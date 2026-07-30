ตอ.กลางเดือดอีกรอบ!ทรัมป์แค้นจัดจะถล่มอิหร่านให้ยับ เอาคืนโดนโจมตีฐานทัพUSในจอร์แดน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพุธ(29ก.ค.) ประกาศกร้าวว่าอเมริกาจะโจมตีอิหร่าน "หนักหน่วงมากๆ" ตามหลังเหตุโจมตีฐานทัพอเมริกาในจอร์แดน
"งั้นก็ถึงตาของเราแล้ว" ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว เขาบอกว่าวอชิงตันจะดูว่าทั้ง 2 ชาติจะมีโอกาสบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สำหรับยุติสงครามหรือไม่ "แต่เราจะเล่นงานพวกเขาหนักหน่วงมากๆ"
กองทัพปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในวันอังคาร(28ก.ค.) เปิดเผยว่าได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกเข้าใส่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งและศูนย์การทหารแห่งหนึ่งของสหรัฐฯในจอร์แดน ขณะที่กองทัพอเมริการะบุว่าพวกเขาทำการยิงสกัดขีปนาวุธได้หลายลูก
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังระบุด้วยว่าเขาได้รับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนลำหนึ่งเล่นงานเรือบรรทุกถังสำหรับขนส่งก๊าซที่มีสหรัฐฯเป็นเจ้าของ ณ ท่าเรือดาเมียตตา ริมทะเลแดงของอียิปต์ "ผมได้รับฟังรายงานสรุปแล้ว มันคล้ายกับเหตุการณ์เดิมๆ แต่ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเอง" ทรัมป์กล่าว โดยปราศจากให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน ทรัมป์ ยังได้พูดถึงรายงานข่าวของรอยเตอร์ส ที่คาดหมายว่าอิหร่านจะได้รับการส่งมอบเครื่องยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่าที่ผลิตโดยจีน 400 ชุด โดยบอกว่าพัฒนาการดังกล่าวจะถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมาก
ทรัมป์ เคยบอกก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ว่าเขาเชื่อใจประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เช่นเดียวกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ตอนที่ผู้นำทั้ง 2 บอกกับเขาว่าจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามในนามของอิหร่าน
"เราคงจะประหลาดใจ ผมหมายความว่า ถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ผมจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เพราะ สี บอกกับผมอย่างหนักแน่นว่า เขาจะไม่เข้าร่วม เขารู้ว่าผมคงรู้สึกผิดหวังมาก" ทรัมป์พูดถึงรายงานข่าวของรอยเตอร์ส
คำประกาศตอบโต้อิหร่านหนักหน่วงมากๆ มีขึ้นหลังจาก ทรัมป์ เปิดทำเนียบขาวประชุมกับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ซึ่งระหว่างนั้นทั้ง 2 คนเห็นพ้องสำรวจทุกหนทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด ในการสกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ในนั้นรวมถึงด้านการทูต การกดดันทางเศรษฐกิจและการใช้กำลัง เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิสราเอลเปิดเผยในวันพุธ(29ก.ค.)
ทั้งนี้ระหว่างการหารือ เนทันยาฮู ไม่ได้บอกทรัมป์ ว่าเวลานี้อิสราเอลต้องการให้มีการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม "ในท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นการตัดสินใจของเขา" เจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวถึงทรัมป์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)