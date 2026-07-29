ฮือฮา! พ่อของ “เฟรเดริก อาร์โนลต์” ขวัญใจ “ลิซ่า” โต้ข่าวลูก 5 คนเกาเหลาแย่งสมบัติคุมธุรกิจแฟชั่นฝรั่งเศส LVMH มูลค่า 142 พันล้านดอลลาร์

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์( Bernard Arnault) ซีอีโอกลุ่ม LVMHของฝรั่งเศส รวมแบรนด์กระเป๋าหลุยวิตตองต์ ออกมาโต้ไม่เป็นความจริงหลังสื่อแดนน้ำหอมชื่อดังรายงานอ้าง ลูก 5 คนรวม เฟรเดริก อาร์โนลต์ ที่เคยเป็นข่าวคบหาลิซ่า แบล็กพิงก์ กำลังบาดหมางแข่งกันเพื่อเป็นทายาทคุมธุรกิจธุรกิจแฟชั่นระดับบนมูลค่า 142 พันล้านดอลลาร์
รอยเตอร์รายงานวันจันทร์(27 ก.ค)ว่า เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ วัย 77 ปี ชายที่มั่งคั่งที่สุดในยุโรปและเป็นซีอีโอใหญ่คุมบังเหียนกลุ่มธุรกิจ LVMH ของตระกูลที่ยังไม่เคยออกมาเปิดเผยว่า ใครจะเป็นทายาทที่จะนั่งบริหารธุรกิจแฟชั่นระดับบนของตระกูลต่อ
มีบางส่วนออกมาชี้ว่า หากเลือกทายาทที่ขาดวิสัยทัศน์อาจกลายเป็นความเสี่ยงของกลุ่มธรุกิจได้ที่มีแบรนด์ชื่อดังในมือ รวม หลุยส์ วิตตอง ดิออร์ และทิฟฟานี
อาร์โนต์ที่เพิ่งมีบัญชีบนแพลตฟอร์ม X ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรกตอบโต้หนังสือพิมพ์เลอมงด์ที่ออกมาอ้างว่า ครอบครัวของเขากำลังแตกแยก ลูกทั้งห้ากำลังแย่งกันเพื่อที่จะเป็นทายาทควบคุมกิจการต่อจากเขา
“พร้อมด้วยสมาชิกอาร์โนลต์ทั้งหลาย ดูเหมือนว่าไม่มีการหารือ มีแต่แผนการ ไม่มีไตร่ตรอง มีแต่การแข่งขันเป็นอริ มันเป็นเรื่องแต่ในนิยาย” ซีอีโอกลุ่มธุรกิจ LVMH ชื่อดังของฝรั่งเศสกล่าวบนแพลตฟอร์ม X
และเสริมว่า “ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ลูกๆของผมต่างกำลังบริหารแบรนด์ต่างๆ สร้างทีม ทำการตัดสินใจ และหมิ่นด้วยการโทรศัพท์หากันในวันอาทิตย์”
ทั้งนี้เลอมงด์ที่รายงานสอบสวน เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ยังออกมาตรวจสอบอิทธิพลของอาร์โนลต์ผ่านฉายาต่างๆของเขาผ่านสื่อ อิทธิพลทางการเมืองของเขา และความสัมพันธ์ของเขากับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
รอยเตอร์รายงานว่า การโพสต์ครั้งแรกนี้เรียกเสียงการสนับสนุนได้อย่างล้นหลาม โดยอาร์โนลต์กล่าวตอบว่า เขารู้สึกซาบซึ้งมากจากการทวีตของผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาให้การสนับสนุน โดยบัญชีของเขาบนแพลตฟอร์ม X ถูกสร้างเมื่อวันที่ 26 ก.ค ที่ผ่านมา
ลูก 5 คนของเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ได้แก่ เดลฟิน (Delphine) และ อ็องตวน อาร์โนลต์(Antoine Arnault) จากการแต่งงานครั้งแรก ส่วนอเล็กซองดร์( Alexandre) เฟรเดริก( Frederic) และ ณอง (Jean) มาจากการสมรสครั้งที่ 2 เอแเลน (Hélène) ซึ่งเป็นนักเปียโน
