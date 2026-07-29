วุฒิสภาสหรัฐฯ ยืนยันการแต่งตั้ง เจย์ เคลย์ตัน เป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของทรัมป์

เมื่อวันอังคาร (28 ก.ค.) วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ยืนยันการแต่งตั้ง เจย์ เคลย์ตัน เป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองระดับสูงของ โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลให้มีคนเข้ามาเป็นหัวหน้าอย่างถาวรเสียที เพื่อดูแลหน่วยงานข่าวกรองของประเทศ ในขณะที่ประธานาธิบดีกำลังรื้อฟื้นข้อกล่าวอ้างเรื่องการโกงการเลือกตั้งที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
วุฒิสมาชิกโหวต 51-47 เสียงเพื่อยืนยันการแต่งตั้งเคลย์ตัน โดยสมาชิกพรรคเดโมแครตทั้งหมดในวุฒิสภาลงคะแนนเสียงคัดค้าน
“เจย์มีความโดดเด่นในทุกด้าน และจะทำหน้าที่ผู้อำนวยการได้อย่างยอดเยี่ยม!” ทรัมป์กล่าวในโพสต์บน Truth Social ไม่นานหลังจากลงคะแนนเสียง
อดีตผู้กำกับดูแลหลักทรัพย์และอัยการรัฐบาลกลางรายนี้เข้ารับตำแหน่งต่อจาก ทุลซี แกบบาร์ด ซึ่งลาออกเมื่อเดือนที่แล้ว โดยรับช่วงต่อดูแลหน่วยงานข่าวกรอง 18 แห่งที่สั่นคลอนจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำและการลดจำนวนเจ้าหน้าที่
การแต่งตั้งของเขาเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าทรัมป์กำลังดึงหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะรื้อฟื้นการเลือกตั้งปี 2020 และตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของการเลือกตั้งที่จะมาถึง
เมื่อต้นเดือนนี้ ทรัมป์ใช้การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จากทำเนียบขาวเพื่อเปิดเผยข้อมูลลับที่เขาอ้างว่าแสดงให้เห็นถึงการแทรกแซงจากจีน พร้อมทั้งกล่าวอ้างอีกครั้งว่าการเลือกตั้งปี 2020 ถูกโกง
เคลย์ตันเข้ารับตำแหน่งต่อจาก บิล พัลต์ รักษาการผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ภักดีต่อทรัมป์และไม่มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง การดำรงตำแหน่งระยะสั้นของเขาสร้างความกังวลให้กับสมาชิกสภาจากทั้งสองพรรค
พัลต์ใช้บทบาทอื่นของเขาในฐานะผู้ควบคุมดูแลด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางเพื่อส่งเรื่องฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของทรัมป์หลายคนไปดำเนินคดี และดูแลการลดงบประมาณครั้งใหญ่ในสำนักงานผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนการลงคะแนนรับรองเคลย์ตัน พัลต์โอ้อวดว่าการปลดเจ้าหน้าที่รอบที่ห้าจะทำให้จำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประสานงานด้านข่าวกรองลดลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ภายในไม่กี่สัปดาห์
ในตอนแรกพรรคเดโมแครตยินดีต้อนรับเคลย์ตันในฐานะทางเลือกที่ดูธรรมดามากกว่าพัลต์ แต่กลับต่อต้านเขาอย่างรุนแรงในระหว่างการพิจารณารับรองตำแหน่งของเขา
เมื่อถูกถามซ้ำๆ ว่าโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 หรือไม่ เคลย์ตันตอบเพียงว่าไบเดนได้รับการ "รับรอง" ว่าเป็นผู้ชนะแล้ว
"ผมไม่ใช่ผู้ปฏิเสธผลการเลือกตั้ง" เคลย์ตันกล่าวกับวุฒิสมาชิก โดยไม่ได้ตอบคำถามโดยตรง
มาร์ค วอร์เนอร์ รองประธานคณะกรรมการข่าวกรองวุฒิสภา กล่าวว่า เขา "รู้สึกกังวลอย่างมากหลังจากเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งว่าเขาจะเต็มใจที่จะต่อต้านแรงกดดันทางการเมืองหรือไม่"
"ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะพิสูจน์ได้ว่าความกังวลเหล่านั้นไม่มีมูลความจริง เพราะหน่วยงานข่าวกรองสมควรได้รับผู้นำที่มั่นคงกว่าที่ได้รับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา" วอร์เนอร์กล่าวในแถลงการณ์หลังการลงคะแนน
พรรครีพับลิกันพยายามปกป้องเคลย์ตัน ด้วยการชูผลของในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในช่วงวาระแรกของทรัมป์ และล่าสุดในฐานะอัยการสหรัฐประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก
จอห์น ธูน ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกัน กล่าวว่า ประสบการณ์ของเคลย์ตันในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและการจัดการคดีความมั่นคงแห่งชาติ ทำให้เขาเป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในช่วงเวลาที่มีภัยคุกคามสูง
การยืนยันการแต่งตั้งของเขายังอาจช่วยฟื้นการเจรจาเกี่ยวกับมาตรา 702 ของพระราชบัญญัติการสอดแนมข่าวกรองต่างประเทศ ซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลสหรัฐฯ รวบรวมข้อมูลการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในต่างประเทศโดยไม่ต้องมีหมายศาล
พรรคเดโมแครตคัดค้านการต่ออายุอำนาจดังกล่าวในขณะที่พัลเตยังดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการใช้อำนาจเกินขอบเขตของรัฐบาล
แต่การต่ออายุใดๆ ไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนเดือนกันยายน เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางออกจากวอชิงตัน เพราะปิดสมัยประชุมช่วงฤดูร้อนแล้ว
ที่มา เอเอฟพี