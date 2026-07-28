ตำรวจมาเลย์ทลายแก๊งต้มตุ๋น รวบสแกมเมอร์ 335 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน

ตำรวจในรัฐยะโฮร์ของมาเลเซีย เปิดเผยในวันอังคาร (28 ก.ค.) ว่าได้บุกทลายแก๊งต้มตุ๋นออนไลน์ 2 แก๊ง ในฟอเรสต์ซิตี้ เขตอิสกันดาร์ ปูเตรี และจับกุมผู้ต้องสงสัย 335 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ มีอายุระหว่าง 20 ถึง 58 ปี ถูกจับกุมในปฏิบัติการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
ผู้ที่ถูกจับกุมแบ่งเป็นชาวจีน 309 คน ชาวอินโดนีเซีย 19 คน ชาวเมียนมาร์ 4 คน และคนท้องถิ่น 3 คน จากการเปิดเผยของพลตำรวจเอก อับ ราห์มาน อาร์ซาด ผู้บัญชาการตำรวจยะโฮร์ ขณะที่รายงานของสื่อท้องถิ่น ระบุว่า ในจำนวนผู้ถูกจับกุมเหล่านี้ จะมี 159 คน ที่คาดว่าจะถูกตั้งข้อหาในวันอังคาร
ราห์มาน ระบุว่า ทั้งสองแก๊งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับชุมชนดิจิทัลโนแมด Network School ซึ่งถูกสั่งให้ยุติการดำเนินงานทั้งหมดในสถานที่ตั้งฟอเรสต์ซิตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่ทางการรัฐเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ราห์มานบอกอีกว่า ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นห้องชุดอพาร์ตเมนต์ 27 ยูนิต และบ้านเดี่ยว 5 หลัง ในฟอเรสต์ซิตี้ โครงการพัฒนาที่ดินริมน้ำแบบครบวงจรขนาดใหญ่
“ปฏิบัติการนี้ประสบความสำเร็จในการทลายแก๊งค์สองกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมหลอกลวงทางออนไลน์ เช่น การเสนอการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีปลอม และ ‘การหลอกลวงให้หลงรัก’ โดยมุ่งเป้าไปที่เหยื่อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและอินโดนีเซีย” เขากล่าว
ตำรวจยึดคอมพิวเตอร์ 313 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 1,557 เครื่อง แล็ปท็อป 17 เครื่อง อุปกรณ์อื่นๆ และรถยนต์อเนกประสงค์มาสด้า CX-8 หนึ่งคัน
ตำรวจยะโฮร์เชื่อว่าทั้งสองแก๊งใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการกำหนดเป้าหมายเหยื่อในต่างประเทศ
แก๊งแรกประกอบด้วยผู้ต้องสงสัย 279 คน โดยถูกกล่าวหาว่า ดำเนินการหลอกลวงให้หลงรักและคริปโตเคอร์เรนซี
ส่วนแก๊งค์ที่สองจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 56 คน ในจำนวนนี้มี 54 คนเป็นชาวต่างชาติ พวกเขาแอบอ้างเป็นตัวแทนจัดหางานและเสนอการลงทุนคริปโตปลอม ผู้ต้องสงสัยบางรายไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง
ตำรวจได้เปิดการสอบสวน 23 คดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการพำนักอยู่ในมาเลเซียโดยไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง
พวกเขาได้ส่งเรื่องการสอบสวน 14 คดีไปยังอัยการ โดยมีคำสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัย 194 รายแล้ว ซึ่งจะมี 159 คน ที่คาดว่าจะถูกตั้งข้อหาในวันอังคาร ผู้ต้องสงสัยที่เหลืออีก 35 คนจาก 194 คน จะถูกดำเนินคดีในวันพุธที่ศาลแขวงยะโฮร์บาห์รู
ส่วนอีก 9 คดีที่เหลืออยู่ระหว่างรอคำสั่งเพิ่มเติมจากสำนักงานอัยการ
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการยังคงลอยนวลอยู่ และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวพวกเขา รวมถึงการประสานงานกับอินเตอร์โพล
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีความกังวลเกิดขึ้นว่าแก๊งฉ้อโกงข้ามชาติและแก๊งพนันออนไลน์บางกลุ่มกำลังย้ายกิจกรรมไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวในกัมพูชา เมียนมาร์ และลาว
เมื่อเดือนพฤษภาคม โมฮัมหมัด คาลิด อิสมาอิล ผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซีย ระบุว่า แก๊งฉ้อโกงข้ามชาติกำลังใช้ประโยชน์จากนโยบายยกเว้นวีซ่าของมาเลเซียเพื่อดำเนินการในประเทศมาเลเซีย
คำกล่าวของเขาเกิดขึ้นหลังจากตำรวจมาเลเซียจับกุมผู้ต้องสงสัย 187 คนในหุบเขาคลางเมื่อวันที่ 6 และ 7 พฤษภาคม และยึดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 58 ล้านริงกิต (14.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปฏิบัติการกวาดล้าง
ผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยชาวจีน 127 คน ชาวมาเลเซีย 23 คน ชาวญี่ปุ่น 9 คน ชาวเวียดนาม 8 คน และชาวอินโดนีเซีย 7 คน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ส่วนที่เหลือมาจากลาว ไทย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์
โมฮัมหมัด คาลิด กล่าวในขณะนั้นว่า ตำรวจมาเลเซียกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบการเข้าประเทศของชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว
ที่มา ซีเอ็นเอ