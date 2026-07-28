สุดอ่วม! “ไต้ฝุ่นโนอึล” ขึ้นฝั่งทางใต้ของ “จีน” ก่อนอ่อนตัวเป็นพายุโซนร้อน กระทบโรงงานค่ายรถไฟฟ้า BYD ใน “เซินเจิ้น” หยุดการผลิตชั่วคราว มีรถใหม่รอส่งมอบเสียหาย

เอเจนซีส์/เอเอฟพี – มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 10 คนและบาดเจ็บอีก 23 คนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักที่มณฑลกานซู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ขณะที่ไต้ฝุ่นโนอึลขึ้นฝั่งทางใต้ที่มณฑลกว่างโจวกระทบฮ่องกงต้องสั่งยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก ด้านโรงงานค่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD สั่งหยุดการผลิตชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน มีรถอีวีใหม่เสียหายรวมรุ่น Da Tang และรุ่น Fang Cheng Bao Ti7
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวันนี้(27 ก.ค)ว่า มีรายงานการเสียชีวิตเกิดขึ้นที่มณฑลมณฑลกานซู่จากน้ำท่วมฉับพลันเนื่องมาจากฝนตกหนักและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 23 ราย อ้างอิงจากสำนักข่าวซินหัวของจีน
“คลื่นสูงเกิดจากฝนตกหนักระสั้นในพื้นที่งดงามของเทศมณฑลเว่ยหยวน (Weiyuan County) เมืองติงสี( Dingxi City ) ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนติดอยู่ในพื้นที่ในมณฑลกวางซู” สถานีโทรทัศน์ทางการจีน CCTV รายงาน
ก่อนหน้านี้ CCTV รายงานว่าพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันคือ Shuangshimen ที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาแนวยาวทางใต้ของมณฑลห่างจากกรุงปักกื่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 1,200 ก.ม
สกายนิวส์รายงานว่า ปฎิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อหลังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ตั้งเตนท์ยังคงติดอยู่
เอเอฟพีรายงานโดยอ้างอิงจาก CCTV ว่า กู้ภัยประสบความสำเร็จสามารถช่วยออกมาได้ 174 คนและผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้จีนเตรียมพร้อมระดับสูงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันวันอาทิตย์(27) หลังไต้ฝุ่นโนอึล(Typhoon Noul) ขึ้นฝั่งเมื่อช่วงต้นของวัน
สกายนิวส์ชี้ว่า พายุไต้ฝุ่นโนอึลทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในทางภาคใต้และภาคกลางของจีน
อย่างไรก็ตามหลังขึ้นฝั่งพบว่าพายุไต้ฝุ่นอ่อนตัวกลายเป็นพายุโซนร้อนโนอึลในวันอาทิตย์(26)
ประชาชนจีนไม่ต่ำกว่า 801,000 คนในมณฑลกว่างตงถูกสั่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยวานนี้ อ้างอิงจากสำนักข่าวซินหัว
และที่ฮ่องกง เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้สั่งยกเลิกเที่ยวบินเพราะไต้ฝุ่นไปราว 350 ไฟลท์กระทบผู้โดยสารร่วม 2,000 คนต้องตกค้างที่สนามบินในระหว่างสุดสัปดาห์
การรายงานยังชี้ว่ามีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 21 คนระหว่างไต้ฝุ่นโนอึลกวาดไปทั่วเมือง อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ฮ่องกง
ขณะเดียวกันพายุไต้ฝุ่นยังทำให้โรงงานการผลิตของรถยนต์ไฟฟ้า BYD ในเมืองเซินเจิ้น ต้องหยุดเป็นเวลา 2 วันหลังกระทบสายการผลิตใหญ่ 2 สาย
Car News China สื่อยานยนต์จีนรายงานวานนี้(27)ว่า พายุไต้ฝุ่นโนอึลทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยทางกายภาพที่ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดังของจีน BYD ในสภาพเล็กน้อย รวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ถูกดัดแปลงเป็นอพาร์ทเมนท์ที่พักที่พังราบ หน้าต่าง และอุปกรณ์ด้านนอก
ความเสียหายยังเกิดขึ้นกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ประกอบเสร็จแล้วที่ถูกนำมาจอดไว้อยู่ที่ลานจอดด้านนอกรอการนำส่งไปให้ลูกค้า
โดยสภาพความเสียหายดังกล่าวที่มีสาเหตุมาจากต้นไม้ล้มหรือเศษชิ้นส่วนตกใส่รถ รวมไปถึงกระจกรถด้านข้างทะลุ และกระจกรถด้านหลังแตกเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่
รถที่ได้รับความเสียหายจากพายุโนอึลได้แก่รุ่น Da Tang และรุ่น Fang Cheng Bao Ti7 2 คัน ที่รุ่นนี้เป็นรถ SUV ที่มีคำสั่งซื้อตกค้างมากมาย
สื่อรถยนต์จีนชี้ว่า รถอีวีที่เสียหายเหล่านี้เชื่อว่า BYD จะนำกลับไปซ่อมแซมและไม่ส่งมอบให้กับลูกค้าแต่จะนำไปขายในราคาถูกลดเป็นพิเศษให้กับพนักงานในบริษัทแทน ตามธรรมเนียมปฎิบัติเหมือนเช่นค่ายรถต่างๆในแดนมังกร