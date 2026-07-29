น้ำมันร่วงอีกกว่า$3หลุด$80หลังUS-อิหร่านหยุดสู้รบ หุ้นสหรัฐฯปิดผสมและทองคำปรับลด

น้ำมันร่วงลงราว 5% ในวันอังคาร(28ก.ค.) แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากความหวังว่าการระงับสู้รบระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านจะนำไปสู่การเจรจายุติสงคราม ส่วนวอลล์สตรีทผสมผสาน ได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการบริษัทยักษ์ใหญ่ ขณะที่ทองคำปรับลด จากการแข็งค่าของดอลลาร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 3.35 ดอลลาร์ ปิดที่ 79.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 4.27 ดอลลาร์ ปิดที่ 84.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม
แม้ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดโจมตีกันและกัน แต่ยังคงห่างไกลจากการคลี่คลายความขัดแย้ง ที่นำมาซึ่งการแทบปิดตายช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งก่อนหน้านี้สงคราม เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
อิหร่านปฏิเสธข่าวที่ว่ากำลังหาทางกลับมาเจรจากับสหรัฐฯ สวนทางกับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา ที่บอกว่าทั้ง 2 ฝ่ายกำลังมีการพูดคุยกันที่ดีมากๆ ทรัมป์มักออกถ้อยแถลงลักษณะดังกล่าวในหลายครั้งหลายโอกาส พร้อมๆกับการข่มขู่โจมตีรอบ แต่อิหร่านก็จะยืนกรานในจุดยืนของตนเองโดยตลอด
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันอังคาร(28ก.ค.) เอสแอนด์พี 500 ขยับขึ้น หลังโบอิ้งและโคคาโคลา ช่วยกลบกระแสความกังวลที่มีต่อบรรดาหุ้นกลุ่มชิป ก่อนหน้าที่แอปเปิลและบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆจะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 537.24 จุด (1.03 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,747.32 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 15.60 จุด (0.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,428.78 จุด แนสแดค ลดลง 55.17 จุด (0.22 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,876.91 จุด
ตลาดซื้อขายผันผวนมาตลอดในเดือนนี้ นักลงทุนมีความกังวลว่าอัลฟาเบ็ท บริษัทแม่ของกูเกิล, ไมโครซอฟต์, แอมะซอนและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อื่นๆอาจใช้จ่ายในด้านศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์มากเกินไป ในขณะที่พวกเขาแข่งขันแย่งชิงกันเป็นเจ้าในเทคโนโลยีเกิดใหม่นี้
อย่างไรก็ตามเอสแอนด์พี 500 ได้แรงพยุงจากหุ้นของโคคา-โคโลา ที่ปรับขึ้น 5% ตามหลังบริษัทเครื่องดื่มแห่งนี้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และผลกำไรรายปี ส่วน โบอิ้ง พุ่งขึ้น 4.8% หลังผู้ผลิตเครื่องบินแห่งนี้สร้างกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกได้ ในขณะที่แผนการพลิกฟื้นธุรกิจเริ่มมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด
ด้านราคาทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในวันอังคาร(28ก.ค.) ถูกฉุดจากการแข็งค่าของดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ในสัปดาห์นี้ และความเห็นของเควิน วอร์ช ตัวประธาน สำหรับการส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มทางนโยบาย
โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 0.9% ปิดที่ 4,038.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)