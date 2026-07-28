อินเดียจะเพิ่มโทษผู้เกี่ยวข้องกับข้อสอบรั่ว หวังฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากเยาวชน

รัฐบาลอินเดียเสนอในวันอังคาร (28 ก.ค.) ให้เพิ่มโทษจำคุกและปรับเงินมากขึ้นสำหรับผู้กระทำผิดเรื่องการรั่วไหลของข้อสอบ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังจากที่มีการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชน "ม็อบแมลงสาบ"
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภา โทษจำคุกสูงสุดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อสอบจะเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 10 ปี ในขณะที่ค่าปรับอาจสูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระบวนการพิจารณาคดีจะรวดเร็วขึ้น
การผลักดันทางกฎหมายนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการประท้วงหลายสัปดาห์เกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อสอบและความผิดปกติอื่นๆ ซึ่งจบลงด้วยการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ธาร์เมนดรา ปราธาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
การประท้วงซึ่งนำโดย "ม็อบแมลงสาบ" ที่เป็นแนวร่วมจากโลกออนไลน์ภายใต้ชื่อ "พรรคประชาชนแมลงสาบ" (Cockroach Janta Party - CJP) และได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากนักเรียนหนุ่มสาวทั่วประเทศ กลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นเรนดรา โมดี
จิตเทนดรา ซิงห์ รัฐมนตรีอาวุโส กล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า การแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอมานี้ เป็นการยืนยันถึง "ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของรัฐบาลในการปกป้องสวัสดิภาพของนักเรียนและเยาวชนของประเทศนี้"
ซิงห์กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กฎหมาย "เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว เสริมสร้างและฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของการสอบเหล่านี้"
รัฐสภาเปิดประชุมอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับสมัยประชุมฤดูมรสุม โดยในช่วงสองสามวันแรกถูกขัดจังหวะซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่เรียกร้องความรับผิดชอบต่อกรณีตำรวจปราบปรามการประท้วงของนักเรียน
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้สั่งปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดที่อายุต่ำกว่า 18 ปีและไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
การรั่วไหลของข้อสอบเป็นปัญหาที่รุมเร้าระบบการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงของอินเดียมานานแล้ว
แรงกดดันอย่างหนักในการประสบความสำเร็จด้านการสอบ ได้กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายศูนย์ติวสอบขนาดใหญ่ และสร้างโอกาสให้กลุ่มอาชญากรหากำไรจากการขายข้อสอบที่รั่วไหล
แม้รัฐบาลจะปราบปรามอย่างต่อเนื่อง แต่การรั่วไหลของข้อสอบยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในการสอบระดับชาติและระดับรัฐ
การประท้วงในกรุงนิวเดลีทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม เมื่อฝูงชนจำนวนมากพยายามเดินขบวนไปยังรัฐสภา ตอนนั้นตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและกระบองเพื่อสลายการประท้วง ทำให้เกิดการปะทะและการจับกุมจำนวนมาก
ที่มา เอเอฟพี