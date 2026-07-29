2บ.จีนแผลงฤทธิ์! ฉุดหุ้นกลุ่มชิปแดงทั่วเอเชีย ตลาดกังวลต้นทุนAI-หวั่นกระแสไม่ยั่งยืน

หุ้นกลุ่มชิปเทกระจาดทั่วเอเชียในวันอังคาร (28 ก.ค.) จากความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันจากจีน และต้นทุนที่ต้องจ่ายสำหรับการบูมของ AI และความยั่งยืนของกระแสนี้
ตลาดหุ้นโซลพักการซื้อขายชั่วคราว หลังจากดัชนีคอสปีรูดลง 10.5% อยู่ที่ 6,051.19 ในช่วงเที่ยงวันอังคาร ทำสถิติต่ำสุดนับจากเดือนเม.ย. และหุ้นบริษัทชิปทั้งซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเค ไฮนิกซ์ร่วง 12% และ 12.7% ตามลำดับ
ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ การคาดการณ์ว่า การแข่งขันจากสตาร์ทอัพ AI และผู้ผลิตชิปจีนอาจบ่อนทำลายผลกำไรของบริษัททั่วโลกที่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นพุ่งติดจรวดจากการบูมของ AI
ความกังวลดังกล่าวได้รับการตอกย้ำจากการที่ราคาหุ้นบริษัทชิปจีน ฉางซิน เมมโมรี เทคโนโลยีส์ (CXMT) ทะยานขึ้นถึง 466% ตั้งแต่วันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน (IPO) ในวันจันทร์ (27) โดยระดมทุนได้อย่างน้อย 8,600 ล้านดอลลาร์ในตลาดสตาร์ ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของเซี่ยงไฮ้
ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียตกลงทั่วหน้าในวันอังคาร โดยดัชนีนิกเกอิ 225 ของตลาดโตเกียวดิ่งลง 4% อยู่ที่ 62,350.18 ดัชนีไทเอ็กซ์ของไต้หวันรูด 3.9% ดัชนีฮั่งเส็งขยับลง 0.1% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับลดลง 1%
คริส เวสตัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของเปปเปอร์ตัน บริษัทโบรกเกอร์ในเมลเบิร์น บอกว่า ตลาดไม่ได้ถูกขับเคลื่อนจากปัจจัยเสี่ยงเพียงปัจจัยเดียว แต่เกิดจากความกังวลหลายด้านพร้อมกันเกี่ยวกับเงินทุนอัดฉีด AI และการผงาดขึ้นมาของผู้เล่นจีนในฐานะคู่แข่งในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด
นอกจากการเปิดตัวสุดร้อนแรงของ CXMT แล้ว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังถูกเทขายอย่างหนักหลังจากเมื่อวันจันทร์ เว็บไซต์ ดิ อินฟอร์เมชัน รายงานว่า เซี่ยงไฮ้ อี๋ว์หลียงเซิงของจีน เริ่มผลิตเครื่องพิมพ์ลายวรจรบนแผ่นเวเฟอร์ (ลิโธกราฟี) เทคโนโลยีระดับ immersion deep ultraviolet ซึ่งเป็นตลาดที่ ASML ของเนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำมายาวนาน
รายงานคาดว่า จะมีการส่งมอบเครื่องพิมพ์ดังกล่าวให้บริษัทชิปชั้นนำของจีนที่รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง อินเตอร์เนชันแนล, ฮั่วฮง เซมิคอนดักเตอร์ และ CXMT ภายในปีนี้
ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของ ASML ในอัมสเตอร์ดัมดิ่งลงกว่า 8% เช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในวอลล์สตรีทอย่างฟิลาเดลเฟีย เซมิคอนดักเตอร์ ที่ตกลง 2.2% แซนดิสก์ร่วง 11% ขณะที่แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ และอินวิเดียตกลงราว 5%
ทั้งนี้ เครื่อง Immersion DUV ถือเป็นเครื่องพิมพ์ลิโธกราฟีล้ำสมัยที่สุดที่ผู้ผลิตชิปจีนยังสามารถเข้าถึงได้ หลังจากจีนถูกจำกัดเข้มงวดไม่ให้เข้าถึงระบบลิโธกราฟี เทคโนโลยีล้ำยุคที่สุดในปัจจุบัน นั่นคือ ระดับ extreme ultraviolet lithography (EUV)
อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าปัจจุบันจีนกำลังพัฒนาเครื่อง EUV เช่นกัน ทว่า ยังทำได้เป็นแค่อุปกรณ์ต้นแบบเท่านั้น
ขณะเดียวกัน แม้ความคืบหน้าล่าสุดอาจเป็นการท้าทาย ASML ในจีนในอนาคต แต่เครื่อง Immersion DUV ของจีนยังเป็นรองในแง่ประสิทธิภาพและความไว้วางใจได้ และจำเป็นต้องทดสอบเพิ่มเติมก่อนผลิตจำนวนมาก เท่ากับว่า ASML ยังมีความได้เปรียบอยู่ในขณะนี้
รายงานของดิ อินฟอร์เมชัน ทิ้งท้ายว่า การผลิตเครื่อง Immersion DUV ในเบื้องต้นจะจำกัดที่เพียง 5 เครื่องในปีนี้ และเพิ่มเป็นประมาณ 20 เครื่องในปีหน้า
(ที่มา: เอพี/เอเอฟพี/รอยเตอร์)