“นายกฯ ทาคาอิจิ” แถลงยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวพุ่ง 13 ราย ส่ง "ทหารญี่ปุ่นเกือบ 4พัน" เข้าปฎิบัติการกู้ภัยที่ “คุมาโมโตะ” กลิ่นแก๊สรั่วเหม็นคลุ้งหลังห้างอิออนระเบิด

เอเจนซีส์/เอพี – บริการรถไฟความเร็วสูงหัวกระสุนชิงกังเซ็งและปฎิบัติการบางส่วนของสนามบินยังคงปิดต่อไปวันนี้(29 ก.ค)ท่ามกลางการประเมินตัวเลขความเสียหาย ขณะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ แถลงทางการยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 13 รายหลังแผ่นดินไหวความแรง 7.1 แมกนิจูดเกิดขึ้นในพื้นที่จ.คุมาโมโตะ บนเกาะคิวชิวที่อยู่ภาคใต้
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(29 ก.ค)ว่า มีทหารญี่ปุ่นจำนวนมากถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยเพื่อทำให้ปฎิบัติการกู้ภัยนั้นเร็วขึ้น NHK ของญี่ปุ่นรายงานในตอนเช้าวันพุธ(29)
สื่อญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เป็นไปตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่จ.คุมาโมโตะที่ประสบภัยแผ่นดินไหววันก่อนหน้า โดยมีการส่งกำลังทหารญี่ปุ่นออกไปราว 3,600 นาย
“กำลังพลเหล่านี้ที่จะทำงานประสานกับตำรวจพื้นที่และสำนักงานดับเพลิงต่างๆจะประเมินความเสียหานเพื่อเร่งรีบปฎิบัติการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์” อ้างอิงจาก NHK
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า แผนการเกิดขึ้นที่การประชุมฉุกเฉินเพื่อบ่งชี้พื้นที่ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือทันที
ขณะที่เอพีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ล่าสุดออกมาแถลงว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวความแรง 7.1 แมกนิจูดวานนี้(28) อยู่ที่ 13 คน
เป็นจำนวนการเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นตามมาหลายครั้ง
“มีประชาชนที่กำลังรอคอยเพื่อช่วยเหลือ และเป็นการแข่งกับเวลา” ทาคาอิจิแถลง
พร้อมเสริมว่า “พวกเราจะออกไปเพื่อค้นหาและช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”
เอพีรายงานว่า มีบ้านเรือนประชาชนร่วม 36,900 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้และอีกราว 9,500 หลังไม่มีแก๊สหรือเครือข่ายการสื่อสาร
ขณะที่มีประชาชนญี่ปุ่นประสบภัย 9,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านของตัวเองไปอาศัยในศูนย์พักพิงกว่า 500 แห่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางคลื่นฮีทเวฟที่ยังคงถาโถมแดนอาทิตย์อุทัยในเวลานี้
มีการพยากรณ์ว่าอุณหภูมิในพื้นที่ประสบภัยอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามศูนย์พักพิงดังกล่าวมีไฟฟ้าทำให้สามารถติดเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายความร้อนได้
CNN ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รายงานพบกลิ่นแก๊สที่ห้างอิออนในจ.คุมาโมโตะหลังเกิดระเบิดและทำให้อาคารบางส่วนพังลงมา อ้างอิงจาก มิโนรุ คิฮารา (Minoru Kihara) หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น
และในเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุการระเบิดที่สังหารไปไม่ต่ำกว่า 3 คนและทำให้อีกเป็นจำนวนมากติดอยู่ใต้อาคารที่เสียหาย เหตุเกิดไม่นานหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมา
“ระหว่างปฎิบัติการค้นหาวานนี้ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจญี่ปุ่น มีรายงานการได้กลิ่นแก๊สภายในอาคาร” คิฮารากล่าวในงานแถลงข่าว พร้อมเสริมว่า “รายละเอียดสาเหตุกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน”
หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวไปถึงเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษ Nippon Paper Yatsushiro เกิดโค่นและล้มหลังแผ่นดินไหวเกิดขึ้น โดยชี้ว่า ยังคงมีผู้สูญหายไม่กี่คนยังคงตามตัวไม่พบ
“ตำรวจและนักดับเพลิงกำลังอยู่ระหว่างปฎิบัติการตามหาและช่วยชีวิตที่ไซต์เกิดเหตุ” คิฮารากล่าว