ลูกทั้ง 5 รวม เฟรเดริก อาร์โนลต์ ที่เคยมีภาพคู่กับ 'ลิซ่า แบล็กพิงค์' ของไทยนั้นต่างนั่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารอาวุโสในแบรนด์ต่างๆของตระกูล
รอยเตอร์รายงานว่า ปีที่แล้วกลุ่มธุรกิจ LVMH ได้เพิ่มเพดานการจำกัดอายุในตำแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารที่ 85 ปี
และในการตอบคำถามถึงทายาทสืบทอดในการประชุมประจำปีเมื่อเมษายน เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ตอบกลับไปว่า ขอให้ถามเขาอีกครั้งใน 7 ปี – 8 ปีข้างหน้า
อาร์โนลต์กล่าวว่า เขาหวังว่าการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียของเขาจะช่วยไม่ทำให้เกิดการพนันขันต่อในประเด็นความขัดแย้งครอบครัวเพื่อที่จะขายหนังสือพิมพ์ให้ได้
พร้อมกล่าวอย่างเยาะเย้ยว่า คนพวกนั้นคงต้องรอเป็นเวลานาน
ในรายงานการสอบสวนของเลอมงด์ได้ระบุอ้างว่า ลูกทั้งห้าของอาร์โนลต์ที่ต่างทำงานในธุรกิจของตระกูลมูลค่า 142 พันล้านดอลลาร์นั้นแข่งขันเพื่อได้รับเลือกเป็นทายาทในลักษณะที่เป็นอริและความขัดแย้ง
นิตยสารฟอร์จูนของสหรัฐฯรายงาน เลอมงด์กล่าวต่อว่า ลูกคนโต 2 คนที่มาจากการแต่งงานครั้งแรกคือ เดลฟิน และ อ็องตวน ตกเป็นเป้าของความอิจฉาริษยาจากลูกอีก 3 คนที่มาจากการแต่งงานครั้งที่ 2 คือ อเล็กซองดร์ , เฟรเดริก และณอง
เลอมงด์ยังรายงานรวมไปถึงข่าวการไม่ลงรอยระหว่างภรรยาคนปัจจุบัน เอแลน และลูกคนโตของเขา การรายงานชี้ว่า ลูกๆทั้ง 5 คนพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจาก เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ผู้เป็นพ่อ
ฟอร์จูนรายงานว่า ในช่วงเวลาของการเขียน พบว่า เดลฟิน ดำรงตำแหน่งสูงสุดของกลุ่มธุรกิจนั่งดำรงตำแหน่งซีอีโอแบรนด์ดิออร์ ส่วน อ็องตวน นั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการภาพลักษณ์และสิ่งแวดล้อม ดูแลการสื่อสารและโครงการความริเริ่มพัฒนาอย่างยั่งยืน
อเล็กซองดร์ ดำรงตำแหน่งบริษัทเครื่องดื่ม Moët Hennessy และ เฟรเดริก ดำรงตำแหน่งซีอีโอ Loro Piana ส่วน ณอง เป็นผู้อำนวยการนาฬิกาของแบรนด์ หลุยส์ วิตตอง
ทั้งนี้เฟรเดริก อาร์โนลต์ ที่เคยมีข่าวกับ ลิซ่า นักร้องวงแบล็กพิงค์ อย่างไรก็ตาม สตาร์ของมาเลเซีย ได้รายงานเมื่อวันที่ 27 มิ.ย ก่อนหน้าว่า ดูเหมือนคนทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์ไปแล้ว โดยเฟรเดริกเลิกเข้ามาเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียของลิซ่า ขวัญใจคนไทยนานกว่า 2 เดือน
คนทั้งคู่ไม่ปรากฏตัวร่วมกันในที่สาธารณะนานร่วม 6 เดือน และดูเหมือนเฟรเดริกจะไม่ปรากฎตัวในงานวันเกิดลิซ่า แบล็กพิงค์เมื่อปลายมีนาคม