แผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.1 เขย่าภาคใต้ญี่ปุ่น ช็อปปิ้งมอลล์เกิดระเบิด มีพนักงานติดอยู่ภายใน 20-30 คน-อาคารไฟไหม้และถล่ม-หวั่นตายเจ็บอื้อ

แผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.1 แมกนิจูด เขย่าจังหวัดคุมาโมโตะ ทางภาคใต้ของญี่ปุ่นในวันอังคาร (28 ก.ค.) ทำให้บ้านเรือนหลายหมื่นหลังไม่มีไฟฟ้าใช้ ขณะที่ถนนหลายสายเกิดรอยแตกร้าว เวลาเดียวกันก็มีรายงานว่าเกิดการระเบิดขนาดมหึมาซึ่งในเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุ มีช็อปปิ้งมอลล์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพังครืนลงมาเป็นบางส่วน รวมทั้งอาคารจำนวนหนึ่งเกิดไฟไหม้ โดยหวั่นเกรงกันว่ามีคนจำนวนไม่น้อยติดอยู่ข้างในซากปรักหักพัง และบางคนอาจเสียชีวิต
นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะอยู่ที่กรุงโตเกียวว่า พวกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำลังพยายามประเมินขนาดขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นบริเวณแถบเดียวกันกับที่เผชิญความหายนะจากแผ่นดินไหวที่มีคนเสียชีวิตไป 275 คน บาดเจ็บเกือบ 3 พันคน เมื่อ 10 ปีก่อน
สำหรับแผ่นดินไหวคราวนี้ บริเวณเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างราวๆ 20 กิโลเมตรจากทางใต้ของเมืองคุมาโมโตะ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในตอนกลางของเกาะคิวชู ด้วยจำนวนประชากรราวๆ 700,000 คน
“เราได้รับรายงานแล้วว่า มีคนจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ เกิดไฟฟ้าดับ และมีไฟไหม้ขึ้นมาในบางพื้นที่ แล้วยังมีพวกถนนและสะพานได้รับความเสียหาย รวมทั้งมีอาคารหลายหลังพังลงมา” ทาคาอิจิ กล่าว
“ดิฉันขอเรียกร้องให้ทุกๆ คนลงมือทำสิ่งที่จะเป็นการปกป้องรักษาตัวเอง ซึ่งรวมถึงการอพยพไปอยู่สถานที่ปลอดภัย”
ทั้งนี้ มีผู้คนราว 300,000 คนได้รับคำแนะนำให้เดินทางไปพำนักตามศูนย์อพยพ ขณะที่มีการจัดส่งทหารหลายร้อยคนไปช่วยเหลือการปฏิบัติการกู้ภัยขณะยังคงเกิดอาฟเตอร์ช็อกอย่างต่อเนื่อง สั่นไหวพื้นที่ใกล้ๆ กับจุดเกิดเหตุ ซึ่งอยู่บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
เอ็นเอชเค บรรษัทวิทยุและโทรทัศน์ของญี่ปุ่นรายงานว่า ปล่องไฟแห่งหนึ่งที่โรงงานของบริษัทนิปปอน เพเพอร์ อินดัสทรีส์ ได้พังลงมา และมีหลายคนยังสูญหายหาตัวไม่พบ
นอกจากนั้น เอ็นเอชเคนยังรายงานว่า มีคนงานจำนวนราว 20 ถึง 30 คนในช็อปปิ้งมอลล์แห่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดคุมาโมโตะ ซึ่งสูญหายหาตัวไม่พบเช่นกัน ภายหลังศูนย์การค้าใหญ่ที่บริหารโดยบริษัทอิออน แห่งนี้ถูกเขย่าอย่างแรงด้วยแรงระเบิดในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหว
ทางด้านหน่วยงานดับเพลิงแถลงก่อนหน้านี้ว่า มีคนจำนวนหนึ่งติดอยู่ด้านในช็อปปิ้งมอลล์แห่งนี้ โดยที่ตำรวจระบุว่า สันนิษฐานว่า “มีคนจำนวนเยอะพอดู” เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ทั้งนี้ตามรายงานข่ราวของ ทีบีเอส ทีวีภาคเอกชนญี่ปุ่น
