ตำรวจซีแอตเติลตระเวนล่าผู้ต้องสงสัย ดวลปืนในฟู้ดเฟสติวัลถูกลูกหลงตาย 3

เอพี/เอเอฟพี – ตำรวจซีแอตเติลจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 คน ขณะที่อีกคนหนีไปได้ หลังเหตุยิงกันในเทศกาลอาหารที่จัดขึ้นใต้หอสังเกตการณ์สเปซนีดเดิล ที่มีผู้เสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บ 4 คน รวมถึงเด็กชายวัย 2 ปี
ไทโรน เดวิส ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจซีแอตเติล แถลงเมื่อคืนวันอาทิตย์ (26 ก.ค.) ว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่า ผู้ต้องสงสัยยิงต่อสู้กัน และเหตุการณ์นี้ไม่ถือเป็นภัยคุกคามต่อประชาชน อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ตำรวจยังไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณสันฐานของผู้ต้องสงสัยที่ยังหลบหนีไปได้
เกรซ นูเนซ โฆษกสำนักงานดับเพลิงซีแอตเติล เผยว่า มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 คน และคนที่ 3 ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ส่วนผู้บาดเจ็บ 4 คน ซึ่งรวมถึงเด็กชายวัย 2 ปี ถูกนำส่งโรงพยาบาลและอาการคงที่แล้ว
เหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงท้ายของเทศกาลอาหารประจำปี “ไบต์ ออฟ ซีแอตเทิล” ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน และดึงดูดผู้จำหน่ายอาหาร ร้านค้าปลีก และศิลปินนักแสดงนับร้อย
เดวิสเผยว่า ภายในงานมีเจ้าหน้าที่หลายสิบนายคอยดูแลความปลอดภัย และผู้อยู่ในงานบางคนเห็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชักปืนออกมายิง โดยผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งมอบตัวในที่เกิดเหตุ ส่วนอีกคนหนีไปได้ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพยายามค้นหาทั่วทั้งบริเวณ แต่ไม่พบผู้ต้องสงสัย พบแต่ปืน 2 กระบอก
หลังเกิดเหตุ ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์และเริ่มอพยพคนออกจากบริเวณโดยรอบของซีแอตเติลเซ็นเตอร์ บ็อบ เฟอร์กูสัน ผู้ว่าการรัฐวอชิงตัน เผยว่า เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของรัฐถูกส่งไปช่วยตำรวจซีแอตเติล
เฟธ อาเดีย ฮันเตอร์ เล่าว่า เธอและเพื่อนๆ เพิ่งได้เครปที่สั่งไว้ตอนที่เสียงปืนดังขึ้น และเธอรับรู้ว่า มือปืนอยู่ไม่ไกล จึงชวนเพื่อนหนีไปหลบอยู่ในพิพิธภัณฑ์เด็กที่อยู่แถวนั้น
โรเบอร์โต รามิเรซ ที่นำของไปขายในงาน บอกว่า ได้ยินเสียงดังเหมือนประทัด ก่อนที่จะมีคนตะโกนว่า มีการยิงกัน และผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นยังมีผู้ที่เพิ่งไปถึงและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทยอยเข้าไปในงาน ก่อนถูกตำรวจแจ้งให้ออกจากสถานที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ จากข้อมูลบนเว็บไซต์ งานไบต์ ออฟ ซีแอตเทิลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1982 มีผู้เข้าร่วมงานราว 350,000 คนตลอด 3 วันที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และการเฉลิมฉลองร่วมกันของชุมชน