น่าวิตก!พบตายแล้ว2รายเหตุชอปปิ้งมอลล์ญี่ปุ่นระเบิดจากแผ่นดินไหว ปล่องไฟรง.ถล่มยังหาตัวไม่พบอีกหลายคน

เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.1 ที่เขย่าจังหวัดคุมาโมโตะ ทางใต้ของญี่ปุ่น เมื่อวันอังคาร(28ก.ค.) ปลิดชีพผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 2 ราย จากเหตุระเบิดที่ก่อความเสียหายแก่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และมีอาคารหลายหลังพังถล่มลงมา ขณะที่เสาไฟฟ้าที่หักโค่น ทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายพันครัวเรือนต้องอยู่ในความมืดมิดและท้องถนนเกิดรอยแตกร้าวทั่วภูมิภาค
รัฐบาลจังหวัดเปิดเผยในตอนเช้ามืดวันพุธ(29ก.ค.) ว่าทีมกู้ภัยซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดทั้งคืน พาคนออกจากห้างสรรพสินค้าอิออนมอลล์ คูมาโมโตะ บริเวณที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้น ตามหลังแผ่นดินไหว ออกมาได้ 8 ราย อย่างไรก็ตามใน 8 คนนั้น มีผู้หญิง 2 คนในวัย 20 เศษๆ ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว ส่วนอีกคนมีรายงานว่าอยู่ในภาวะภาวะหัวใจและปอดหยุดทำงาน ส่วนอีก 5 คนที่เหลือได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินของหน่วยดับเพลิง ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากกองกำลังป้องกันตนเอง ร่วมกันทำงาน ณ สถานที่เกิดเหตุตลอดทั้งคืน มุ่งเน้นปฏิบัติการค้นหาตามพื้นที่ต่างๆของอาคาร ท่ามกลางเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือ
นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวกับพวกผู้สื่อข่าวจากทำเนียบนายกรัฐมนตรีในวันอังคาร(28ก.ค.) ระบุพวกเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการประเมินขอบเขตความเสียหายในพื้นที่อย่างครบถ้วน ในขณะที่ภูมิภาคแถบนี้เคยได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากแผ่นดินไหวเข่นคร่าชีวิตผู้คนเมื่อ 1 ทศวรรษก่อน มาแล้วเช่นกัน
"เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บ ไฟฟ้าดับและมีไฟไหม้เกิดขึ้นในบางพื้นที่ และมีความเสียหายเกิดขึ้นกับถนนและสะพานเช่นกัน รวมถึงมีอาคารหลายหลังพังถล่มลงมา" ทาคาอิจิกล่าว ทั้งนี้ประชาชนราว 300,000 คน ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปยังศูนย์อพยพต่างๆ เนื่องจากอาฟเตอร์ช็อคยังคงเขย่าพื้นที่ดังกล่าว ที่ตั้งอยู่บนเกาะคิวซู ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ไม่หยุด
จากภาพวิดีโอสถานที่เกิดเหตุ พบเห็นด้านหนึ่งของมอลล์แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงราวๆ 200 แห่งได้พังลงมา เผยให้เห็นคานเหล็กและเศษซากกระจัดกระจายไปทั่วลานจอดรถขนาดใหญ่ รถพยาบาลฉุกเฉินและรถดับเพลิงจำนวนหลายคันจอดกันอยู่ด้านนอก ขณะทีมงานกู้ภัยปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิต
โฆษกของอิออน ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ระบุว่าลูกค้าและพนักงานได้รับการอพยพทันทีหลังจากแผ่นดินไหวในเบื้องต้น และสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์เอ็นทีวี รายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนถึงความเป็นไปได้ของแก๊สระเบิด
อีกด้านหนึ่งสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเครายงานว่า มีผู้คนหลายรายที่ยังหาตัวไม่พบ หลังจากปล่องไฟที่โรงงานของบริษัทนิปปอน พาเพอร์ อินดัสตรีส์ ถล่มลงมา โรงพยาบาล 2 แห่งรายงานว่าพวกเขาได้ให้การรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 50 คนในแต่ละแห่ง ในนั้นบางรายอาการสาหัส ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าผู้โดยสารหลายคนบนขบวนรถไฟความเร็งสูง ที่กำลังแล่นขณะเกิดแผ่นดินไหว ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
เจ้าหน้าที่กำลังตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ บริเวณที่อาคารหลายหลังพังถล่มบางส่วนหรือเกิดไฟลุกไหม้ สถานีโทรทัศน์อาซาฮีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในเหตุอาคารพังถล่มในเมืองที่เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหว ถนนบางสายได้รับความเสียหายร้ายแรง พบเห็นรอยร้าวขนาดใหญ่บนทางหลวงหลายสาย การจราจรติดขัด และจำเป็นต้องระงับบริการเดินรถไฟและยกเลิกเที่ยวบิน
ศูนย์กลางของแผ่นดินไหว อยู่ห่างจากเมืองคูมาโมโตะ เมืองใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและมีประชากรราว 700,000 คน ไปทางใต้ราวๆ 20 กิโลเมตร ส่งผลให้โรงงานหลายแห่งของทั้ง TSMC บริษัทผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลก, โตเกียว อิเล็คตรอน ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอรดักเตอร์ และฮอนด้า ต้องระงับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น ระบุว่าประชาชนในพื้นที่ที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่สุด จำเป็นต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระลอกใหม่ต่อไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ เช่นเดียวกับความเสี่ยงของดินถล่ม
คิวซู อเล็กทริก พาวเวอร์ ผู้ให้บริการไฟฟ้า เผยว่ามีบ้านเรือน 48,000 หลัง ที่สูญเสียไฟฟ้า ผลจากแผ่นดินไหวล่าสุด ส่วนบริษัทเดินรถไฟ เจอาร์ คิวซู ระบุได้ระงับบริการต่างๆ ในนั้นรวมถึงขบวนรถไฟหัวกระสุนความเร็งสูง ด้านสนามบินคูมาโมโตะได้ปิดรันเวย์ ทำให้สายการบินต่างๆต้องเบี่ยงเส้นทางหรือไม่ก็ยกเลิกเที่ยวบิน
อย่างไรก็ตามหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ญี่ปุ่น บอกว่าไม่พบความผิดปกติของสถานีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหลายในพื้นที่
เมืองคูมาโมโตะ เคยเจอกับแผ่นดินไหวรุนแรงมาแล้วเมื่อ 10 ปีก่อน สังหารผู้คนไป 275 รายและบาดเจ็บ 2,739 คน ก่อความเสียหายแก่บ้านเรือนหลายพันหลัง ในนั้นรวมกำแพงปราสาทของเมือง อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
(ที่มา:รอยเตอร์ส)