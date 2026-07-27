น้องสาว“คิม จองอึน”จวกประชาคมอาเซียนโง่ กรณีเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์

เอเอฟพี - ในวันจันทร์ (27 ก.ค.) น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ได้ตำหนิกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่เรียกร้องให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ โดยกล่าวว่าเป็น "เรื่องโง่เขลาและไร้สาระ"
ในการประชุมระดับภูมิภาคประจำปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) แสดงความ "กังวลอย่างยิ่ง" ต่อการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องของเปียงยาง และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจา "เพื่อบรรลุสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนในคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์"
เกาหลีเหนือยืนกรานมานานแล้วถึงสิทธิในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกห้ามภายใต้เงื่อนไขของการคว่ำบาตรโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ตาม ทั้งนี้ เกาหลีเหนือได้บัญญัติสถานะอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2023
คิม โย จอง น้องสาวของ คิม จอง อึน ระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลว่า เธอไม่พอใจอย่างยิ่งต่อท่าทีที่เป็นปรปักษ์อย่างโจ่งแจ้งของเวทีอาเซียน ที่ร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการประกาศเรื่อง 'การปลดอาวุธนิวเคลียร์' และเพิกเฉยต่อรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือ
เธอระบุว่า "นี่คือความล้มเหลวในการคิดเชิงกลยุทธ์และตรรกะ และเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระที่ยังคงยึดมั่นใน 'การปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี' ซึ่งได้สูญเสียความหมายไปแล้วทั้งในเชิงแนวคิดและในทางปฏิบัติ"
เธอกล่าวเสริมว่า อาเซียนควรระวัง "การถูกใช้เป็นกระบอกเสียงรับจ้างของสหรัฐฯ"
เมื่อเดือนมิถุนายน คิม โย จอง ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือ เคยระบุในแถลงการณ์ว่า โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคือ "แนวทางที่ไม่มีวันถอย"
เปียงยางประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าตนเองเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ "ไม่สามารถย้อนกลับได้" นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่าง คิม จองอึน กับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ในปี 2019 ประสบความล้มเหลวเนื่องจากความขัดแย้งเรื่องขอบเขตของการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร