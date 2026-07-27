อิหร่านเชื่ออเมริกาพักรบแค่สับขาหลอก ประกาศทวงแค้นยูเครนลอบยิงเรือสินค้า

รอยเตอร์/เอเอฟพี – อิหร่านประกาศระงับการโจมตีตราบที่อเมริกาทำแบบเดียวกัน เชื่อการพักรบของวอชิงตันเป็นแค่การสับขาหลอกเหมือนเดิม พร้อมเตือนยูเครนเตรียมพบผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงจากการยิงเรืออิหร่านในทะเลแคสเปียนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ทรัมป์ออกมาโต้ข่าวพักการโจมตีเพราะอาวุธหมด ยันอเมริกามีกระสุนมากกว่าชาติใดในโลก
ภายหลังการระดมโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านอย่างหนักหน่วง 13 คืนติดต่อกัน กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ระงับปฏิบัติการดังกล่าวตั้งแต่คืนวันศุกร์ (26 ก.ค.) เป็นต้นมา ซึ่งอิหร่านก็งดตอบโต้ด้วยการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพอเมริกัน
เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ได้แจ้งไปยังอเมริกาแล้วว่า เนื่องจากยุทธศาสตร์ของอิหร่านคือการตอบโต้ ดังนั้นหากทางอเมริกาไม่โจมตี อิหร่านก็จะระงับปฏิบัติการโจมตีเช่นเดียวกัน
ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงกว่า 7% อยู่ที่ต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลช่วงสั้นๆ เมื่อเช้าวันจันทร์ ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์ เทกซัส อินเตอร์มีเดียต ลดลง 4% อยู่ที่ 85.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
การที่ทั้งสองฝ่ายระงับการโจมตีตอบโต้กันยังปลุกความหวังในการฟื้นการเจรจา แม้สื่อในอเมริการายงานว่า สาเหตุที่เพนตากอนยอมพักอาจมาจากเรื่องอาวุธและกระสุน อาทิ ระบบขีปนาวุธแพทริออต ที่ร่อยหรอลง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอาทิตย์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันกับวอลล์สตรีท เจอร์นัลว่า อเมริกามีกระสุนมากกว่าชาติใดในโลก และมากเกินกว่าที่ต้องการจะใช้ด้วย
ไมค์ วอลซ์ เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำสหประชาชาติ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ นิวส์ ซันเดย์ และเอ็นบีซี นิวส์ว่า กองทัพสหรัฐฯ มีทุกสิ่งที่ต้องใช้ในสงครามตะวันออกกลาง แต่ที่ทรัมป์ตัดสินใจระงับการโจมตีก็เพื่อให้เวลากับแนวทางการทูต
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของอเมริกาเผยว่า เมื่อไม่กี่วันมานี้ เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯ หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า การทิ้งระเบิดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อป้องปรามการคุกคามของอิหร่านต่อการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ได้โจมตีเป้าหมายที่เลือกไว้เกือบหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่คนเดิมระบุเพิ่มเติมว่า พลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมของกองทัพสหรัฐฯ ตั้งข้อสังเกตเป็นการส่วนตัวกับทรัมป์ว่า การฟื้นปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ต่ออิหร่านอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับคลังกระสุน ซึ่งรวมถึงระบบสกัดขีปนาวุธที่กองทัพอเมริกาใช้ในตะวันออกกลาง
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวอาวุโสในอิหร่านบอกกับรอยเตอร์ว่า เตหะรานไม่ได้คาดหวังมากนักว่า การตัดสินใจระงับการโจมตีของทรัมป์ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดยืนการเจรจาครั้งใหญ่ของอเมริกา แต่เชื่อว่าเป็นแค่กลยุทธ์มากกว่าการกระทำอย่างจริงใจ เพราะอิหร่านมีประสบการณ์เลวร้ายมากพอที่จะมองออกว่า นี่เป็นการหลอกลวงของอเมริกา
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านทุกคืนเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทางเตหะรานเอาคืนด้วยการโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดในประเทศอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิตรของอเมริกา
การฟื้นปฏิบัติการทางทหารของวอชิงตันส่งผลโดยตรงต่อข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามที่สองฝ่ายตกลงกันเมื่อเดือนที่แล้ว
สื่อหลายสำนักระบุว่า การตัดสินใจระงับปฏิบัติการครั้งล่าสุดของทรัมป์เกิดขึ้นหลังการประชุมเมื่อวันศุกร์ (24 ก.ค.) ที่เคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสในกองทัพอีกคน และที่ปรึกษาทางการเมือง แสดงความกังวลกับปฏิบัติการโจมตีของอเมริกา
รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ แสดงความไม่แน่ใจกับปฏิบัติการโจมตี ขณะที่เว็บข่าวแอกซิออสรายงานว่า พลเรือเอก แบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองกำลังทั้งหมดของอเมริกาในตะวันออกกลาง แนะนำให้ระงับการทิ้งระเบิดเนื่องจากประสิทธิภาพของปฏิบัติการดังกล่าวถึงขีดจำกัดแล้ว
ในวันจันทร์ เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน กล่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่า การที่ยูเครนโจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไร้ความชอบธรรม และอันตรายอย่างชัดเจน อีกทั้งละเมิดกฎบัตรของสหประชาชาติ และจะต้องได้รับการตอบโต้ที่คาดไม่ถึงจากเตหะราน