เตหะรานไม่เล่นด้วย!ทรัมป์อ้างสหรัฐฯเจรจาอิหร่าน'เป็นมิตรมากๆ' แต่โดรนยังบินว่อนถล่มไม่หยุดทั่วตอ.กลาง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันจันทร์(27ก.ค.) เปิดเผยว่าอเมริกามีการพูดคุยที่ดีกับอิหร่าน และมีโอกาสได้ข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับยุติความขัดแย้ง แต่เตือนว่าอเมริกาจะคืนชีพปฏิบัติการโจมตี ถ้าการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ
แม้ทรัมป์มีมุมมองในแง่บวก แต่ดูเหมือนเตหะรานจะทำการทดสอบอย่างรวดเร็วต่อการระงับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐ โดยทั้งซาอุดีอาระเบีย, จอร์แดนและอิรัก ต่างรายงานถูกโดรนโจมตีในวันจันทร์(27ก.ค.)
วอชิงตันระงับยุทธการโจมตีทางอากาศเล่นงานอิหร่าน ที่ลากยาวมานาน 2 สัปดาห์ อย่างกะทันหันเมื่อวันเสาร์(25ก.ค.) ในการเลี้ยวกลับทางยุทธศาสตร์ล่าสุดของทรัมป์ในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากว่า 5 เดือน ล่าสุดในวันจันทร์(27ก.ค.) ผู้นำสหรัฐฯกล่าวอ้างว่า "เรามีการพูดคุยที่ดี ผมคิดว่าเรามีโอกาสดีที่บางอย่างจะเกิดขึ้น และถ้ามันเป็นเช่นนั้น มันจะเป็นเรื่องดี แต่ถ้าไม่ เราจะกลับไปทำในสิ่งที่เราทำเมื่อ 2 วันก่อน"
ระหว่างกล่าวหาเสียงในมิชิแกน ในเวลาต่อมาในวันเดียวกัน ทรัมป์ กล่าวถึงอิหร่านว่า "คุณไม่สามารถติดสินบนพวกเขาได้ คุณจำเป็นต้องเอาชนะพวกเขา และเราจะจัดการพวกเขาให้ยับไปเลย แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ในตอนนี้ การเจรจาที่เป็นมิตรมากๆกำลังเดินหน้าต่อไป"
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวในวันจันทร์(27ก.ค.) ว่ายังมีการส่งข้อความกันระหว่าง 2 ฝ่ายผ่านคนกลาง และอิหร่านไม่ได้ละทิ้งการทูต แต่รายงานข่าวที่ว่าเราร้องขอเจรจานั้นไม่เป็นความจริง "มันไม่ได้อยู่ในดีเอ็นเอของเรา" เขากล่าว
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่านบอกกับรอยเตอร์สในวันอาทิตย์(26ก.ค.) ว่าอิหร่านจะระงับการโจมตี ตราบใดที่การหยุดยิงที่กำหนดเองโดยทรัมป์ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมากองบัญชาการทหารกลางของเตหะรานกล่าวหาสหรัฐฯคุกคามเรือและเรือบรรทุกน้ำมันในน่านน้ำของพวกเขา รวมถึงพยายามดำเนินการปิดล้อมทางทะเลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเข้าองค์ประกอบของการยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาค
ขณะเดียวกัน ซาอุดีอาระเบีย เผยว่าได้ยิงโดรนหลายลำที่ล็อคเป้าเล่นงานเป้าหมายทางปิโตรเลียมของพวกเขา ในนั้นรวมถึงในกรุงริยาด พร้อมบอกว่าโดรนเหล่านั้นยิงออกมาจากอิรักโดยกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้
อีกด้านหนึ่ง พวกฮูตี พันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ระบุว่าได้เล้งเป้าเล่นงานท่อลำเลียงอีสต์-เวสต์ ที่ลำเลียงน้ำมันไปยังยานบู ท่าเรือหลักริมทะเลแดงของซาอุดีอาระเบีย โดยอ้างว่าเพื่อแก้แค้นกรณีที่ถูกโดรนของริยาดล่วงล้ำเขตแดน
เตหะรานยังอ้างด้วยว่าพวกเขายังคงเป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ น่านน้ำสำคัญต่อการขนส่งอุปทานพลังงานโลก ที่ทาง ทรัมป์ อยากให้เรือทั้งหลายสามารถล่องผ่านได้อย่างเสรี
การตัดสินใจของทรัมป์ ในการระงับปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯ เป็นการขานรับต่อคำแนะนำจากกองทัพ ที่บอกว่าการทิ้งระเบิดได้มาถึงขีดจำกัดของผลลัพธ์ที่จะสามารถทำได้แล้ว โดยบรรดาผู้บัญชาการทหารได้ให้คำแนะนำกับประธานาธิบดี ว่าพวกเขาแทบไม่เหลือเป้าหมายแล้ว ส่วนพลเอกเดน แคน ประธานเสนาธิการทหารร่วม แสดงความกังวลเกี่ยวกับสรรพาวุธทางอากาศที่ร่อยหรอลง
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ปฏิเสธคำชี้แนะที่ว่าสหรัฐฯกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนกระสุน โดยบอกว่ากองทัพกำลังเร่งฟื้นฟูคลังสำรองที่ลดลงจากการป้อนไปยังยูเครน และบอกว่าเขาอยากได้อาวุธที่ดูมีระดับมากกว่านี้
(ที่มา:รอยเตอร์ส)