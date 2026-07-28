แผ่นดินไหวญี่ปุ่นแรง 7.1 แมกนิจูด สื่อรายงานมี "เสียชีวิต” พนักงานห้างตกค้างติดด้านในร่วม 30 ชีวิตหลัง "ห้างอิออน" ถล่มลงมาบนเกาะคิวชู

เอเจนซีส์/เอเอฟพี - สถานีญี่ปุ่น TBS รายงานว่า มีการสันนิษฐานว่าคาดว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเกิดขึ้นหลังห้างอิออนในเมืองคาชิมาจ. คุมาโมโตะ เกิดถล่มหลังแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดเขย่าภาคใต้ของญี่ปุ่นในวันอังคาร(28 ก.ค) พร้อมกับรายงานว่ามีพนักงานราว 20 – 30 คนติดอยู่ด้านในห้าง ส่วนปล่องควันโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industries ล้มครืนตามความแรงของแผ่นดินไหว
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(28 ก.ค)ว่า มีจำนวนพนักงานราว 20 คน – 30 คนไม่สามารถติดต่อได้หลังจากห้างช้อปปิ้งมอลอิออนเกิดถล่มตามหลังแผ่นดินไหวแรง 7.1 แมกนิจูดเกิดขึ้นที่เมืองคาชิมา (Kashima) จ. คุมาโมโตะ(Kamumoto ) NHK ของญี่ปุ่นรานงานโดยอ้างแหล่งข่าวตำรวจญี่ปุ่น
ทั้งนี้ตำรวจกำลังทำงานเพื่อยืนยันว่าคนเหล่านั้นยังคงติดอยู่ด้านในของตัวอาคาร ตามการรายงานระบุว่าลูกค้าส่วนใหญุ่ถูกอพยพออกไปหลังเกิดแผ่นดินไหวแต่ทว่าหน่วยงานฉุกเฉินต้องการรู้ว่ายังคงมีลูกค้าคนใดที่ยังสูญหาย NHK ชี้
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ขณะที่เอเอฟพีรายงานว่า สถานีโทรทัศน์ TBS รายงานอ้างว่า “มีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก” จากเหตุห้างอิออนถล่ม
อย่างไรก็ตามตำรวจญี่ปุ่นเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า ทางตำรวจยังไม่สามารถยืนยันถึงการเสียชีวิตใดๆภายในห้างอิออนของเมืองคาชิมา
ซึ่งเอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียกล่าวว่า ตำรวจญี่ปุ่นได้เปิดเผยแก่สื่อท้องถิ่นคิวชูว่า เชื่อว่ามีจำนวนมากสันนิษฐานว่า ‘เสียชีวิต’ หลังชั้นสองของอาคารเกิดถล่มลงมา.
หน่วยฉุกเฉินรายงานก่อนหน้ามี มีคนเป็นจำนวนติดอยู่ในอาคารก่อนการถล่ม
ขณะเดียวกันที่โรงงานกระดาษ Nippon Paper Industries ในเมืองยัตสึชิโระ (Yatsushiro) จ. คุมาโมโตะ(Kamumoto ) เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางและมีผู้สูญหายหลังปล่องควันโรงงานขนาดใหญ่เกิดล้มจากความรุนแรงของแผ่นดินไหว NHK รายงาน
ขณะที่สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นชี้ว่า มีผู้เสียชีวิต 1 รายจากบ้านที่พังถล่มลงมา
ด้านนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ แถลงวันอังคาร(28)ว่า แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงทำให้มีอาคารถล่มและทำให้เกิดเพลิงไหม้ทางตะวันตกเฉียงใต้ โดย NHK รายงานมีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 50 คนถูกนำส่งโรงพยาบาล เอเอฟพีรายงาน
อ้างอิงจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นในรายงานของเอบีซีนิวส์ ออสเตรเลีย ระบุว่าสามารถวัดอาฟเตอร์ช็อกได้ 75 ครั้งที่จ.คุมาโมโตะ ซึ่งเป็นจ.ที่เกิดแผ่นดินไหวและห้างอิออนที่ถล่มตั้งอยู่ภายในจังหวัด
โดยขนาดอาฟเตอร์ช็อกใหญ่สุดที่วัดได้มีความแรง 6.1 แมกนิจูดเกิดขึ้นในครึ่งชั่วโมง(17.12 น.)หลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกความแรง 7.1 แมกนิจูดเมื่อเวลา 16.35 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(28) และมีอาฟเตอร์ช็อก 26 ครั้งที่มีความแรงระหว่าง 3.3 แมกนิจูด – 4.5 แมกนิจูด
นักข่าวท้องถิ่นรายงานว่า พื้นที่ยังคงสั่นสะเทือนเป็นระยะ
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียรายงานว่า ในครั้งแรกมีคำเตือนคลื่นยักษ์สึนามิสูง 1 เมตรออกมาแต่ทว่าถูกยกเลิกในภายหลัง