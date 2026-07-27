พายุใหญ่กำลังมา!สื่อแฉUSแค่เงียบไม่ได้หยุด คิดยกทัพจู่โจมครั้งใหญ่บุกยึดคลังยูเรเนียมของอิหร่าน

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) กำลังพิจารณาถึงสิ่งที่อาจเป็นปฏิบัติการทางทหารล้ำสมัยและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านการทหาร ในการเข้ายึดสต๊อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่าน ตามรายงานของนิวยอร์กโพสต์อ้างอิงแหล่งข่าวในวันอาทิตย์(26ก.ค.)
นิวยอร์กโพสต์อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ ระบุว่าแผนดังกล่าวจะเป็นการส่งทหารราบหลายพันนาย บุกจู่โจมที่ตั้งนิวเคลียร์ทั้งหลายที่ได้รับการคุ้มกันอย่างหนาแน่น โดยมีเป้าหมายที่แท้จริง คือเปิดทางมอบหมายให้หน่วยคอมมาโดหัวระดับกระทิกลุ่มเล็กๆ เข้าไปนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกมา
อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งเก็บที่แท้จริงของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่าน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ โดยเตหะรานมีโรงงานนิวเคลียร์หลักๆอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ฟอร์โด, นาทานซ์, อิสฟาฮาน และภูเขาพิกแอกซ์ โดยที่ตั้งเก่าของ 3 แห่งแรกโดนสหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีไปเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้เชื่อกันว่าจากยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั้งหมด 440 กิโลกรัม มีอยู่ 200 กิโลกรัม ที่น่าจะถูกเก็บอยู่ในอุโมงค์ลึกลงไปใต้ดินรอบอกอิสฟาฮาน และมีอีกจำนวนหนึ่งเก็บไว้ที่นาทานซ์
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน เคยพูดเมื่อเดือนมีนาคม ว่าคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะความเข้มข้นสูงของเตหะราน ยังคงถูกฝังอยู่ใต้ซากหักพังของโรงงานที่ถูกสหรัฐฯและอิสราเอลโจมตี พร้อมระบุว่าปัจจุบันอิหร่านยังไม่มีแผนเก็บกู้หรือเจือจางมัน
ในส่วนของภูเขาพิกแอกซ์ แหล่งที่ตั้งที่มีระบบป้องกันแน่นหนา ซึ่งถูกเจาะลึกลงไปในชั้นหินแกรนิต มันรอดพ้นจากการถูกโจมตีเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากยังคงอยู่ระหว่างก่อสร้างและส่วนใหญ่แล้วยังคงว่างเปล่าในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นที่ตั้งแหล่งนี้ได้รับการเสริมป้อมปราการอย่างแข็งแกร่ง ทำให้สหรัฐฯและอิสราเอลเชื่อว่าอิหร่านอาจย้ายเครื่องหมุนเหวี่ยงเสริมสมรรถนะยูเรเนียม รวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ลึกลงไปใต้ดิน แต่เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ยังไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างเต็มกำลัง
ตามรายงานของนิวยอร์กโพสต์ ระบุว่ากำลังพลปกติของสหรัฐฯจะได้รับมอบหมายให้จู่โจมที่ตั้งแหล่งนี้ และจัดตั้งแนวป้องกัน ในระหว่างนั้น กองกำลังชุดเล็ก ในนั้นประกอบด้วยจากทีมจู่โจมของหน่วยซีลทีม 6, กองพันทหารพรานที่ 2 และหน่วยกองร้อยสรรพาวุธที่ 21 จะเข้าจัดการและขนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ นำออกจากโรงงานฟอร์โดที่ถูกทำลายเป็นส่วนใหญ่ไปแล้ว และที่โรงงานอิสฟาฮาน ที่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ปฏิบัติการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยกองกำลังภาคพื้นดินในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่วางดักไว้ และเปิดทางเข้าอุโมงค์ที่พังถล่ม ส่วนฝูงบินของสหรัฐฯจะรับหน้าที่เข้าควบคุมเส้นทางบินอย่างเบ็ดเสร็จ สำหรับนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะบินออกมา
"ผมไม่อยากพูดแบบนี้เลย แต่ผมคิดว่าหนทางที่เป็นไปได้มากที่่สุดในการจำกัดวัตถุนิวเคลียร์ของอิหร่าน อย่างน้อยๆก็กำจัดในสิ่งที่พวกเขามีปัจจุบัน นั่นคือปฏิบัติการทางทหาร เพราะว่าการเจรจาไม่ได้ความคืบหน้าไปไหนเลย" โจเซฟ รอดเจอร์ส รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศบอกกับนิวยอร์กโพสต์
เขาเรียกแนวโน้มของยุทธการจู่โจมที่มีโอกาสเกิดขึ้นว่าเป็น "ปฏิบัติการที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์การทหาร" โดยชี้ถึงโลจิสติกส์ของปฏิบัติการที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนศัตรู ขณะเดียวกันที่ตั้งที่อ่อนไหวหลายแห่งก็ได้รับการคุ้มกันอย่างหนาแน่น" พร้อมชี้ว่าแม้กองทัพอิหร่านถูกทำลายลงไปบ้างแล้ว แต่พวกเขายังคงมีความล้ำสมัยและซับซ้อนกว่าคิวบา ที่ให้การคุ้มกันประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา
นิวยอร์กไทม์สรายงานเมื่อเดือนที่แล้ว เชื่อว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะส่วนใหญ่ของอิหร่าน อยู่ลึกลงไปใต้ดิน แม้กระทั้งระเบิดเจาะบังเกอร์ที่ทรงพลังที่สุดของอเมริกา ก็ไม่อาจทำลายมันได้ พร้อมเตือนว่าความพยายามบุกจู่โจมเข้ายึดใดๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงร้ายแรง เนื่องจากยูเรเนียมอาจกลายเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง หากสัมผัสกับความชื้น
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)