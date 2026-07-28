เย้ยกันสนุกปาก!สื่อเขมรล้อไทย'อับอายขายหน้าไปทั่วโลก' พลเมืองถูกจับฐานลอบขนยาเสพติดอีกราย

สื่อกัมพูชาได้ทีเย้ยหยัน ระบุไทยต้องอับอายไปทั่วโลกอีกครั้ง หลังผู้หญิงไทยอีกคนถูกจับในญี่ปุ่น ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ เป็นรายที่ 2 ในระยะเวลาห่างกันไม่กี่สัปดาห์
kampucheathmey ระบุว่า เนชั่นทีวี สื่อมวลชนไทย รายงานเมื่อวันจันทร์(27ก.ค.) ผู้หญิงไทยรายหนึ่งชื่อ น.ส.จุฑาทิพย์ วัย 28 ปี ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ หลังถูกตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟ ภายในกล่องพัสดุ น้ำหน้กรวม 12 กิโลกรัม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม แต่ kampucheathmey บอกว่าข่าวดังกล่าวเพิ่งถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันจันทร์(27ก.ค.) ที่ผ่านมา
เว็บไซต์ข่าว kampucheathmey ระบุ เนชั่นทีวี รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ผู้หญิงรายนี้เดินทางไปถึงญี่ปุ่น พร้อมแฟนหนุ่มและเพื่อนอีกคนในวันที่ 12 กรกฏาคม และหลังจากเจ้าหน้าที่พบยาเสพติด เพื่อนร่วมทางของเธอถูกกักตัวไว้เพื่อสอบปากคำ แต่หลังจากสอบปากคำแล้ว เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวแฟนหนุ่มของเธอและเพื่อน ทว่า น.ส.จุฑาทิพย์ ถูกควบคุมตัวเป็นการชั่วคราว
รายงานของ kampucheathmey บอกว่าคดีนี้ยังไม่มีการสืบสวนเพิ่มเติม ในขณะที่พ่อแม่ของ น.ส.จุฑาทิพย์ อ้างว่าลูกสาวของเธอถูกหลอกให้หิ้วกระเป๋าซุกซ่อนยาเสพติด
kampucheathmey รายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ถึงเดือน หลังพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินรายหนึ่งของการบินไทย สายการบินแห่งชาติของไทย ถูกจับกุมในออสเตรเลีย ในความเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด
แอร์โฮสเตสรายดังกล่าว มีชื่อว่า มีนา วัย 26 ปี ถูกจับ ณ สนามบินนานาชาติเมลเบิร์น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2026 ฐานลักลอบขนเฮโรอีน 1 กิโลกรุม มูลค่าราวๆ 343,300 ดอลลาร์ ซุกซ่อนในกระเป๋าถือ 12 ใบ
รายงานของ kampucheathmey ปิดท้ายว่า เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากเคสต้มตุ๋นหลอกลวงที่โผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้ว ไทยยังเต็มไปด้วยยาเสพติดที่กระจายอยู่ภายในประเทศและลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่นเดียวกับเป็นจุดผ่านสำหรับอาชญากรข้ามชาติอีกด้วย
(ที่มา:kampucheathmey)