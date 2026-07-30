สงครามขึ้นเฟสใหม่! “สหรัฐฯ-ซาอุฯ” จับมือโจมตีกลุ่มติดอาวุธมีอิหร่านหนุน ใน “อิรัก” สื่อแฉ “เพนตากอน” แอบแก้ตัวเลขทหาร US บาดเจ็บ ของจริงพุ่งเกิน 600

เอพี/เอเจนซีส์ – สหรัฐฯและซาอุฯออกปฎิบัติการวันพุธ(29 ก.ค) โจมตีกองกำลังติดอาวุธที่มีเตหะรานหนุนหลังทางตะวันออกของอิรักระหว่างอิหร่านโจมตีมิสไซล์พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพอเมริกันในจอร์แดน ตามหลังเพนตากอนตกเป็นข่าวโดนสื่อแฉแอบปกปิดตัวเลขทหารสหรัฐฯบาดเจ็บในการทำสงครามกับอิหร่านสร้างความสงสัยต่อความโปร่งใสภายใต้บังเหียนรัฐมนตรีกลาโหม พีท เฮกเซธ
เอพีรายงานวันนี้(29 ก.ค)ว่า กองทัพสหรัฐฯแถลงว่า เครื่องบินรบอเมริกันและของซาอุฯได้โจมตีเป้าหมายโลจิสติกและอาวุธมากมายในทางตะวันออกของอิรักเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธส่งโดรนเข้าโจมตีซาอุดีอาระเบียก่อนหน้า
กองกำลัง Popular Mobilization Forces ที่ส่วนใหญ่เป็นชีอะห์และมีเตหะรานหนุนนั้นอยู่ภายใต้การบัญชาการของกองทัพอิรักอย่างเป็นทางการได้ออกมายืนยันหลังโดนโจมตีทางอากาศชั่วข้ามคืนว่า มีนักรบไม่ต่ำกว่า 20 คนเสียชีวิตและอีก 32 คนได้รับบาดเจ็บ
กลุ่มดังกล่าวเคยเข้าร่วมการสู้รบต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย IS หลังจากที่ IS เข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของอิรักเมื่อปี 2014 และในเวลาต่อมารัฐบาลอิรักประกาศว่า กองกำลัง Popular Mobilization Forces เป็นกองทหารอิสระ
การโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯและซาอุฯในวันพุธ(29)สร้างความไม่พอใจให้กับอิรักเป็นอย่างมาก แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิรัก 2 คนที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของนายกรัฐมนตรีอิรัก อาลี อัล-ไซดี (Ali al-Zaidi ) ที่มีกำหนดจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี(30) ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด
เอพีรายงานว่าในขณะเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลามของอิหร่าน IRGC แถลงว่า ได้ยิงมิสไซล์โจมตีฐานทัพอากาศ Muwaffaq Salti ที่เป็นฐานหลักของกองกำลังสหรัฐฯในภูมิภาค อ้างอิงจากสำนักข่างทางการ IRNA
สงครามอิหร่านที่ขึ้นเฟสใหม่ในความร่วมมือการโจมตีกับพันธมิตรในภูมิภาคนี้ แต่ทว่าภายในประเทศแล้วรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ และกระทรวงการสงครามสหรัฐฯถูกสื่อตั้งคำถามความโปร่งใสในข้อมูลทหารบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หลังพบว่าเพนตากอนแอบปกปิดตัวเลขทหารบาดเจ็บในสงคราม
เดอะฮิลล์ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(27) ตัวเลขทหารอเมริกันบาดเจ็บในความเป็นจริงมีสูงกว่า 600 คนเมื่อสุดสัปดาห์หลังเพนตากอนแอบเปลี่ยนตัวเลขอัปเดตอย่างเงียบๆ
ทั้งนี้พบว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯได้เพิ่มตัวเลขทหารเสียชีวิต 4 คนที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเพิ่มตัวเลขทหารบาดเจ็บจำนวนกว่า 140 คน
เดอะฮิลล์รายงานว่า นับตั้งแต่วันแรกของปฎิบัติการทหารในสงครามอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ พบมีจำนวนทหารที่เสียชีวิตทั้งหมด 18 คน และบาดเจ็บรวมทั้งหมด 624 คน
ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 20 ก.ค กระทรวงการสงครามสหรัฐฯแถลงว่า นับตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค เป็นต้นมามีทหารอเมริกันเกือบ 100 นายบาดเจ็บ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้แจ้งต่อสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการถึงการกลับมาสู้รบกับอิหร่านอีกครั้ง