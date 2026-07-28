ในไทยว่าไง!น้ำมันดิ่งเหว$8หลังสหรัฐฯระงับโจมตีอิหร่าน ทองบวก-หุ้นอเมริกาปิดผสมผสาน

ราคาน้ำมันดิ่งลงแรงในวันจันทร์(27ก.ค.) แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังสหรัฐฯระงับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล่นงานอิหร่านอย่างกะทันหันในช่วงสุดสัปดาห์ เพิ่มความหวังทางออกด้านการทูตที่จะเปิดทางคืนชีพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ผลักทองคำปรับขึ้น ขณะที่วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ท่ามกลางรายงานผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 6.70 ดอลลาร์ ปิดที่ 82.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 8.42 ดอลลาร์ ปิดที่ 88.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม
ไมค์ วอลท์ซ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์และสื่อมวลชนอเมริกาอื่นๆ ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจระงับการโจมตีอิหร่าน มอบเวลาให้แก่การเจรจาทางการทูตเพิ่มเติม
ต่อมาในวันจันทร์(27ก.ค.) ทรัมป์ เปิดเผยว่าสหรัฐฯมีการพูดคุยที่ดีกับอิหร่าน และมีโอกาสดีที่บางอย่างจะเกิดขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงหนึ่งๆ อย่างไรก็ตามเขาขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหารอย่างหนักหน่วง ถ้าการทูตล้มเหลว
ส่วนราคาทองคำในวันจันทร์(27ก.ค.) ปิดบวก หลังความเป็นปรปักษ์ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านหยุดลง ฉุดน้ำมันต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ซึ่งคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ก่อนหน้าการประชุมตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอเมริกา(เฟด)ในสัปดาห์นี้ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นราว 0.2% ปิดที่ 4,077.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯในวันจันทร์(27ก.ค.) ปิดผสมผสาน นักลงทุนรอข้อมูลชี้นำจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่ง ในสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ขณะเดียวกันก็กังวลว่าราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง อาจบีบให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 262.83 จุด (0.51 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,210.08 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 1.20 จุด (0.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,413.18 จุด แนสแดค ลดลง 43.74 จุด (0.18 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 24,932.08 จุด
ไมโครซอฟต์, แอมะซอน, เมตาและแอปเปิล มีกำหนดเผยแพร่รายงานผลประกอบการรายไตรมาสในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความคลางแคลงในมากขึ้นเรื่อยๆของนักลงทุน ว่าการดีดตัวขึ้นของหุ้นต่อเนื่องมานานนับปี จากมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ อาจกำลังแผ่วลงไป
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนถูกสั่นคลอนจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของเทสลาและอัลฟาเบ็ท ที่แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 บริษัท ใช้จ่ายเงินไปอย่างหนักในด้านปัญญาประดิษฐ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)