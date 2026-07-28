สุดอึ้ง! รีพับลิกันปล่อยคลิปเสียง “ไบเดน” บอกนักเขียนบันทึกความทรงจำปี 2017 บังเอิญเจอ “เอกสารลับทำเนียบขาว” เก็บไว้ที่บ้าน – เคยส่งเมโม 40 หน้าแย้ง “โอบามา” ส่งทหารอเมริกันเข้า "อัฟกานิสถาน"

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – สมาชิกสภาคองเกรสพรรครีพับลิกันล่าสุดเผยแพร่คลิปเสียงอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ที่ยอมรับกับนักเขียนบันทึกความทรงจำปี 2017 ระหว่างการให้สัมภาษณ์พร้อมโชว์โน้ตเกิดขึ้น 1 เดือนหลังออกจากตำแหน่งอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ อ้างว่าจู่บังเอิญเจอเอกสารลับสหรัฐฯทั้งหมดเก็บชั้นล่าง ยอมรับเขียนเมโมยาว 40 หน้าประท้วงโอบามาส่งกำลังทหารอเมริกันไปอัฟกานิสถาน เปิดเผยบรรยากาศมื้ออาหารเที่ยงคำพูดอดีตผู้นำผิวสีเอ่ยเป็นนัยกับไบเดนในการแข่ง "ฮิลลารี คลินตัน" ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯปี 2016
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(28 ก.ค)ว่า คลิปเสียงการสนทนาระหว่างอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน และนักเขียนบันทึกความทรงจำ ลูว์อิซ ซโวนิตเซอร์ (Lewis Zwonitzer) ที่เผยแพร่ออกมาจากสมาชิกพรรครีพับลิกันในวันจันทร์(27)
คลิปดังกล่าวมีความยาว 70 ชั่วโมงได้ถูกอ้างในการสอบสวนของอัยการพิเศษสหรัฐฯเมื่อปี 2024 ที่ระบุว่า ไบเดนได้เก็บเอกสารสหรัฐฯเป็นจำนวนมากรวมเอกสารลับไว้ที่บ้าน อ้างอิงจาก CBS News ของสหรัฐฯ
บีบีซีรายงานว่า เทปการสนทนาระหว่างไบเดนปัจจุบันอายุ 83 ปีและนักเขียนบันทึกความททรงจำปี 2017 ชื่อ "Promise-Me- Dad" ที่มีกำหนดวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 17 พ.ย ปี 2017
“ผมเพิ่งพบเอกสารลับทั้งหมดที่ชั้นล่าง” เสียงไบเดนกล่าวในตอนหนึ่งของคลิปเสียงเมื่อกุมภาพันธ์ปี 2017 หรือราว 1 เดือนหลังเขาออกจากทำเนียบขาวในตำแหน่งอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯในสมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯผิวสี บารัค โอบามา แล้ว
CNN ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า ไบเดนได้เปิดเผยกับ ซโวนิตเซอร์ นักเขียนของตัวเองโดยได้แสดงให้เห็นถึงความไม่เห็นด้วยกับโอบามาเมื่อปี 2029 ถึงเหตุผลการไม่เห็นด้วยในการส่งกำลังทหารอเมริกันเข้าไปในอัฟกานิสถาน
“มันเป็นอย่างนี้ ตัวผมเมื่อช่วงต้นเมื่อปี 09 (ปี2009) ผมเพิ่งค้นพบเอกสารลับทั้งหมดที่ชั้นล่าง ผมได้เขียนบันทึกภายในด้วยลายมือตัวเองจำนวนราว 40 หน้ายื่นต่อประธานาธิบดี(อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา)แสดงการโต้แย้งต่อการส่งกำลังทหารเพิ่มไปยังอิรัก...ผมหมายความถึงอัฟกานิสถานในทางภาคพื้นที่มันไม่สำคัญ โดยในวันที่พวกเราถอนออกมาจะเหมือนกับวันก่อนที่พวกเราจะเข้าไป”
ไบเดนยังเปิดเผยว่า โอบามายังเคยโมโหโกรธาต่อเขาอย่างหนักต่อการไม่เห็นด้วยในการจัดการวิกฤตเศรษฐกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกันปี หรือวิกฤต Subprime 2008 ในสหรัฐ (วิกฤตสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีเครดิตต่ำ)
CNNรายงานว่า คลิปยังรวมเนื้อหาไม่กี่นาทีที่ไบเดนเล่าถึงบรรยากาศอาหารกลางวันระหว่างตัวเขาและอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา เกี่ยวกับการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2016 โดยในเวลานั้นมีอดีตรัฐมนตรีสหรัฐฯ ฮิลลารี คลินตัน เป็นตัวเก็ง
ไบเดนกล่าวว่า เป็นอาหารมื้อเที่ยงที่อดีตผู้นำสหรัฐฯให้คำแนะนำแก่ตัวเขาว่า สมควรที่จะลงชิงหรือไม่
“เขากล่าวว่ามันเป็นการตัดสินใจของผม มันไม่ได้เกี่ยวกับสนาม”ไบเดนกล่าว
และเสริมต่อว่า “ข้อเท็จจริงคือเขาไม่คิดว่ามันทำได้ในเวลานั้นที่ว่าผมสามารถ ที่ผมในความเป็นจริงจะสามารถออกไปและได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน”
ไบเดนชี้ว่า “นั่นเป็นสิ่งที่ผมอ่านได้ในเวลานั้น”
CNN รายงานว่า อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการทานอาหารค่ำระหว่างโอบามาและไบเดนเกิดขึ้นเมื่อใด แต่เขาได้เล่าคร่าวๆให้นักเขียนฟังไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งปี 2016 เมื่อวันที่ 3 พ.ย ปี 2016
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ทั้งส.สพรรครีพับลิกันและองค์การไม่แสวงหาผลกำไร Oversight Project เกี่ยวข้องธิงแทงก์การเมืองปีกขวาสหรัฐฯ Heritage Foundation ได้ดำเนินคดีฟ้องร้องทางกฎหมายสำหรับคลิปเสียงที่มีการส่งมอบให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯในการสอบสวนปี 2024 ในคดีการแอบเก็บเอกสารลับสหรัฐฯที่บ้านของไบเดน
ทีเจ ดัคโคล(TJ Ducklo) โฆษกไบเดน กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า การเผยแพร่คลิปเป็นตัวอย่างว่า รัฐบาลสหรัฐฯชุดนี้ใช้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯในการเอาคืนทางการเมืองต่อคู่แข่งอย่างไร
สื่ออังกฤษรายงานว่า คลิปเสียงถูกบันทึกระหว่างการให้สัมภาษณ์ในร่างบันทึกความทรงจำปี 2017 ที่ตัวเขาเขียนร่วมกับ ลูว์อิซ ซโวนิตเซอร์
ซึ่งในการบันทึกเมื่อตุลาคม ปี 2016 ไบเดนเปิดเผยว่า “ผมมีโน้ตมากมายตลอดช่วงเวลาเหล่านี้..พวกเขา(ทำเนียบขาว)ไม่รู้ว่าผมมี” พร้อมกับแสดงโน้ตในมือให้นักเขียนดู
และเมื่อปี 2024 อัยการพิเศษสหรัฐฯ โรเบิร์ต เฮอร์ (Robert Hur) สามารถได้บันทึกเสียงและหลักฐานบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรระหว่างการสอบสวนคดีไบเดนแอบเก็บเอกสารลับสหรัฐฯ