มะกันอ้างเหตุผลความมั่นคง สั่งแบนหุ่นยนต์ต่างชาติ โดยมุ่งเป้าไปที่จีน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (FCC) สั่งห้ามการนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์) และเครื่องแปลงไฟที่ผลิตจากต่างประเทศ โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มุ่งเป้าไปที่จีน
มาตรการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทดสอบความสัมพันธ์กับปักกิ่งก่อนการเยือนสหรัฐฯ ของผู้นำจีน "สี จิ้นผิง" ที่จะพบกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในเดือนกันยายน ทั้งนี้ จีนครองตลาดหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์โลกด้วยส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 85%
การแบนของ FCC ยังรวมถึงการนำเข้าหุ่นยนต์สี่ขา ซึ่งมักเรียกกันว่าหุ่นยนต์สุนัขสี่ขา โดยทางหน่วยงาน FCC ระบุว่า การนำเข้าหุ่นยนต์ขั้นสูงก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคงของชาติอื่นๆ การผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวในต่างประเทศยังทำให้ห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ มีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงัก
ส่วนการห้ามนำเข้าอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า ซึ่งใช้แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และใช้ในระบบพลังงานหมุนเวียน ศูนย์ข้อมูล และเครื่องใช้ในครัวเรือน อาจส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อหลายภาคส่วน
เบรนดัน คาร์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งสหรัฐอเมริกา (FCC) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า การดำเนินการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ “รักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของอเมริกา” เขาบอกด้วยว่า การแบนนี้จะใช้กับ “รุ่นใหม่” ของสินค้าที่นำเข้าดังกล่าว
การแบนของ FCC เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ ได้ออกมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าจากจีนหลายอย่าง รวมถึงโดรน และการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐฯ ไปยังจีน
สหรัฐฯ กำลังพิจารณาควบคุมการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบโอเพนซอร์สของจีน ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ของจีนกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
“มันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดปะทะที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง ที่วางแผนไว้ในเดือนกันยายน” กล่าวโดย แซมม์ แซ็กส์ นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิจัย New America ซึ่งเน้นนโยบายด้านเทคโนโลยีของจีน
จีนกำลังขยายการใช้งานหุ่นยนต์อย่างรวดเร็ว โดยมีนโยบายสนับสนุนภาคเทคโนโลยีของประเทศ นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley คาดการณ์ว่าตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนอาจมีมูลค่าสูงถึง 15 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
“ผู้ผลิตชาวจีนได้ขยายกำลังการผลิตและลดต้นทุนได้เร็วกว่าคู่แข่งในต่างประเทศส่วนใหญ่” คังหยูเซียว หลี่ นักวิเคราะห์จาก Morningstar กล่าว
“การจำกัดการเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ ของพวกเขาจะตัดตลาดสำคัญในอนาคตออกไป และปกป้องผู้พัฒนาในสหรัฐฯ จากการแข่งขันด้านราคาที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มันจะไม่ชะลอการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โดยรวมของจีนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากขนาดฐานการผลิตภายในประเทศและโอกาสในตลาดส่งออกอื่นๆ” คังหยูเซียว หลี่ กล่าว
จากหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ประมาณ 15,000 ตัวที่จัดส่งทั่วโลกในปี 2025 บริษัท Unitree และ AGIBOT ซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์ขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของจีน จัดส่งมากกว่า 5,000 ตัว ในขณะที่บริษัทคู่แข่งในสหรัฐฯ เช่น Tesla และ Figure AI จัดส่งเพียงไม่กี่ร้อยตัวหรือน้อยกว่านั้น ตามข้อมูลจาก Omdia กลุ่มวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
กระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบโต้การกระทำของสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าวอชิงตันกำลังขยายแนวคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเกินขอบเขตเพื่อกดดันบริษัทจีน และจีนจะใช้ “มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด” เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของธุรกิจจีน
“ลัทธิกีดกันทางการค้าไม่ได้ทำให้สหรัฐฯ มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และจะทำร้ายผลประโยชน์ของบริษัทและผู้บริโภคของสหรัฐฯ เท่านั้น” เหมา หนิง โฆษกกระทรวงฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวประจำวันพุธที่ปักกิ่ง
เหลียน เจียว ซู หัวหน้านักวิเคราะห์ของออมเดีย กล่าวว่า การแบนครั้งนี้อาจขัดขวางความร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และจีนได้
ตัวอย่างเช่น Nvidia เปิดเผยแบบร่างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในเดือนมิถุนายน ซึ่งใช้โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จาก Unitree ของจีน
และเมื่อเร็วๆ นี้ เพนตากอนได้รวม Unitree และบริษัทเทคโนโลยีจีนรายใหญ่อื่นๆ อีกหลายแห่งไว้ในรายชื่อบริษัทที่ถูกระบุว่ามีความเกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพจีน ซึ่งทางปักกิ่งปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น
ที่มา เอพี