“หญิงจีน” ถือ "พาสปอร์ตแคนาดา" โดนจับใน “เบลเยียม” สงสัยเป็นสายลับประเทศที่ 3 พยายามจารกรรมความลับจาก “สนง.ใหญ่นาโต”

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่แถลงวันเสาร์(25 ก.ค)ว่า จับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นพนักงานฝึกงานหญิงพยายามล้วงความลับที่สำนักงานใหญ่องค์การนาโตในเบลเยียม เชื่อเป็นสายให้ประเทศที่ 3 และเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมองค์กร
เอเอฟพีรายงานวานนี้(26 ก.ค)ว่า พลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนโดนจับกุมในวันพฤหัสบดี(23)ที่สำนักงานใหญ่องค์การนาโตหรือ SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) ในเมืองMons เบลเยียม
สำนักงานอัยการเบลเยียมแถลงว่า หญิงคนดังกล่าวทำงานเป็นพนักงานฝึกงานในช่วงเกิดเหตุ
“เธอต้องสงสัยจารกรรมล้วงความลับให้กับประเทศที่ 3 และเป็นสมาชิกอาชญากรรมองค์กร” รายงานจากสำนักงานอัยการเบลเยียม
“ผู้ต้องสงสัยได้รับความสนใจจสกหน่วยความมั่นคงของ SHAPE ที่ได้รายงานเรื่องนี้ต่อหน่วยความมั่นคงและข่าวกรอง” สำนักงานอัยการเบลเยียมเสริมแต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นการจารกรรมประเภทใด
หลังจากรับเรื่องพบว่า สำนักงานอัยการเบลเยียมได้ส่งต่อให้ตำรวจใน Charleroi ทำการสอบที่ได้ออกตรวจค้นในวันพฤหัสบดี(23)ที่บ้านพักของหญิงคนดังกล่าวและที่ทำงานของเธอ
เอเอฟพีรายงานว่า ส่งผลทำให้ศาลเบลเยียมออกหมายจับพนักงานฝึกหัดในวันเดียวกัน(23)
CTV News ของแคนาดา รายงานเพิ่มเติมว่า มาร์โก บอยล์ (Margo Boyle) โฆษกกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะแคนาดา (Public Safety Canada) กล่าวผ่านแถลงการณ์ในวันเสาร์(25)ว่า ทางกระทรวงไม่มีหน้าที่ออกมาแสดงความเห็นระหว่างที่คดีกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน
“ชาวแคนาดาทั้งหลายสามารถวางใจได้ว่าหน่วยงานรักษากฎหมายแคนาดาและหน่วยงานข่าวกรองยังคงมีความสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่งกับองค์กรพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนในการต่อสู้กับความเคลื่อนไหวภัยคุกคามเหมือนเช่นที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมในเบลเยียมวันพฤหัสบดี(23)”
ทั้งแคนาดาและเบลเยียมเป็นสมาชิกขององค์กรนาโตที่ในปี 2021 ได้ประกาศว่า “จีน” เป็นความท้าทายทางความมั่นคงพร้อมไปกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจาก “รัสเซีย” และตะวันออกกลาง