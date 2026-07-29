ตกลงฝีมือใคร!สื่อตีข่าวอิหร่านเปิดก่อนบ้างโจมตีสายฟ้าแลบฐานทัพสหรัฐฯ แต่อเมริกาตอบโต้ไปที่แนวร่วมในอิรัก

สื่อสหรัฐฯรายงานกองทัพอเมริกาเปิดเผยในวันอังคาร(28ก.ค.) ได้ทำการสกัดขีปนาวุธหลายลูกที่อิหร่านยิงใส่กองกำลังสหรัฐฯในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามต่อมามีข้อสงสัยว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของเตหะรานจริงหรือไม่ เนื่องจากฝ่ายอิหร่านยังไม่ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและวอชิงตันยิงตอบโต้ไปยังกลุ่มนักรบในอิรัก ที่เป็นพันธมิตรกับเตหะรานแทน
ถ้อยแถลงของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯไม่ได้พาดพิงพิกัดอย่างชัดเจนว่าสถานที่ใดที่อิหร่านพยายามเล็งเป้าโจมตี แต่เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานก่อนหน้านี้ อ้างเจ้าหน้าที่อเมริกา ระบุว่าอิหร่านขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐฯในจอร์แดน แต่ขีปนาวุธเหล่านั้นถูกสกัดเอาไว้ได้
"กำลังพลของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกจากอิหร่าน ในความพยายามโจมตีสายฟ้าแลบใส่ฐานทัพของกองกำลังสหรัฐฯในตะวันออกกลาง แต่เราประสบความสำเร็จในการสกัดขีปนาวุธทั้งหมด" กองบัญชาการกลางสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวอัลมายาดีน สื่อมวลชนเลบานอน ที่ฝักใฝ่อิหร่าน รายงานอ้างความเห็นของพวกนักวิเคราะห์ ชี้ว่าอิหร่านยังไม่ออกมาอ้างความรับผิดชอบใดๆ และความสนใจพุ่งเป้าไปที่ประเด็นว่า กองบัญชาการกลางคาตัม อัล-อันบิยา จะออกคำแถลงชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
กระนั้นพวกนักวิเคราะห์ เน้นว่าอิหร่านเคยโจมตีเล่นงานฐานทัพอากาศอัล-อัซรัก ในจอร์แดน สืบเนื่องจากศักยภาพการบัญชาการและการควบคุมที่ล้ำสมัย ที่มอบให้แก่กองทัพอากาศของสหรัฐฯ
ผู้สื่อข่าวรายหนึ่งของอัลมายาดีนที่อยู่ในกรุงเตหะราน ระบุว่าสถานการณ์ภายในอิหร่านยังคงไม่มีความชัดเจนในประเด็นเรื่องการโจมตีจอร์แดน เพิ่มข้อสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงประเด็นด้านความมั่นคง หรือเป็นสัญญาณของการกลับไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ
แม้มีข้อสงสัยว่าอาจเป็นฝีมืออิหร่าน แต่ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐฯเปิดเผยในวันอังคาร(28ก.ค.) พวกเขาได้ร่วมมือกับกองทัพซาอุดีอาระเบีย ในปฏิบัติการโจมตีกลุ่มนักรบต่างๆในอิรัก ที่เป็นแนวร่วมของอิหร่าน
"กองบัญชาการกลางสหรัฐฯและกองกำลังซาอุดีอาระเบีย ทำการโจมตีอย่างแม่นยำในอิรัก ในวันที่ 28 กรกฏาคม ต่อกลุ่มก่อการร้ายต่างๆที่เป็นแนวร่วมของอิหร่าน ที่ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านสั่งการให้โจมตีกองกำลังสหรัฐฯและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของซาอุดีอาระเบีย" กองบัญชาการกลางสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลง พร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีเล่นงานกองกำลังอเมริกาไม่ประสบความสำเร็จ
ด้านซาอุดีอาระเบียก็ยืนยันเช่นกันว่าได้ทำการโจมตีในวันพุธ(19ก.ค.) เล็งเป้าเล่นงานเป้าหมายพวกนักรบติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรัก ภายใต้ความร่วมมือกับกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ พร้อมบอกว่าปฏิบัติการนี้เป็นการแก้แค้นกรณีที่มีการโจมตีด้วยโดรนเล่นงานแหล่งที่ตั้งน้ำมันต่างๆของซาอุดีอาระเบีย
(ที่มา:รอยเตอร์ส/อัลมายาดีน)