จากภาพวิดีโอสถานที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าด้านหนึ่งของมอลล์แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงราวๆ 200 แห่งได้พังทลายลงมา เผยให้เห็นคานเหล็กและเศษซากกระจัดกระจายไปทั่วลานจอดรถขนาดใหญ่ รถพยาบาลฉุกเฉินและรถดับเพลิงจำนวนหลายคันจอดกันอยู่ด้านนอก ขณะทีมงานกู้ภัยปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิต
ผู้ทำหน้าที่เป็นโฆษกให้ อิออน บริษัทผู้ดำเนินการศูนย์การค้าแห่งนี้ แถลงว่า ได้มีการอพยพลูกค้าและลูกจ้างพนักงานทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรก ส่วนสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดซึ่งติดตามมานั้น เวลานี้ยังไม่มีความชัดเจน
คาซูยะ สึรุนางะ บอกกับทีวีทีบีเอสว่ เขาได้ยินเสียงระเบิดดังกล่าวขณะเก็บกวาดเศษจานชามที่แตกเสียหายจากแผ่นดินไหว ภายในร้านผับแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากอิออนมอลล์ราวๆ 300 เมตร
“มันเป็นการระเบิดครั้งใหญ่มหึมา” เขากล่าว “เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า และเนื่องจากมีลมกำลังพัดมาพอดี โดยทิศทางลมพัดมาที่ร้านของเรา พื้นที่รอบๆ ตัวเราจึงอยูในสภาพเหมือนกับเถ้าภูเขาไฟกำลังตกลงมา”
เอ็นเอชเครายงานว่า โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแจ้งว่าได้รับผู้บาดเจ็บเอาไว้มากกว่า 50 คน ขณะที่อีกแห่งหนึ่งบอกว่ารับไว้ 40 คนในจำนวนนี้ 10 คนอาการสาหัส สื่อมวลชนหลายเจ้ารายงานด้วยว่า ผู้คนจำนวนมากซึ่งอยู่ในขบวนรถไฟฟ้าไฮสปีดในตอนเกิดแผ่นดินไหว ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
จากวิดีโอที่เผยแพร่โดยเอ็นเอชเค มีอาคารอื่นๆ อีกหลายหลังกำลังเกิดไฟไหม้ หรือพังลงมาเป็นบางส่วน เวลาเดียวกันนั้นก็เกิดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่บนถนนสายสำคัญๆ หลายสาย รวมท้งบนทางด่วนยกระดับ บริการเดินรถไฟถูกสั่งระงับแล้ว เช่นเดียวกับเที่ยวบินต่างๆ ก็ยังไม่ให้บินขึ้น
ทั้งทีเอสเอ็มซี บริษัทไต้หวันที่เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ตามสัญญาจ้างรายใหญ่ที่สุดของโลก, บริษัทโซนี, และฟูจิฟิล์ม ต่างอพยพคนงานออกจากโรงงานของพวกเขาในบริเวณนั้น ภายหลังเกิดธรณีพิโรธ
โตเกียว อิเล็กตรอน ผู้ผลิตชิปรายใหญ่อีกรายหนึ่ง แถลงว่า กำลังระงับการดำเนินงานในโรงงาน 2 แห่งของบริษัทในคุมาโมโตะไปตลอดทั้งวันพุธ ขณะที่ฮอนด้าแถลงว่าจะหยุดพักการทำงานของโรงงานรถจักรยานยนต์ซึ่งอยู่ในแถบนั้นเป็นการชั่วคราวเช่นกัน
ภายหลังแผ่นดินไหว ได้มีการออกคำเตือนให้ระวังคลื่นยักษ์สึนามิในทันที ทว่าคำเตือนได้ถูกยกเลิกในเวลาต่อมา
แต่สำหรับพวกสถานีไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น ทางหน่วยงานกำกับตรวจสอบนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นแถลงว่า ไม่มีรายงานความผิดปกติใดๆ
(ที่มา: รอยเตอร์)