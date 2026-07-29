ประชากรญี่ปุ่นลดลงต่ำกว่า 120 ล้านคนเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ

ข้อมูลจากรัฐบาลญี่ปุ่นในวันพุธ (29 ก.ค.) แสดงให้เห็นว่า จำนวนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศลดลงต่ำกว่า 120 ล้านคนเป็นครั้งแรกในรอบ 42 ปี ขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับอัตราการเกิดต่ำและสังคมผู้สูงอายุ
ณ วันที่ 1 มกราคม ประชากรชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมีจำนวน 119.74 ล้านคน ลดลง 0.76 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว ตามข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร
ประชากรชาวญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่มีจำนวนสูงสุดในปี 2009 ตามการสำรวจที่เริ่มต้นในปี 1968
อย่างไรก็ตาม ประชากรชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมีจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี 2013 ตามข้อมูลจากกระทรวงฯ เมื่อรวมกับชาวต่างชาติแล้ว ประชากรทั้งหมดอยู่ที่ 123.8 ล้านคน
จากข้อมูลของธนาคารโลก ญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ย 49.9 ปี ทำให้เป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากโมนาโก
ข้อมูลในเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่า อัตราการเจริญพันธุ์ของญี่ปุ่นลดลงอีกครั้งในปีที่แล้วสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งตอกย้ำวิกฤตการณ์ด้านประชากรศาสตร์ที่กำลังกัดกร่อนเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก
ภาวะฉุกเฉินที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นนี้กำลังนำไปสู่การขาดแคลนแรงงาน ค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น และฐานภาษีที่หดตัวลง
ตัวเลขของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่า อัตราการเจริญพันธุ์รวม (จำนวนเฉลี่ยของเด็กที่ผู้หญิงคนหนึ่งคาดว่าจะให้กำเนิดตลอดช่วงชีวิตของเธอ) ลดลง 0.01 จากปีก่อนหน้า เหลือ 1.14 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 10
จำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศลดลงเกือบ 15,000 คน เหลือเพียงกว่า 670,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 1899
อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีเกิดขึ้นในเดือนนี้ เมื่อมีคู่รัก 265 คู่ได้แต่งงานกันแล้วด้วยแอปพลิเคชันหาคู่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเปิดตัวโดยรัฐบาลโตเกียว
แอปพลิเคชัน TOKYO Enmusubi เปิดตัวในเดือนกันยายน 2024 หลังจากการสำรวจพบว่าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่สนใจการแต่งงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการจับคู่จริงจัง
เพื่อเอาชนะความลังเลนี้และเพื่อให้แน่ใจว่ามีเฉพาะผู้ที่สนใจจะแต่งงานเท่านั้นที่จะเข้าร่วม ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องพิสูจน์ว่าตนเองเป็นโสดตามกฎหมายและผ่านการสัมภาษณ์ออนไลน์ รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ
ข้อมูลของรัฐบาลที่เผยแพร่ในเดือนนี้ ระบุว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายนปีนี้ แอปพลิเคชันมีสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว 16,000 คน ลดลงจากผู้สมัครประมาณ 36,000 คน และมีคู่รัก 760 คู่ที่อยู่ใน "ความสัมพันธ์ที่จริงจัง"
รัฐบาลอ้างคำพูดของหญิงคนหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่า "เต่า" ที่บอกว่าเธอได้ลองใช้แอปนี้ "เป็นโอกาสสุดท้าย" ขณะที่เธอกำลังจะอายุครบ 40 ปี
"หลังจากไปออกเดทแบบนัดบอดหลายครั้ง ฉันก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันของฉันในปลายเดือนสิงหาคม และเราเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังในกลางเดือนกันยายน" เธอกล่าว
"ฉันตอบรับคำขอแต่งงานในปลายเดือนธันวาคม"
ที่มา เอเอฟพี