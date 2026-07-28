อ่วมเลย!J&Jยอมจ่าย1.85แสนล้านแลกยุติคดี ถูกฟ้อง'แป้งเด็กทัลก์'เป็นต้นตอมะเร็งรังไข่

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยินยอมจ่ายเงิน 5,500 ล้านดอลลาร์(ราว 185,000 ล้านบาท) ยุติการฟ้องร้องหลายหมื่นคำร้องในสหรัฐฯ ตามคำกล่าวหาที่ว่าแป้งเด็กที่ทำมาจากแร่หินทัลก์ ที่เลิกผลิตไปแล้ว เป็นต้นตอของมะเร็งรังไข่
ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเภสัชกรรมแห่งนี้แถลงในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันจันทร์(27ก.ค.) ระบุการจ่ายเงินครอบคลุมคดีความต่างๆราว 69,000 คดีทั้งในศาลกลางและศาลประจำรัฐต่างๆ คิดเป็นสัดส่วน 99.75% ของคดีความต่างๆที่เกี่ยวกับแร่หินทัสก์ ทั้งหมดในประเทศ
ทั้งนี้ข้อตกลงยุติคดีจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับจากร้อยละ 95 ของผู้ยื่นคำร้องในศาลระดับรัฐหรือศาลรัฐบาลกลาง
ทัลก์เป็นแร่ที่มีความอ่อนนุ่ม และครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนประกอบหลักในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อย่างไรก็ตามการใช้งานแร่นี้ลดลง สืบเนื่องจากมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นต่อกรณีที่มันมีความเชื่อมโยงกับโรคมะเร็ง
ในปี 2024 องค์การอนามัยโลกจัดให้ทัสก์ เป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ทาง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยืนกรานว่าไม่พบหลักฐานที่ชี้ชัดว่าทัสก์ก่อให้เกิดมะเร็ง แต่หยุดจำหน่ายแป้งเด็กที่ผลิตจากทัสก์ในสหรัฐฯ ในปี 2020 ตามด้วยทั่วโลกในปี 2023
เมื่อปี 2016 คณะลูกขุนชุดหนึ่งของสหรัฐฯออกคำสั่งให้ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จ่ายเงินชดเชย 72 ล้านดอลลาร์แก่ครอบครัวของผู้หญิงรายหนึ่งที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งรังไข่ ถือเป็นคดีแรกในประเทศแห่งนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แร่ดังกล่าว
แม้ว่าคำตัดสินในคดีดังกล่าวจะถูกกลับคำพิพากษาในอีกหนึ่งปีต่อมา แต่หลังจากนั้นกลับมีข้อร้องเรียนทางกฎหมายต่อบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และคณะลูกขุนในพื้นที่ต่างๆทั่วสหรัฐฯ ต่างมีคำตัดสินให้ฝ่ายโจทก์เป็นผู้ชนะคดี
เอริค ฮาส หัวหน้าฝ่ายคดีความของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ระบุว่าข้อตกลงยุติคดี ทำให้จอห์นสันแอด์จอห์นสัน สามารถก้าวไปข้างหน้าและทิ้งประเด็นปัญหานี้ไว้เบื้องหลังได้เสียที
บรรดาทนายความของฝ่ายโจทก์แสดงความยินดีกับข้อตกลงยุติคดี บอกว่ามันเป็นทางออกที่ดีของการต่อสู้ในชั้นศาลที่ยาวนานกว่า 1 ทศวรรษ อย่างไรก็ตามข้อตกลงไม่ได้ครอบคลุมในสหราชอาณาจักร ดินแดนที่มีการฟ้องร้องเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร ครอบคลุมผู้ที่อาจมีสิทธิ์เรียกร้องเงินชดเชยมากกว่า 7,000 ราย ซึ่งเวลานี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ในกรณีในสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนตุลาคม 2025 มีคำกล่าวหาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันรับรู้แล้วว่า ทัลก์ อาจก่อมะเร็ง ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งรังไข่และมะเร็งเยื่อหุ้มปอด แต่ยังคงเดินหน้าขายผลิตภัณฑ์นี้ คำกล่าวอ้างที่ทางบริษัทปฏิเสธ อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ก็ได้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลสูงของประเทศ
(ที่มา:อัลจาซีราห์)