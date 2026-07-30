ตะวันออกกลางระอุใหม่!อิหร่านโจมตีฐานทัพในจอร์แดน ขณะที่สหรัฐฯจับมือซาอุดีฯถล่มพันธมิตรเตหะรานในอิรัก

ตะวันออกกลางระอุอีกรอบในวันพุธ (29 ก.ค.) หลังอเมริกาจับมือซาอุดีฯโจมตีกลุ่มติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เพื่อตอบโต้ที่นักรบเหล่านั้นส่งโดรนโจมตีที่ตั้งด้านน้ำมันของริยาด ขณะที่ CENTCOM ของสหรัฐฯเผย สามารถสกัดขีปนาวุธที่เตหะรานยิงใส่กองกำลังอเมริกันในตะวันออกกลาง โดยที่ IRGC ของอิหร่านก็ยืนยันว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน พร้อมประกาศจะไม่นิ่งเฉย ตราบที่อเมริกายังคงกระทำการผิดกฎหมายและมุ่งร้ายต่อผลประโยชน์ของอิหร่าน
ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยเมื่อวันอังคาร (28) ว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของตนได้ทำลายโดรนหลายลำที่มุ่งหน้าโจมตีที่ตั้งด้านน้ำมันในจังหวัดอีสเทิร์น
เตอร์กี อัล-มาลิกิ โฆษกกระทรวงกลาโหมซาอุดีฯระบุว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือกลุ่มกองกำลังอาวุธ ป็อปปูลาร์ โมบิไลเซชัน ฟอร์ซ (PMF) ในอิรัก ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
หลังจากนั้น กองบัญชาการด้านกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) และกระทรวงกลาโหมซาอุดีฯแถลงว่า ได้ร่วมกันโจมตีที่ตั้งด้านลอจิสติกส์และที่เก็บอาวุธหลายแห่งของ PMF ทางภาคตะวันออกของอิรัก เพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ใช้สถานที่เหล่านั้นส่งโดรน 30 ลำเข้าไปโจมตีที่ตั้งด้านน้ำมันของซาอุดีในรอบ 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา
CENTCOM ยังเตือนว่า IRGC และกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นตัวแทนของอิหร่านต้องหยุดการโจมตี หากไม่อยากถูกอเมริกาตอบโต้
ขณะกระทรวงกลาโหมซาอุดียืนยันว่า ไม่ต้องการให้สถานการณ์บานปลาย แต่จำเป็นต้องตอบโต้
ทางด้าน PMF เผยว่า ศูนย์บังคับบัญชาการหลายแห่งถูกกองกำลังอเมริกาและซาอุดีโจมตีเมื่อเช้าวันพุธ (29) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน และอาคารบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์นี้ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นทันที 3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมคนหนึ่งของอิหร่านให้สัมภาษณ์สถานีทีวี IRIB ของทางการอิหร่าน ยืนกรานว่า เตหะรานไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีซาอุดีฯ และการกล่าวหาว่า อิหร่านเกี่ยวข้องกับการโจมตีผลประโยชน์ของอเมริกาในตะวันออกกลางเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง
อย่างไรก็ตาม ในวันอังคาร CENTCOM แถลงว่า อิหร่านยิงขีปนาวุธทิ้งตัวหลายลูกโจมตีกองกำลังอเมริกันในตะวันออกกลาง แต่ขีปนาวุธเหล่านั้นถูกสกัดไว้ได้ทั้งหมด
เช้าวันพุธ กองทัพจอร์แดนเผยว่า ได้สกัดและทำลายขีปนาวุธที่ยิงเข้าไป
ทางด้านสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านได้เผยแพร่คำแถลงของ IRGC ที่ระบุว่า กองกำลังอวกาศของ IRGC ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีฐานทัพอากาศมูวาฟฟักซัลตี และศูนย์บัญชาการของ CENTCOM ในจอร์แดน
IRGC สำทับว่า จะดำเนินการตอบโต้และต่อต้านต่อไป ตราบที่ยังมีภัยคุกคามต่ออิหร่าน และกองกำลังอเมริกายังคงกระทำการผิดกฎหมายและมุ่งร้ายต่อผลประโยชน์ของอิหร่าน
ข้อเสนอโอมานเรื่อง‘ฮอร์มุซ’เจออุปสรรค
ในอีกด้านหนึ่ง โอมานที่พยายามแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ โดยมรายงานว่าได้เสนอแผนการที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอ่าวเปอร์เซียต่ออิหร่านนั้น แหล่งข่าวในอ่าวเปอร์เซียและนักการทูตตะวันตกเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่า ข้อเสนอดังกล่าวเปิดทางให้เตหะรานเรียกเก็บค่าผ่านทางตามความสมัครใจ คล้ายกับกลไกที่ใช้ในช่องแคบมะละกา แต่อิหร่านจะไม่มีอำนาจควบคุมช่องแคบนี้แต่เพียงผู้เดียว
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังคงคัดค้านแนวคิดที่จะทำให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และย้ำว่า ฮอร์มุซซึ่งเป็นน่านน้ำสากลต้องปราศจากการควบคุมหรือข้อจำกัดจากอิหร่าน
ต่อมาในวันพุธ เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของอิหร่านได้ระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการจัดการฮอร์มุซร่วมกับโอมานแบบ 50/50 ทว่า อิหร่านและโอมานต้องจัดการช่องแคบร่วมกันโดยอิงจากพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของแต่ละฝ่าย และต้องไม่มีมหาอำนาจอื่นมาเกี่ยวข้อง พร้อมกล่าวหาว่า อเมริกาและซาอุดีพยายามกดดันให้โอมานเสนอแผนการที่ไม่มีทางเป็นจริง
นอกจากนั้น ในวันพุธ IRGC ยังโจมตีและสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่เพิกเฉยต่อคำเตือน และพยายามใช้เส้นทางที่เตหะรานระบุว่าไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมาย เพื่อแล่นผ่านฮอร์มุซ
กองทัพเรือของ IRGC ประกาศว่า อิหร่านยังคงควบคุมฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ และจะตอบโต้การแทรกแซงทางทหารอย่างผิดกฎหมายของกองกำลังอเมริกา
อิหร่านปิดฮอร์มุซหลังถูกอเมริกาและอิสราเอลโจมตีเมื่อวันที่ 28 ก.พ. แม้เดือนที่แล้วทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงชั่วคราวและมีการเปิดช่องแคบแห่งนี้บางส่วน แต่ข้อตกลงดังกล่าวยุติลงเมื่อต้นเดือนหลังจากอิหร่านยิงเรือสินค้าที่แล่นผ่านฮอร์มุซโดยใช้เส้นทางเลียบชายฝั่งโอมาน ซึ่งอิหร่านไม่อนุญาต และอเมริกาตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศหนักหน่วงต่ออิหร่าน 13 คืนติดกันก่อนจะระงับปฏิบัติการกะทันหันเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว (25 ก.ค.) ซึ่งทางอิหร่านระงับการตอบโต้กลับเช่นเดียวกัน ทำให้สถานการณ์สงบลงชั่วคราวก่อนที่จะระอุขึ้นอีกครั้งในวันอังคาร (28)
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี)