เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในคิวชูของญี่ปุ่น มีผู้บาดเจ็บและอาคารพังถล่ม

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันอังคาร (28 ก.ค.) มีผู้บาดเจ็บ-อาคารพังถล่ม และทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพันครัวเรือน
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเวลา 16.27 น. ตามเวลาท้องถิ่น บนเกาะคิวชู และวัดระดับความสั่นสะเทือนได้สูงสุดที่ระดับ 7 ตามมาตราชินโดของญี่ปุ่น
คำเตือนภัยสึนามิถูกยกเลิกบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไม่ถึงสองชั่วโมง
"แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบนบก และยังไม่พบกิจกรรมสึนามิใดๆ" โฆษกของ JMA ระบุ
นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ระบุว่า มีรายงานผู้บาดเจ็บหลายราย อาคารพังถล่ม และเหตุไฟไหม้ หลังเกิดแผ่นดินไหว
“เรากำลังประเมินความเสียหายและการบาดเจ็บอยู่ แต่ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บหลายรายแล้ว ไฟฟ้าดับและเกิดไฟไหม้ในบางพื้นที่ ถนนและสะพานได้รับความเสียหาย และอาคารพังถล่ม” ทาคาอิจิ กล่าว
หน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Regulation Authority) ระบุว่า ไม่พบความผิดปกติใดๆ ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
บริษัท Kyushu Electric Power ผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ ระบุว่า มีบ้านเรือนและสถานที่ประมาณ 45,000 แห่งในภูมิภาคคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้
บริษัทดังกล่าว ระบุอีกว่า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 3 เครื่องที่กำลังทำงานอยู่ในภูมิภาคนั้นยังคงดำเนินการตามปกติ
ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหว เจ้าหน้าที่ของ NHK ในพื้นที่ ซึ่งสวมหมวกนิรภัยรายงานสดทางโทรทัศน์ ระบุว่า การสั่นสะเทือนยังคงดำเนินต่อไป ห้องข่าวสั่นอย่างรุนแรงจนยากที่จะยืนอยู่ได้
“ขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ แผ่นดินไหวยังคงสั่นสะเทือนอยู่ รวมถึงตัวผมเองด้วย อาจมีบางคนที่รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง ตอนที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้น แรงสั่นสะเทือนรุนแรงมากจนผมยืนไม่ไหว โปรดระวังความเป็นไปได้ที่การสั่นสะเทือนอาจยังคงดำเนินต่อไปหลังจากนี้” นักข่าว NHK กล่าว
เมื่อปี 2016 จังหวัดคุมาโมโตะเคยเจอแผ่นดินไหวใหญ่สองครั้ง ครั้งแรกขนาด 6.5 ตามมาด้วยครั้งที่สองขนาด 7.3 ในอีกสองวันต่อมา ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 273 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 2,800 ราย
ก่อนหน้านี้ มีแผ่นดินไหวขนาด 7.2 เกิดขึ้นทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรง
ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกหลักสี่แผ่นตามแนวขอบด้านตะวันตกของ “วงแหวนแห่งไฟ” ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ประเทศที่เป็นหมู่เกาะแห่งนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณ 125 ล้านคน มักประสบกับแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งทุกปี และคิดเป็นประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ของแผ่นดินไหวทั่วโลก
แผ่นดินไหวส่วนใหญ่ไม่รุนแรงนัก ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและระดับความลึกใต้พื้นผิวโลกที่เกิดแผ่นดินไหว
ประเทศนี้ยังคงถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจำของแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาด 9.0 ในปี 2011 ซึ่งก่อให้เกิดสึนามิที่คร่าชีวิตหรือทำให้สูญหายประมาณ 18,500 คน และทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ
เมื่อวันที่ 20 เมษายนปีนี้ แผ่นดินไหวขนาด 7.7 ได้เกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศ ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 10 คน และทำให้ตึกสูงในโตเกียวสั่นสะเทือน
เหตุการณ์นี้ทำให้ทางการต้องออกคำเตือนพิเศษเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของแผ่นดินไหวขนาด 8.0 ขึ้นไป คำเตือนดังกล่าวถูกยกเลิกหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์
ที่มา เอเอฟพี