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ระอุ! “รัสเซีย” เตรียมรับ “3หมื่นทหารเกาหลีเหนือ” ร่วมรบสงครามยูเครน “เซเลนสกี” เตือนทั่วทั้ง “เอเชีย” เสี่ยงตกในพิสัยทำการ “เครื่องยิงมิสไซล์เปียงยาง” ที่ส่งช่วย “ปูติน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ – ผู้นำยูเครนเผยวันเสาร์(25 ก.ค)ว่า รัสเซียกำลังจะได้กำลังทหารเกาหลีเหนือเพิ่มอีก 30,000 นายเพื่อเข้าสู่สมรภูมิรบในยูเครน พร้อมกับเครื่องยิงมิสไซล์แดนโสม ชี้เเป็นความร่วมมือที่น่าวิตกจะทำให้ทั่วภูมิภาคเอเชียตกอยู่ในความเสี่ยง

CNA ของสิงคโปร์รายงานวันอาทิตย์(26 ก.ค)ว่า ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ได้ออกมาเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียค่ำวันอาทิตย์(25) รัสเซียกำลังเตรียมพร้อมรับทหารเกาหลีเหนือเพิ่มอีก 30,000 นายและเครื่องยิงมิสไซล์เพื่อเข้ามาทำสงครามกับยูเครน

ทั้งนี้พบว่าเป็นการเตรียมการสำหรับทหารล็อตใหม่เกิดขึ้นในภูมิภาคโวโรเนซฮ์(Voronezh) ใกล้พรมแดนยูเครน

พร้อมเสริมว่า ความร่วมมือเช่นนั้นทำให้ทั่วเอเชียตกอยู่ในความเสี่ยงที่อยู่ในพิกัดทำการมิสไซล์ของเกาหลีเหนือ
“รัสเซียต้องการได้รับทหารอีก 30,000 นายจากเกาหลีเหนือ”

พร้อมเสริมว่า “นับตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมา การเตรียมพร้อมเกิดขึ้นที่ภูมิภาคโวโรเนซห์สำหรับการรับทหารเหล่านั้น” ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี โพสต์บนแพลตฟอร์ม X

เขากล่าวว่า “เกาหลีเหนือเช่นกันกำลังเตรียมพร้อมการส่งมอบเครื่องยิงมิสไซล์เพิ่มไปยังรัสเซีย”

ผู้นำยูเครนชี้ว่า “ภัยคุกคามนี้ไม่ใช่แค่ต่อยูเครน โดยรัสเซียกำลังช่วยเกาหลีเหนือเพื่อเรียนรู้การทำสงคราม เพื่อพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ และเพิ่มความสามารถการใช้มันในการสู้รบจริง”

ประธานาธิบดีเซเลนสกียังกล่าวอย่างน่าตกใจว่า “เป็นภัยคุกคามที่มีต่อทุกคนในเอเชียที่อยู่ในรัศมีทำการมิสไซล์ของเกาหลีเหนือ”

ทั้งนี้ทั้งรัสเซียและยูเครนได้ลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือทางการทหารในปี 2024 และเปียงยางได้ยืนยันอีกครั้งในการสนับสนุนการทำสงครามในระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ โช ซอน ฮุย (Choe Son Hui)

สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานหลังการหารือระหว่างกันว่า “เปียงยางแสดงการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับนโยบายภายในและภายนอกของรัสเซียเพื่อถอนรากต้นตอของความขัดแย้งยูเครนและปกป้องอธิปไตยประเทศของตัวเอง ความถูกต้องทางพรมแดน และความยุติธรรมระหว่างประเทศ”

ขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน แสดงความยินดีต่อการสนับสนุนของเกาหลีเหนือในวิดีโอคลิปที่เผยแพร่ก่อนหน้าการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศเปียงยาง CNA ชี้

โดยในทางตอบแทนสำหรับความช่วยเหลือทางการทหาร เปียงยางได้รับเงิน เทคโนโลยีทางการทหาร และอาหารรวมพลังงานเพื่อช่วยเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติต่อโครงการนิวเคลียร์ของตัวเอง

นิวสวีคของสหรัฐฯวิเคราะห์ว่า การที่เปียงยางที่ปัจจุบันมีทหารสู้รบเพื่อรัสเซียในสงครามยูเครนแล้วจะส่งกำลังทหารเข้าไปเพิ่มอีก 30,000 นายถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ในการสนับสนุน และขนาดความช่วยเหลือนั้นอาจเป็น 2 เท่าของสิ่งที่เปียงยางที่ผ่านมามอบให้รัสเซีย

ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกต่อสหรัฐฯและชาติพันธมิตรที่เห็นว่า เกาหลีเหนือกำลังมีความสามารถทางการทหารในสนามรบเพิ่มในระหว่างได้รับการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือทางการทหารและทางเทคโนโลยีจากรัสเซียเป็นการตอบแทน