่มา:รอยเตอร์ส)