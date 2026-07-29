เขมรเงิบ!ตีข่าวครึกโครมอดีตผู้สมัครทูตขอUSแทรกแซงไทย-กัมพูชา แต่ทำเนียบขาวตอบอะไรมาก็ไม่รู้

ทำเอาเขมรถึงกับไปไม่เป็น! ทำเนียบขาวตอบกลับหนังสือจาก ลีวู้ด ภู ผู้เคยเสนอตัวเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยในปี 2017 ที่ขอให้อเมริกาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นในการคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย โดยพูดอ้อมลากยาวพาดพิงเรื่องราวต่างๆนานา มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประชาชนชาวอเมริกา ทว่าไม่ได้พูดถึงประเด็นปัญหาระหว่างกรุงเทพฯกับพนมเปญที่ร้องเรียนไปแต่อย่างใด
ในการตอบกลับหนังสือของ ลีวู้ด ภู ทางทำเนียบขาวเน้นย้ำถึงลำดับความสำคัญของนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ บอกว่าพวกเขามุ่งเน้นไปที่การผลักดันวาระหนึ่งๆ ที่มีแก่นกลางอยู่ที่ "ความรุ่งเรือง สันติภาพ ความปลอดภัยและความสำเร็จ เราอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปทางการเมืองที่พิเศษที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเรา" ถ้อยแถลงระบุ พร้อมบอกว่ารัฐบาลยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคำมั่นสัญญาต่างๆนานาที่มีต่อประชาชนชาวอเมริกา
คำตอบของทำเนียบขาวได้ระบุถึงประเด็นต่างๆที่รัฐบาลสหรัฐฯให้ความสำคัญลำดับต้นๆ ในนั้นรวมถึงความมั่นคงทางชายแดน, การลดอาชญากรรม, การเติบโตทางเศราฐกิจ, การผลิตพลังงานและสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการฟื้นฟูความเข้มแข็งของสหรัฐฯในระดับโลก "ด้วยความมุ่งมั่น เราจะสานต่อแนวโน้มที่พิเศษนี้ เราจะกอบกู้อเมริกันดรีม เหนือสิ่งอื่นใด เราจะทำให้ประเทศของเราปลอดภัยขึ้น เข้มแข็งขึ้นและยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านๆมา"
รายงานข่าวของเคพีทีอิงลิช สื่อมวลชนเขมรภาคภาษาอังกฤษ ระบุว่าหนังสือตอบกลับของทำเนียบขาว ไม่ได้กล่าวเฉพาะเจาะจงถึงประเด็นชายแดนกัมพูชาและไทย ตามที่ทาง ลีวู้ด ภู ยื่นเรื่องไป หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน เขาส่งต่อถ้อยแถลงของกัมพูชาไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวหาว่าการกระทำของกองทัพไทยเท่ากับเป็นการรุกรานและยึดครองดินแดนกัมพูชา
เขากล่าวอ้างสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามปี 1907 ในฐานะเอกสารทางกฎหมายสำคัญ ที่กำหนดเส้นเขตแดนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย ภู เรียกร้อง วอชิงตัน ออกมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและสนับสนุนกลไกล ที่ธำรงไว้ซึ่งข้อตกลงต่างๆและเสถียรภาพในภูมิภาค รายงานของเคทีพีอิงลิชระบุ
(ที่มา:เคพีทีอิงลิช)