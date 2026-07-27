ระอุ! “รัสเซีย” เตรียมรับ “3หมื่นทหารเกาหลีเหนือ” ร่วมรบสงครามยูเครน “เซเลนสกี” เตือนทั่วทั้ง “เอเชีย” เสี่ยงตกในพิสัยทำการ “เครื่องยิงมิสไซล์เปียงยาง” ที่ส่งช่วย “ปูติน”

เอเจนซีส์ – ผู้นำยูเครนเผยวันเสาร์(25 ก.ค)ว่า รัสเซียกำลังจะได้กำลังทหารเกาหลีเหนือเพิ่มอีก 30,000 นายเพื่อเข้าสู่สมรภูมิรบในยูเครน พร้อมกับเครื่องยิงมิสไซล์แดนโสม ชี้เเป็นความร่วมมือที่น่าวิตกจะทำให้ทั่วภูมิภาคเอเชียตกอยู่ในความเสี่ยง
CNA ของสิงคโปร์รายงานวันอาทิตย์(26 ก.ค)ว่า ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ได้ออกมาเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียค่ำวันอาทิตย์(25) รัสเซียกำลังเตรียมพร้อมรับทหารเกาหลีเหนือเพิ่มอีก 30,000 นายและเครื่องยิงมิสไซล์เพื่อเข้ามาทำสงครามกับยูเครน
ทั้งนี้พบว่าเป็นการเตรียมการสำหรับทหารล็อตใหม่เกิดขึ้นในภูมิภาคโวโรเนซฮ์(Voronezh) ใกล้พรมแดนยูเครน
พร้อมเสริมว่า ความร่วมมือเช่นนั้นทำให้ทั่วเอเชียตกอยู่ในความเสี่ยงที่อยู่ในพิกัดทำการมิสไซล์ของเกาหลีเหนือ
“รัสเซียต้องการได้รับทหารอีก 30,000 นายจากเกาหลีเหนือ”
พร้อมเสริมว่า “นับตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมา การเตรียมพร้อมเกิดขึ้นที่ภูมิภาคโวโรเนซห์สำหรับการรับทหารเหล่านั้น” ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี โพสต์บนแพลตฟอร์ม X
เขากล่าวว่า “เกาหลีเหนือเช่นกันกำลังเตรียมพร้อมการส่งมอบเครื่องยิงมิสไซล์เพิ่มไปยังรัสเซีย”
ผู้นำยูเครนชี้ว่า “ภัยคุกคามนี้ไม่ใช่แค่ต่อยูเครน โดยรัสเซียกำลังช่วยเกาหลีเหนือเพื่อเรียนรู้การทำสงคราม เพื่อพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ และเพิ่มความสามารถการใช้มันในการสู้รบจริง”
ประธานาธิบดีเซเลนสกียังกล่าวอย่างน่าตกใจว่า “เป็นภัยคุกคามที่มีต่อทุกคนในเอเชียที่อยู่ในรัศมีทำการมิสไซล์ของเกาหลีเหนือ”
ทั้งนี้ทั้งรัสเซียและยูเครนได้ลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือทางการทหารในปี 2024 และเปียงยางได้ยืนยันอีกครั้งในการสนับสนุนการทำสงครามในระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ โช ซอน ฮุย (Choe Son Hui)
สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานหลังการหารือระหว่างกันว่า “เปียงยางแสดงการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับนโยบายภายในและภายนอกของรัสเซียเพื่อถอนรากต้นตอของความขัดแย้งยูเครนและปกป้องอธิปไตยประเทศของตัวเอง ความถูกต้องทางพรมแดน และความยุติธรรมระหว่างประเทศ”
ขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน แสดงความยินดีต่อการสนับสนุนของเกาหลีเหนือในวิดีโอคลิปที่เผยแพร่ก่อนหน้าการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศเปียงยาง CNA ชี้
โดยในทางตอบแทนสำหรับความช่วยเหลือทางการทหาร เปียงยางได้รับเงิน เทคโนโลยีทางการทหาร และอาหารรวมพลังงานเพื่อช่วยเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติต่อโครงการนิวเคลียร์ของตัวเอง
นิวสวีคของสหรัฐฯวิเคราะห์ว่า การที่เปียงยางที่ปัจจุบันมีทหารสู้รบเพื่อรัสเซียในสงครามยูเครนแล้วจะส่งกำลังทหารเข้าไปเพิ่มอีก 30,000 นายถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ในการสนับสนุน และขนาดความช่วยเหลือนั้นอาจเป็น 2 เท่าของสิ่งที่เปียงยางที่ผ่านมามอบให้รัสเซีย
ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกต่อสหรัฐฯและชาติพันธมิตรที่เห็นว่า เกาหลีเหนือกำลังมีความสามารถทางการทหารในสนามรบเพิ่มในระหว่างได้รับการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือทางการทหารและทางเทคโนโลยีจากรัสเซียเป็นการตอบแทน