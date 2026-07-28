โลกงานงอกหนัก!น้ำมันไร้ทางออก'ฮูตี'โจมตีเส้นทางลำเลียงทางบกซาอุฯ เลียนแบบยุทธศาสตร์ปิดฮอร์มุซของอิหร่าน

พวกฮูตีในเยเมน พันธมิตรของอิหร่าน เปิดเผยในวันจันทร์(27ก.ค.) ได้เล็งเป้าเล่นงานแหล่งอุปทานน้ำมันดิบและเส้นทางลำเลียงที่อ่อนไหวจำนวนหนึ่ง ที่เชื่อมทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย ไปยังเมืองยานบู ศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันริมทะเลแดง ส่วนหนึ่งในมาตรการปิดล้อมทางทะเลเล่นงานซาอุดีอาระเบีย ที่ผู้แทนทูตระดับสูงของเยเมน มองว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ลอกเลียนแบบยุทธศาสตร์ปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน
ยาห์ยา ซารี โฆษกของกองทัพฮูตี ระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้ในสิ่งที่เขาเรียกว่า โดรนของซาอุดีอาระเบียล่วงล้ำเข้าสู่น่านน้ำเยเมน
ที่ผ่านมา ซาอุดีอาระเบีย ได้เปลี่ยนเส้นทางการส่งออกน้ำมันของพวกเขา ไปยังเมืองท่ายานบู ผ่านท่อลำเลียงอีสต์-เวสต์ เพื่อหลบหลีกการโจมตีการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่าน ซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฮูตี ได้ขู่ขยายวงความปั่นป่วนทางอุปทานน้ำมันโลก ไปยังน่านน้ำสำคัญแห่งที่ 2 นั่นคือช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ด้วยการประกาศปิดล้อมอุตสาหกรรมน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงกว่าเดิม
ซาอุดีอาระบียตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศ ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งทางทหารของพวกฮูตี ในเมืองท่าโฮเดดาห์ของเยเมน อ้างว่าก็ปกป้องการขนส่งทางเรือ
อาฟราห์ อัล-ซูบา ว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเยเมน ให้ความเห็นในวันจันทร์(27ก.ค.) เชื่อว่าขบวนการฮูตี มีเป้าหมายลอกเลียนแบบยุทธศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน ด้วยการก่อความปั่นป่วนในช่องแคบบับ เอล-มันเดบ และมีความฮึกเหิมยิ่งขึ้น จากการที่นานาชาติมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่เพียงพอ
"ฮูตีต้องการเลียนแบบต้นแบบอิหร่านและมันจะเป็นการปิดช่องแคบหลักๆ 2 ช่องแคบ ประตูทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียและทะเลแดง" อัล-ซูบา กล่าวกับกลุ่มผู้สื่อข่าว ณ สถานทูตเยเมนในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย
ทะเลแดงกลายมาเป็นแนวหน้าใหม่ในสงครามอิหร่าน หลังกลุ่มฮูตีใช้แนวทางยกระดับความขัดแย้งกับซาอุดีอาระเบียด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีประเทศแห่งนี้ พร้อมประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบีย
ซาอุดีอาระเบียตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าที่ตั้งทางทหารของฮูตี และบอกว่าพวกเขาจะปกป้องการเดินเรือสินค้า พร้อมกล่าวหาฮูตีรับใช้ผลประโยชน์ของต่างชาติ
สถานการณ์ที่ลุกลามยังเสี่ยงนำความขัดแย้งหวนคืนสู่เยเมน ดินแดนที่มีผู้คนถูกสังหารหลายแสนคน ครั้งที่ ฮูตี บุกจู่โจมยึกครองกรุงซานาในปี 2014 กระตุ้นให้ซาอุดีอาระเบียเข้าแทรกแซง ด้วยการเป็นแกนนำพันธมิตรอาหรับสู้รบกับพวกฮูตี
ทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในปี 2022 แต่มันถูกฉีกเป็นชิ้นๆจากการยิงตอบโต้ข้ามชายแดนเมื่อเร็วๆนี้ บรรดาเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบีย เหล่านักการทูตตะวันตกและเจ้าหน้าที่เยเมน มองว่าเวลานี้มีโอกาสที่จะกลับคืนสู่สงครามเต็มรูปแบบ มากกว่าช่วงเวลาไหนๆ นับตั้งแต่นั้น
ซูบา บอกว่ารัฐบาลเยเมน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากซาอุดีอาระเบีย เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ลุกลามและมีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นตลอดแนวหน้า ซึ่งทอดยาวจากทะเลแดง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ไปยังชายแดนซาอุดีระเบีย แต่ยังไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยกระดับการโจมตี "เราคิดว่าความขัดแย้งนี้จำเป็นต้องยุติลง ไม่ว่าจะผ่านหนทางแห่งสันติ หรือหนทางอื่น"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)